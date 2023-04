Ein schwindelerregender Job: Kräftemessen der Industriekletterer

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Nichts für schwache Nerven: Zum zweiten Mal nach 2020 treten Industriekletterer in Bad Tölz zum Wettbewerb an. © Petzl

Industriekletterer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten im Mai in Bad Tölz zum Wettbewerb „Petzl Ropetrip“ an.

Bad Tölz – In schwindelerregenden Höhen am Seil zu hängen, ist wahrlich nichts für schwache Nerven. In dieser Lage auch noch zu arbeiten, ist nur etwas für echte Profis. Im Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung auf der Flinthöhe in Bad Tölz treffen sich Anfang Mai Industriekletterer aus drei Nationen zum Kräftemessen. Beim Wettbewerb „Petzl Ropetrip 2020“ des französischen Herstellers für Industriekletterausrüstung Petzl geht es um Präzision und Geschwindigkeit. „Früher hat der Wettbewerb alle zwei Jahre auf internationaler Ebene stattgefunden“, berichtet Vanessa Riddering aus dem Organisationsteam. Am Freitag und Samstag, 5. /6. Mai, kommen in Bad Tölz insgesamt 24 Teams aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz zusammen und kämpfen um den Titel „Best of Dach“.

Es geht um Präzision und Geschwindigkeit

„Industriekletterer übernehmen Montagen oder Wartungen an schwer zugänglichen Stellen oder Gebäuden, wie etwa einem Kirchturm. Es gibt aber auch Baumkletterer oder Einsatzkräfte aus der Höhenrettung“, erklärt Riddering die große Bandbreite des Berufs. „Auch die Bergwacht ist mit einem Team von drei Personen dabei.“ Bei dem Wettbewerb haben die Teilnehmer vier verschiedene Aufgaben zu lösen – drei Einzelaufgaben und eine Herausforderung im Team. „Beim letzten Ropetrip ging es beispielsweise darum, im Seil aufzusteigen und dabei verschiedene Hindernisse zu überwinden sowie Knoten zu übersteigen.“ Welche Anforderungen heuer auf die Kletterer zukommen, ist noch streng geheim. Denn: „Die Aufgaben werden erst am Tag des Wettbewerbs bekannt gegeben.“ Mittels einer Wertungsskala werde dann bemessen, wer die wenigsten Fehler in der kürzesten Zeit gemacht hat. „Dazu haben wir auch Schiedsrichter im Einsatz“, so Riddering.

Zweitägiger Wettbewerb im Mai in Bad Tölz

Der Wettbewerb erstreckt sich über zwei Tage. Am Samstagnachmittag wird klar sein, wer es ins Halbfinale geschafft hat. „Natürlich geht es in erster Linie um den Ehrgeiz beim Klettern und den Spaß der Teilnehmer“, meint die Organisatorin. „Nebenbei ist es auch ein großes Austauschen und Branchen-Treffen für die Industriekletterer.“ Für die drei besten Gruppen gibt es Gutscheine für Industriekletterausrüstung zu gewinnen. Den Titel „Best of Dach“ darf am Ende freilich nur ein Team tragen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.