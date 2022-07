„Zirkus“ um Johnny Depp und Jeff Beck: Was die Bananafishbones beim Tollwood erlebten

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die „Bananafishbones“ heizten auf dem „Tollwood“ als Vorband von Johnny Depp und Jeff Beck ein. © Florian Rein

Die Bananafishbones spielten am Mittwoch auf dem „Tollwood“ in München vor dem gemeinsamen Konzert von Johnny Depp und Jeff Beck. Was die Tölzer hinter der Bühne erlebten, fanden sie „krass“.

Bad Tölz/München – Die Tölzer Band spielte vor über 5000 Zuschauern als Vorband von Johnny Depp und Jeff Beck. Wie die beiden Horn-Brüder und Florian Rein im Vorfeld schon vermuteten, trafen sie allerdings nicht direkt auf den Fluch der Karibik-Hauptdarsteller Johnny Depp und die Gitarrenlegende Jeff Beck. „Die waren komplett abgeschirmt, und wir hatten einen eigenen Backstagebereich“, berichtet Drummer Rein auf Nachfrage. Dennoch hätten die beiden Weltstars zusammen selbst den Soundcheck gemacht – das hätten die Fishbones bei internationalen Künstlern schon anders erlebt, berichtet Rein.

„Krass abgeschirmt“

Bassist und Sänger Sebastian Horn sagt: „Wie Johnny Depp von allem abgeschirmt war, war trotzdem nochmal krasser, als ich es mir vorgestellt habe.“ Und das mag was heißen, immerhin heizte das Tölzer Trio schon für diverse Gigs wie zum Beispiel Bryan Adams ein. „Es gab etliche Regeln, was man Backstage alles nicht machen darf. Fotos waren grundsätzlich verboten, das war schon sehr eigenartig“, schildert Horn und ergänzt: „Das wird wohl mit der öffentlichen Ausbreitung seines Gerichtsprozesses zusammenhängen und ich verstehe auch, wenn er seine Ruhe haben will, aber so war es fast schon lächerlich.“

Bei „Easy Day“ singen viele mit

Generell habe das Drumherum wie „ein Zirkus“ auf Horn gewirkt. Da pflichtet ihm Rein bei: „Es war eine komische Mischung. Die meisten waren kreischende Teenie-Mädels, die Johnny Depp sehen wollten, die konnten jetzt weniger mit der Musik von Jeff Beck anfangen“, sagt der Schlagzeuger und Musikproduzent lachend. Ob es nicht komisch ist, vor 5000 Menschen aufzutreten, die nicht wegen der eigenen Musik da sind? „Die Frage stellt man sich schon, aber auf der Bühne war das ausgeblendet und wir konnten für eine tolle Stimmung im Tollwood-Zelt sorgen“, sagt Horn. Bei ihrem Song „Easy Day“ hätten sogar viele mitgesungen.

„Ein aufregender Abend“

„Summa summarum war es schon ein aufregender und gelungener Abend“, meint Rein. Und auch wenn es zu keinem Pläuschen mit dem umstrittenen Hollywood-Star kam: „Wir haben ihn vorbeihuschen sehen, aber ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der da nach einem Selfie fragen würde“, sagt Rein und Horn ergänzt: „Ein smarter Typ mit einem verschmitzten Grinsen, das ist der ja schon. Ich glaube, wenn auf einen das Motto Sex n’ Drugs n’ and Rock n’ Roll so richtig zutrifft, dann ist das Johnny Depp.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.