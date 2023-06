(K)ein Herz für Blitzer: Sachbeschädigung in Bad Tölz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Immer wieder sind Blitzeranhänger das Ziel von Vandalen. In Ascholding wurde er in Februar mit der schwarzer Farbe besprüht (Foto), in Tölz nun mit Herzen „verziert“. © Polizei Geretsried

Erneut wurde ein Blitzeranhänger von einem Unbekannten beschädigt. Es ist bereits der zweite Fall innerhalb weniger Wochen.

Bad Tölz - Geschädigt ist wieder der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland. Der Anhänger stand an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz. Die Tat ereignete sich am Montag in der Zeit von 6.30 bis 10.25 Uhr. Der „kreative“ Täter, so die Polizei, schmierte mit Farbe ein Herz auf die beiden Glasscheiben.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 80 41/76 10 60.

Ende Mai wurde in Bad Heilbrunn ein Anhänger angezündet

Bereits in der Nacht zum 21. Mai war ein Blitzeranhänger blinder Zerstörungswut zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten den in Bad Heilbrunn stehenden Anhänger in Brand gesetzt und 250 000 Euro Schaden angerichtet. Hier hat der Zweckverband wie berichtet eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Meldungen nimmt die Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 08 81/64 0-0 entgegen.

Vor gut einem Jahr gab es weitere Brandanschläge

Ähnliche Brandanschläge hatte es schon einmal gut ein Jahr davor gegeben. Damals wurden Blitzeranhänger in Lenggries und Greiling in Brand gesteckt. Auch hier war der Sachschaden sechsstellig. Die Ermittlungsgruppe „EG Trailer“ der Kripo Weilheim hatte wenige Wochen später drei dringend Tatverdächtige im Alter von 20, 21 und 23 Jahren aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ermittelt. Die drei Männer gestanden gegenüber der Polizei die Taten. Im Herbst werden sie sich vor Gericht verantworten müssen.

