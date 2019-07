Ein Spendenlauf für ganz Bad Tölz: Unterstützung für Special-Olympics-Mannschaft der Lebenshilfe

Ein großes Ereignis plant der Turnverein Bad Tölz: Am 21. September findet der erste Spendenlauf statt.

Bad Tölz – „Das ist die größte Veranstaltung seit der 150-Jahr-Feier des Turnvereins“, sagt Christian Haas, Leiter der Kindersportschule, der sich um die Organisation kümmert.

„Anfang Mai haben wir uns zusammengesetzt, dabei kam dann die Idee raus“, sagt Haas. „Wir wollten ein schönes, familiäres Breitensport-Event für ganz Bad Tölz.“ Daneben gebe es weitere Hintergründe: Man wolle Geld für die neue Bewegungshalle sammeln. „Wir sind uns bewusst, dass wir als TV gegenüber der Stadt in der Bringschuld sind“, so Haas. Ein weiterer nicht weniger wichtiger Aspekt sei es, auch Spenden für Institutionen zu sammeln. In diesem Jahr soll die Special-Olympics-Mannschaft der Lebenshilfe unterstützt werden.

Mitlaufen sollen Sportbegeisterte jeden Alters

Angesprochen werden sollen mit dem Spendenlauf Personen jeden Alters. „Eine tolle Sache ist es, dass wir es durch private Kontakte geschafft haben, den Triathleten Markus Hörmann für die Veranstaltung zu gewinnen“, so Haas. Er werde wohl ein Stück mitlaufen und Autogramme schreiben.

Das Prinzip ist bekannt: Jeder, der mitläuft, ist aufgerufen, sich einen persönlichen Sponsor zu suchen. Das können Oma, Opa, Eltern oder Personen aus dem Bekanntenkreis sein. Diese Sponsoren geben eine bestimmte Summe an, die sie pro bewältigter Runde spenden. Eine Runde ist 600 Meter lang. In einer halben Stunde sollen die Läufer so viele Runden wie möglich schaffen. Für die Sponsoren gibt es selbstverständlich eine Spendenquittung, betont Haas, die Läufer erhalten Urkunden.

Verein rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern

Wie viele Personen teilnehmen, sei schwer einzuschätzen. Haas rechnet aber mit 300 bis 500 Läufern. Dazu seien 50 bis 60 Helfer vor Ort. Mit einigen Vereinen sei man in Kontakt, die ebenfalls Läufer stellen möchten. „Das ist schön, schließlich ist das eine Sache für ganz Tölz und nicht nur für den Turnverein.“

Für Essen und Trinken, Musik und Moderation ist gesorgt. Neben der Laufbahn wird sich auch der Turnverein präsentieren und die Idee hinter der Bewegungshalle vorstellen. Klar soll aber die Lauf-Veranstaltung an sich im Vordergrund stehen, so Haas, der sich gut vorstellen könne, dass sich das zu einem festen Event in Tölz etabliert. Der Spendenlauf findet bei jedem Wetter statt, es gibt keinen Ausweichtermin. Haas: „Aber wenn es wirklich ganz fest schüttet, dann schauen wir, was es für Alternativen gibt.“ mel

Lesen Sie auch:

Über 1000 Reichersbeurer stellen sich auf für ein ganz besonderes Foto

Neues Tölzer Sportangebot bringt Säuglinge auf Trab