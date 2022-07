Ein humorvoller Abgang: Tölzer Realschüler bekommen Zeugnisse überreicht

Von: Felicitas Bogner

92 Absolventinnen und Absolventen verabschiedeten sich am Freitagnachmittag von der Tölzer Realschule. Mittendrin: Schulleiter Klaus Förster. © Pröhl

Knapp 100 vor Freude strahlende Gesichter waren am Freitagnachmittag im Mehrzweckraum der Tölzer Realschule zu sehen. Schulleiter Klaus Förster überreichte bei zwei Festakten die Abschlusszeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen.

Bad Tölz – Nicht nur für die 92 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Realschule war die Entlassfeier ein besonderer Tag. „Ich werde noch oft an heute und an euch zurückdenken. Schließlich seid ihr meine erste Abschlussklasse als neuer Rektor dieser Schule“, betonte Klaus Förster in seiner Festrede. Er gratulierte den frisch gebackenen Absolventen zu ihrem Abschluss und betonte auch ihre herausragenden Leistungen. „19 von euch haben eine Eins vor dem Komma. Das ist bemerkenswert“, sagte er. Ein Schüler schaffte sogar die Traumnote 1,0.

Erst Entlassfeier für neuen Rektor Förster

Doch nicht nur der Schulleiter lobte die Absolventen, auch Andreas Spanner vom Elternbeirat und die Konrektorinnen Christin Hosfeld und Monika Rost kamen auf die Bühne, um sich von ihren Schützlingen zu verabschieden. Mittels Videobotschaft gratulierte überdies Landrat Josef Niedermaier. Er appellierte dabei an die Jugendlichen, dass es in Krisenzeiten wie den aktuellen, noch einmal wichtiger sei, sich gesellschaftlich einzubringen. „Ob politisch, in Vereinen oder in Betrieben, bitte engagiert euch und gestaltet unsere Gesellschaft mit.“

Auch die Schüler selbst kamen zu Wort. So hielten in der ersten Gruppe die Schülersprecher Jim Girges und Benedikt Simon eine humorvolle Abschlussrede. „Wir haben es mit der Rede so gemacht wie bei Schulaufgaben: einen Abend vorher angefangen“, leitete Simon ein. Die beiden richteten sich auch an den einen oder anderen Lehrer. So sollten so manche ihre Nachrichten mit Anweisungen und Informationen künftig etwas kürzer halten. „Ich bin da schon nach den ersten Sätzen ausgestiegen“, meinte Girges. Dann bedankten sie sich bei ihren Lehrern für die vergangenen sechs Jahre und betonten, dass die turbulenten Zeiten mit Homeschooling auch positive Seiten hatten: „Zu mündlichen Noten ist man leichter gekommen. Einfach einmal im Videocall melden und dann wieder ab an die Playstation“, scherzten die beiden. In der zweiten Gruppe verabschiedete sich Schülersprecherin Eva Mühlhans im Namen aller Klassenkameraden von der Schule.

Launige Abschiedsrede der Schülersprecher bei Zeugnisvergabe

Die Festlichkeiten wurden untermalt von einem vielfältigen musikalischen Programm – teils mit Darbietungen von Schülern, teils von den Lehrern Andreas Engelhardt an der Gitarre und Sabine Kohlhammer an der Geige. Dazu gab es auch noch ein selbst geschriebenes Gedicht, vorgetragen von Paul Pfatrisch. Darin resümierte er die Schulzeit und wandte sich mit lockeren Reimen an Lehrer und Klassenkameraden. Alles in allem – da waren sich alle einig – sei es eine gute Zeit gewesen. „Auch wenn es mit uns nicht immer leicht war“, räumten die Schülersprecher ein.

