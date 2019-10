Ein Leben in der Luft: Trauer um Edi Eichenseher (91)

Der Segelflugpionier Edi Eichenseher aus Tölz ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Bad Tölz/Königsdorf – Edi Eichensehers Leben war das Segelfliegen. Über 60 Jahre lang war er aktiver Pilot, hat die Anfänge der Segelfliegerei nach dem Krieg im Oberland miterlebt und hatte einen maßgeblichen Anteil am Aufbau des Flugplatzes in Königsdorf-Wiesen. Am Sonntag ist der Segelflugpionier aus Tölz im Alter von 91 Jahren gestorben.

Seine Segelflug-Laufbahn begann Edi Eichenseher im Jahr 1955 in Greiling, als er sich als Flugschüler das erste Mal in eine Maschine setzte. Schon fünf Jahre später erwarb er die Lizenz als Fluglehrer. Bis zum Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2013 hatte er über 44 000 Starts und 14 000 Flugstunden in seinem Flugbuch eingetragen.

+ Edi Eichenseher (†)

Edi Eichenseher hat die Anfänge der Segelfliegerei nach dem Krieg im Oberland miterlebt und war von Beginn an in Königsdorf-Wiesen nicht nur dabei, sondern hatte einen maßgeblichen Anteil am Aufbau des Flugplatzes.

Seine aktive Flugkarriere als verantwortlicher Flugzeugführer beendete der Tölzer im Alter von 84 Jahren – freiwillig. Er wiederholte die jährliche flugmedizinische Untersuchung nicht mehr. In die Luft ging es für Eichenseher danach freilich immer noch regelmäßig, wenn er mit seinen Vereinskameraden mitflog. Am Flugplatz, den er selbst „als Jungbrunnen, der ihn fit gehalten hat“ bezeichnete, war er bei schönem Wetter immer noch anzutreffen.

Über 60 Jahre lang war Edi Eichenseher aktiver Pilot. Der Tölzer erhielt diverse Auszeichnungen des Luftsportverbands Bayern, des Deutschen Aeroclubs sowie der Luftrettungsstaffel. Für sein Lebenswerk wurde Eichenseher 2017 sogar der Stern des Sports verliehen, eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbunds und der Volks- und Raiffeisenbanken. Der Tölzer bildete zudem hunderte Flugschüler aus – darunter auch den einen oder anderen heutigen Lufthansa-Flugkapitän. Jahrzehntelang war Eichenseher auch als Schlepppilot im Einsatz.

Am Sonntag, einen Tag nach dem Ziellandewettbewerb in Königsdorf, bei dem Edi Eichenseher die vergangenen Jahrzehnte als Schiedsrichter tätig war, ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Neben seiner aufopfernden Arbeit für den Segelflugsport, sei der Tölzer immer ein bescheidener und demütiger Mensch gewesen, sagt Segelflugzentrum-Sprecher Mathias Schunk. „Mit Edi Eichenseher verliert der Segelflugplatz nicht nur eines seiner langjährigsten Vereinsmitglieder, sondern einen seiner Urväter.“

