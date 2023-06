„Ein Tölzer durch und durch und durch“: Josef Steigenberger unerwartet gestorben

Nachruf

Er war ein bekanntes Gesicht in bad Tölz. Josef Steigenberger ist mit nur 59 Jahren gestorben. Der Stadtrat und Kolping trauern um ein verdientes Mitglied.

Bad Tölz – Einigermaßen fassungslos und erschüttert: Nicht anders kann man die Reaktionen beschreiben, als gestern die Nachricht durch Tölz eilte, dass Josef Steigenberger in der Nacht zum Montag im Klinikum Großhadern überraschend gestorben ist. Er hatte erst vor kurzem seinen 59. Geburtstag gefeiert. Nach einem Herzinfarkt vor einigen Monaten fühlte er sich, wie viele erzählen, eigentlich auf dem Weg der Besserung und schmiedete hoffnungsvoll Zukunftspläne. Bei einer Untersuchung im Münchner Klinikum setzten wichtige Vitalfunktionen aus. Er starb nach kurzem Koma. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder.

Herzensangelegenheit: Tölzer Kolpingfamilie

Neben der Familie gab es noch zwei weitere Konstanten im Leben des Verstorbenen. Hätte man ihn gefragt, hätte er wohl – ein Herzensanliegen – an erster Stelle „seine“ Tölzer Kolpingfamilie genannt. Ihr gehörte er über vier Jahrzehnte an und voll Stolz leitete er einen der ältesten Tölzer Vereine 15 Jahre lang. Nicht zu vergessen: Er war jahrelang im Bezirksvorstand bei Kolping und auch stellvertretender Diözesanvorsitzender.

Josef Sappl, ein Weggefährte der ersten Stunde, verweist dankbar auf die zahlreichen Aktivitäten Steigenbergers. Er habe die Jugendgruppe von Kolping mitaufgebaut und das beliebte Zeltlager ins Leben gerufen. An allen drei Umbauten im heute schmucken Kolpinghaus in der Marktstraße sei er maßgeblich beteiligt gewesen. Als Kolping Tölz im Jahr 2008 150 Jahre alt wurde, organisierte er die Feierlichkeiten.

Viele Zahlen und Daten aus der Chronik wüsste Sappl noch zu berichten. Aber dann fasst er doch schlicht zusammen, dass Steigenberger einfach die Kolping’schen Grundwerte mit Leib und Seele vertreten habe. Und er sei ein fröhlicher Mensch gewesen, der ein ausgleichendes Wesen besessen habe.

Bürgermeister von Todesnachricht völlig überrascht

Der Politiker Steigenberger engagierte sich Jahrzehnte für die CSU und saß seit 2002 im Stadtrat. Er war Fraktionssprecher der Gruppierung und schwamm, wenn es nötig war, auch gegen den Strom. Als der Bauausschuss 2013 den folgenschweren Beschluss fasste, der Jod AG den Abriss von Haus Otto und Hotel Hiedl zugunsten von 50 Wohnungen zu genehmigen, stimmte er gegen CSU- und FWG-Mehrheit. Die Zeit gab ihm Recht.

Bürgermeister Ingo Mehner hatte noch vor wenigen Tagen mit Steigenberger gesprochen und wurde von der Todesnachricht völlig überrascht. Nach der eigentlich positiv verlaufenden Reha habe Steigenberger unglaublich viel positives Echo erfahren. „Das hat ihn sehr gefreut und aufgebaut.“

Josef Steigenberger: Bodenständig aber mit Weitblick

„Er war ein Tölzer durch und durch und durch“, beschreibt der Bürgermeister die tiefe Verwurzelung Steigenbergers in seiner Heimatstadt. Ein Griesler mit Bodenhaftung. „Und zwar mit beiden Beinen.“ Aber auch einer, der den Blick auf draußen und von draußen hatte. Josef Steigenberger arbeitete für den Weltkonzern „Airbus“ in Taufkirchen bei München und war in führender Betriebsratsposition. Mehner schätzte an ihm seine Verlässlichkeit und sein unaufgeregtes Engagement. Einer, der anpackte, wenn’s gebraucht wurde. „Ein Mann, ein Wort“, fasst Kolping-Präses Pfarrer Peter Demmelmair seine Erinnerung an ihn zusammen; „Liebenswert und zuverlässig.“ An der Wallfahrt nach Georgenberg vor einer Woche habe sich der gläubige Katholik im Bus beteiligt. Georgenberg liegt hoch oben auf einem Felskegel im Karwendel zwischen Himmel und Erde. Angesichts seines Todes sei ihm, sagt Demmelmair, da schon der Gedanke an eine besondere Fügung gekommen. (Von Christoph Schnitzer)

Rosenkranz

ist am Donnerstag um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Das Requiem ist am Freitag um 9 Uhr, die Beerdigung folgt um 10.30 Uhr.

