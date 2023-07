Ein musikalisches Juwel in der Tölzer Stadtpfarrkirche

Teilen

Gut gefüllt war die Stadtpfarrkirche zur Aufführung von Rossinis „Petite Messe solennelle“. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. © . rbe

Die Stadtpfarrei bringt Rossinis „Petite Messe“ zur Aufführung – und erntet dafür lang anhaltenden Applaus.

Bad Tölz – Die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt erstrahlte mit Gioacchino Rossini. Der war schon zu Lebzeiten ein gefeierter Superstar, dessen Musik für Glanz und Leichtigkeit stand. In seiner ersten Lebenshälfte hat er mit seinen Opern und Ouvertüren, seinem kunstvollen Belcanto ein Feuerwerk an Virtuosität und Tempo abgebrannt. Die Opernwelt lag ihm zu Füßen.

Im Kontrast dazu steht sein geistliches Werk „Petite Messe solennelle“, das er erst im Alter schrieb. Diese Messe brachte die Stadtpfarrei erfolgreich zur Aufführung und servierte den Musikfreunden im Land ein musikalisches Juwel. Darauf durfte man sehr gespannt sein, und entsprechend gut gefüllt war die Stadtpfarrkirche am Samstagabend.

Mit „Rossini“ verbindet man hierzulande ja allerlei: auch eine satirische Filmkomödie über die Selbstsucht und Eitelkeit der Menschen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, denn Rossinis geistliche Musik steht für Wahrhaftigkeit und Hingabe.

„Orchester“ ist auf Klavier und Harmonium reduziert

Ernsthafte Versuche gab es, den „Star“ Rossini mit dem „Titan“ Ludwig van Beethoven zu vergleichen. Doch vermutete und naheliegend erscheinende Parallelen zwischen der „Petite Messe solennelle“ und Beethovens „Missa Solemnis“ gibt es eher nicht. In Wien sind sich Rossini und Beethoven nur flüchtig begegnet. Mehr legt Rossinis verblüffend kunstfertige Kontrapunktik seine Auseinandersetzung mit Johann Sebastian Bach nahe.

„Klein“ ist Rossinis abendfüllende, 90 Minuten lange Messe einzig und allein im Hinblick auf ihre Instrumentalbesetzung, die der Stimme den Vorrang einräumt: „Orchester“ reduziert sich hier auf ein Klavier und ein Harmonium. Rossini schuf damit ein Format mit einer ganz eigenen Tonsprache, das eine singuläre Sonderstellung einnimmt. Nur widerwillig hat er später noch eine Orchesterfassung komponiert.

Christoph Heuberger führte Chor und Solisten mit flotten Tempi durch das opulente Werk. Er ließ dessen opernhafte Züge und ganz eigene Ästhetik aus glänzender Oberfläche und sakralem Ernst aufscheinen und unterstrich auch das „Italienische“ dieser Musik. Der Chor der Stadtkantorei – hellwach, stimmschön und intonationssicher wie immer – beeindruckte durch seine Homogenität, Brillanz und Tiefe. Der Klang war schlank und transparent, hatte aber auch Fülle und gefühlvollen Ausdruck, so wie es dem Ideal der Romantik entsprach.

Lang anhaltender Applaus am Ende

Mit Kristina Bitenc (Sopran), der bewährten einheimischen Barbara Hölzl (Alt) sowie Denzil Delaere (Tenor) und Thomas Schütz (Bass) hatte Christoph Heuberger namhafte Solisten gewinnen können. Dem stark auftretenden internationalen Quartett boten Rossinis heilige Arien mit ihrem Übermaß an schönen Melodien und kunstvollen Koloraturen dankbare Aufgaben. Alle vier überzeugten mit makellos schönen Stimmen und musikalischer Ausdrucksstärke.

Instrumental blieb man ganz in der Familie: Am Steinway-Flügel übernahm Heubergers ältere Tochter Miriam Aoki-Heuberger den reich ausgestalteten Klavierpart. Mit beherztem Zugriff arbeitete sie dessen Raffinesse, Virtuosität und Schönheit heraus. Beim Harmonium, das der klanglichen Idee Rossinis nahekommen soll, vermittelte das in gleicher Weise Heubergers Bruder Stephan, der als Organist an der Münchner Ludwigskirche in Schwabing wirkt.

Eine Kirche ist keine Oper. Es gibt dort auch keinen Vorhang, aber soll man deshalb nicht applaudieren? Eingangs hatte dies Stadtpfarrer Peter Demmelmair den Zuhörern ans Herz gelegt. Doch nach einer Zeit des artigen Abwartens gab es dann doch kein Halten mehr und am Schluss lang anhaltenden Beifall für alle Mitwirkenden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.