Nachruf

Von Christoph Schnitzer schließen

Der langjährige Stadtrat Helmut Wiedemann ist kurz nach Weihnachten im Alter von 91 Jahren gestorben.

Bad Tölz – Als die Zeitung Helmut Wiedemann vor der Kommunalwahl 2002 fragte, warum die Bürger ausgerechnet ihm ihre Stimme geben sollten, gab er als Empfehlung an die Tölzer eine Antwort, die von großer Entspanntheit und Gelassenheit zeugte: „Haben Sie Vertrauen zu mir, dann wählen Sie mich, haben Sie kein Vertrauen, dann geben Sie Ihre Stimme einem anderen Kandidaten!“ Wenige Politiker ruhen so in sich. Und natürlich wurde Wiedemann für die Freie Wählergemeinschaft wiedergewählt. Zum dritten Mal. Im Alter von 91 Jahren ist der promovierte Apotheker kurz nach Weihnachten gestorben.

Gebürtig aus dem Allgäu

Wiedemann war gebürtiger Kaufbeurer und kam nach der Hochzeit mit seiner Frau Gisela 1963 nach Bad Tölz, wo er die Bahnhof-Apotheke übernahm. Ihre Geschicke lenkte der Vater von zwei Kindern bis ins Jahr 2004. Skifahren, die Berge, generell der Sport und die Bücher waren seine Leidenschaft.

Helmut Wiedemann war ein Mann der leisen Töne. In Erinnerung bleibt ein ausgesucht höflicher Mensch, der sich nie vordrängte und als Politiker nicht nach der Publikumsgunst schielte. Er hatte Haltung und Überzeugungen. Und wenn er eine Meinung hatte, dann vertrat er sie auch mit Verve und stritt, falls nötig, auch mal mit feinem Humor für sie.

18 Jahre im Stadtradt

Seine Lebenserfahrung im sozialen Bereich habe er stark in der Fraktion und in die Stadtratsausschüsse eingebracht, erinnert sich der damalige FWG-Sprecher Peter Lax. Er sei meinungsstark gewesen und ein Berater, „auf den wir gehört haben“. Einer, der im Hintergrund am Aufbau der mit großem Erfolg auftretenden FWG arbeitete. Als er nach 18 Jahren Stadtrat 2008 ausschied, erhielt er aus den Händen des damaligen Bürgermeisters Josef Niedermaier die Silberne Bürgermedaille.

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am kommenden Montag, 2. Januar, um 11.30 Uhr am Tölzer Waldfriedhof statt.

