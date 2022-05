Ein Tag, drei Stationen, drei Berufe: Schüler besichtigen Betriebe im Landkreis

Darauf kommt es beim Fertigen einer Poolabdeckung an: Hannah Thormann (li.), Geschäftsführerin von „Rollo Solar“, gibt einer Gruppe von Neuntklässlern Einblicke in den Betrieb. f

Ausbildungsbusfahrt

Von Felicitas Bogner schließen

Zur Berufsorientierung: Über 600 Schülerinnen und Schüler aus Real- und Mittelschulen besichtigen bei einer Busfahrt verschiedene Ausbildungsbetriebe im Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Will ich Elektriker werden oder doch lieber Kfz-Mechatroniker? Wie sieht der Berufsalltag eines Anlagenmechanikers eigentlich aus oder strebe ich doch lieber noch einen weiteren Schulabschluss an? Viele Schülerinnen und Schüler im Landkreis stehen vor der großen Entscheidung, wohin es beruflich für sie gehen soll. Um Orientierung im Dschungel der Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, organisierte das Landratsamt jetzt eine Ausbildungsbusfahrt für die neunten und zehnten Klassen der Real- und Mittelschulen.

Betriebsbesichtigung zur Berufsorientierung

Die Heranwachsenden konnten sich zwischen verschieden Touren entscheiden. Es gab jeweils drei Stopps, bei denen lokale Ausbildungsbetriebe einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gewährten. Angeleitet wurden die Gruppen von Lehrern und Mitarbeitern des Jobcenters. Der erste Halt einer der über 40 Touren war das Tölzer Unternehmen „Rollo Solar“ im Tölzer Farchet. „Aktuell haben wir ganz schön mit der Beschaffung von Lärchenholz zu kämpfen, da das meiste aus Sibirien kommt“, erklärte Geschäftsführerin Hannah Thormann der Gruppe. Sie demonstrierte den Unterschied zu anderen Holzarten, etwa Mahagoni. Auch sonst erfuhren die Jugendlichen viel Wissenswertes. „Ich habe mich für diese Tour entschieden, weil ich mich für den Beruf Schlosser sehr interessiere. Hier kann man dazu eine Ausbildung machen“, sagte der Gaißacher Schüler Alessandro Fuchs. Seine Klassenkameradin Vivien Pallentin möchte eine Ausbildung zur Orthopädietechnikerin machen. „Trotzdem ist es spannend, so einen praktischen Einblick in verschiedene andere Berufe zu bekommen“, sagte sie.

Drei Betriebe pro Rundfahrt

Nach einer etwa 90-minütigen Betriebsführung ging es für die Teilnehmer dann mit dem Bus weiter nach Geretsried-Gelting. Dort lernten die Schüler den Betrieb Mock & Schlögel kennen und erfuhren, was ein Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik genau macht. Zu Fuß erreichten die Teilnehmer dann den dritten Betrieb: Holzbau Vorholz Hawran. Dort wurde gezeigt, was ein Zimmerer an einem Arbeitstag zu leisten hat.

Insgesamt besuchten laut Landratsamtssprecherin Marlis Peischer 625 Schülerinnen und Schüler bei den 43 Touren 52 Unternehmen. Vorteile hatten die Busrundfahrten aber nicht nur für die Ausbildungsplatzsuchenden. „Wir spüren ein Nachwuchsdefizit bei Schlossern und sind froh, unseren Betrieb präsentieren zu können“, sagte Thormann vom Tölzer Unternehmen. „Wir bilden gerne aus, und die Übernahmechancen sind sehr gut.“ Auch Martin Schneider vom Jobcenter findet nur lobende Worte für die Aktion. „Für uns ist das freilich auch super, vor Ort zu sein und die jungen Erwachsenen, die etwas suchen, kennenzulernen.“

