Ein neues Fahrzeug für die Tölzer Tafel

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Sagen Danke für die vielen Spenden (v. li.): Helmut Kulla, Dagmar Karl, Reinhold Pohle, Marianne Huschka, die die samstägliche Verteilung in der Schule koordiniert, und Kurier-Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz. © Arndt Pröhl

„Leser Helfen Helfen“-Spender ermöglichen die Anschaffung eines neuen Busses für die Tölzer Tafel.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Leser von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur haben es mit ihren Spenden für „Leser helfen helfen“ möglich gemacht: Bereits durch die letztjährige Aktion konnte für die Tölzer Tafel ein neues Kühlfahrzeug bestellt werden, das nun ausgeliefert wurde. Dieses ersetzt den elf Jahre alten Vorgänger.

Über 100 Abholer – dahinter stecken viele weitere Familienmitglieder – versorgt die Tafel jeden Samstag in der Südschule mit Lebensmitteln. Diese müssen zuvor in den Geschäften eingesammelt werden. Dafür braucht es ein verlässliches Fahrzeug, mit dem auch die Kühlkette gewahrt werden kann. Dutzende ehrenamtliche Helfer sorgen Woche für Woche dafür, dass Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, nicht in der Tonne landen. „Der Personenkreis, der hilft, hat sich durch Corona sehr verändert“, sagt Tafel-Sprecherin Dagmar Karl. Viele jüngere Menschen hätten Unterstützung angeboten und entlasteten so die älteren, oft schon der Risikogruppe angehörenden Helfer. Auch der Austausch mit den anderen Tafeln sei hervorragend, ergänzt Sprecher Reinhold Pohle. „Wir bekommen Wurst aus Geretsried, dafür sind die Milchprodukte, die wir von der Molkerei in Piding bekommen, sehr beliebt“, sagt Karl.

Tafel feiert 20. Geburtstag

Das neue Fahrzeug ist auch so etwas wie ein Geburtstagsgeschenk: In diesem Monat feiert die Tafel 20. Geburtstag – nach wie vor unter dem Dach des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). „Wir sind sehr stolz, Träger der Tölzer Tafel zu sein“, sagte Helmut Kulla, Bereichsleiter Soziale Dienste und stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK, bei der Übergabe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.