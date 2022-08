Ein Tölzer schreibt deutsche Musikgeschichte: Was für Florian Rein gute Musik ausmacht

Von: Christiane Mühlbauer

Florian Rein in seinem Bergbeat-Studio, in dem seit wenigen Tagen nun auch der „Tölzer Löwe“ steht. Der 51-Jährige ist der sechste Preisträger dieser von der Stadt verliehenen Auszeichnung. © arp

Der Tölzer Schlagzeuger Florian Rein wurde vor Kurzem mit dem „Tölzer Löwen“ ausgezeichnet. In diesem Interview spricht er über seine musikalische Entwicklung, seine Vorbilder und den internationalen Erfolg mit „The Heimatdamisch“

Bad Tölz – Die letzten 30 Minuten vor einem Konzert sind jedem Künstler heilig. Auch Schlagzeuger Florian Rein. Deshalb war er wenig begeistert, als am 6. August, also kurz vor Beginn des Bananafishbones-Auftritts in der Eichmühle, seine Frau Steffi meinte, er müsse „jetzt unbedingt mal mitkommen“. Sie war nämlich eingeweiht worden, dass die Stadt ihrem Mann an diesem Abend vor dem Konzert den Tölzer Löwen überreichen wollte. „Ich war ganz schön überrumpelt. Mit einem Preis hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt Rein. „Es war eine schöne Idee, es bei einem Konzert vor heimischem Publikum zu machen.“ Der Tölzer Kurier hat sich mit Rein zum Gespräch getroffen, Projekte Revue passieren lassen und ihn zu neuen Ideen befragt.

Herr Rein, vor ein paar Wochen hat die Schulband des Tölzer Gymnasiums, die Sie leiten, bei der Abschlussfeier gespielt. War Ihnen nach Ihrem Abitur dort sofort klar, dass Sie die Musiker-Laufbahn einschlagen?

Nein, so leicht ging das nicht. Ich hab zwar schon zu Schulzeiten in sieben, acht Bands gespielt. Aber ich hab’ mir damals nicht vorstellen können, dass ich die Musik zum Beruf mache. Mein Vater sah das ähnlich... (schmunzelt).

Als Steuerberater hatte Ihr Vater wahrscheinlich eine grundsolide Ausbildung im Sinn.

Genau. Der Gedanke war, dass ich daheim die Kanzlei übernehme. Ich habe dort dann eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen begonnen und parallel dazu angefangen, in München Jura zu studieren. Aber das war nicht meins. Die Ausbildung habe ich durchgezogen, aber das Jura-Studium habe ich nach vier Semestern aufgegeben.

Wann wurde Ihnen bewusst, dass die Musik vielleicht doch der Beruf werden könnte?

Das kam nach der Ausbildung. Ich habe verschiedene Praktika gemacht, zum Beispiel in der Tontechnik des Bayerischen Rundfunks, aber das war mir zu viel Technik und zu wenig Musik. Dann war ich bei einer Konzertagentur, aber das war mir auch zu wenig Musik und zu viel Büro. Dann bin ich auf die New Jazz School München gestoßen. Sie war damals neu und hat mich fasziniert, denn damals gab es für Musiker nur die klassischen Hochschulstudiengänge. Ich wollte aber unbedingt in Richtung Jazz gehen. Also habe ich mich für die Aufnahmeprüfung angemeldet und hatte kurze Zeit später einen Studienplatz in der Tasche.

Haben Sie schon immer Schlagzeug gespielt?

Ja. Im Alter von zwölf Jahren habe ich ungefähr ein Jahr lang auf meine Eltern eingeredet, dass ich unbedingt Schlagzeug lernen will. Dann haben sie zugestimmt. (schmunzelt). Von da an hatte ich Unterricht auf der Tölzer Musikschule.

Die Bananafishbones mit Florian Rein am Schlagzeug sowie Peter (vorne, li.) und Sebastian Horn (re.) auf dem Summer-Village 2014 in Bad Tölz zusammen mit der Stadtkapelle unter Dirigent Sepp Kronwitter (Mi.). © arp

Haben Sie im Studium noch weitere Instrumente gelernt?

Ich hatte im Nebenfach Klavier. Das Studium hab’ ich in zweieinhalb Jahren durchgezogen. Man hatte auch Fächer wie Musiktheorie und Gehörbildung und lernte, Arrangements zu schreiben. Die Schule hat mir sehr viel gebracht, es war eine ganz entscheidende Zeit. Viele Verbindungen, die noch heute bestehen, sind damals entstanden. Mit Thorsten Skringer, heute einer der Top-Saxofonisten in Deutschland, hatte ich damals eine Workshop-Band. Und auch Conny Kreitmeier, heute Sängerin bei „The Heimatdamisch“, habe ich im Studium kennengelernt. Mit dem Diplom als Jazzmusiker im Fach Schlagzeug war das Studium dann 1998 beendet.

Und dann kam gleich der Durchbruch mit den Fishbones.

Ja, das war Wahnsinn. Plötzlich ging es hier steil bergauf. Wir hatten 1998 „Come to sin“ veröffentlicht und wurden das Lied für die Werbekampagne von C&A. „Come to sin“ ist bis heute unser größter Charterfolg.

Ein Traum für jeden Musiker.

Es war super, ganz klar. Wir hatten plötzlich einige Angebote von großen Plattenfirmen und entschieden uns für Universal. Wir sind zur Vertragsunterzeichnung nach Hamburg geflogen, das war ein Mega-Gefühl. Dann ging es richtig los. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir nur 30 Nächte im eigenen Bett verbracht, ansonsten waren wir immer auf Tour, im Ausland oder bei Studioproduktionen. 1999 hatten wir mit „Easy Day“ wieder einen großen Erfolg. Es war sehr schön, aber auch anstrengend.

An die Schattenseiten des Musikbusiness denkt man vermutlich erst mal nicht.

Nach drei Alben mit Universal haben wir uns Mitte der 2000er-Jahre entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Es wurde uns einfach zu viel: die Reisen, die ganzen Termine und der Druck, immer neue Hits schreiben zu müssen. Wir haben uns dann für einen neuen Vertrag bei Südpolmusik entschieden. Mit dem Label arbeiten wir bis heute zusammen. Wir haben uns bewusst einige Freiheiten genommen, und nicht zuletzt wollten wir auch einfach Zeit für die Familie haben.

Bei „Session4four“ steht der Jazz im Mittelpunkt. © Archiv

Den Weggang von Universal haben Sie nie bereut?

Nein, es war zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem Aufkommen von Streaming-Diensten und Online-Portalen war auf dem Markt vieles im Umbruch, und auch wir haben andere, neue Projekte begonnen.

2009 haben Sie Ihr eigenes Studio in Bad Tölz aufgebaut, das Bergbeat-Studio. Was machen Sie dort genau?

Viele unterschiedliche Sachen. Ich produziere hier vor allem Bands und Musiker. Die Plattenfirmen schicken mir Künstler vorbei, und wir arbeiten gemeinsam an ihren Songs, entwickeln neue Konzepte und Ideen. Oder Künstler melden sich direkt bei mir. Ich mische die Songs und arrangiere sie.

Wer war aktuell zu Gast?

Mit Monika Gruber habe ich zum Beispiel gerade einen Song für ihr neues Programm gemacht, und Leo Meixner von den „CubaBoarischen 2.0“ nimmt mit mir sein neues Album hier auf. Es soll im September fertig sein. Martina Schwarzmann, Chris Boettcher und „Mezzoforte“ waren auch schon da.

Leo Meixner („CubaBoarische 2.0“) und Florian Rein im Studio. © arp

Sprechen wir noch mal über Sie als Schlagzeuger. Woher kommt Ihre große Leidenschaft für den Jazz?

Das hat sich entwickelt. Meine ersten Bands waren Rockbands, dann kam das Interesse für Jazz. Im Gymnasium hatte ich mit Freunden 1990 die Band „Session4Four“ gegründet, weil wir bei unserer Abi-Feier auch ein paar Jazz-Nummern spielen wollten. Die Band gibt es heute noch, wir spielen immer wieder mal in Tölz. Was ich am Jazz so mag, ist das freie Improvisieren. Dass man einen einzigen Standard auf 20 verschiedene Arten interpretieren kann, das reizt mich. Beim Improvisieren hat man so viele Freiheiten.

Haben Sie Vorbilder?

Natürlich. Gene Krupa und Buddy Rich zum Beispiel, zwei legendäre amerikanische Jazz- und Big-Band-Schlagzeuger. Und Curt Cress, der unter anderem bei Klaus Doldingers „Passport“ gespielt hat. Den habe ich auf meinem ersten Konzert in der Loisachhalle gehört, damals war ich 13, und ich war hin und weg. Ringo Starr von den Beatles ist natürlich auch ein Vorbild. Wer mich auch fasziniert, ist Bruce Springsteen. Er ist sich immer treu geblieben. Seine Biografie habe ich verschlungen.

Kommen wir auf „The Heimatdamisch“ zu sprechen. Mit dieser von Ihnen gegründeten Band sind Sie international sehr erfolgreich. Los ging es in Tölz aber ganz anders.

Ja, das Projekt hat sich verselbstständigt. Ursprünglich war es die musikalische Begleitung zu den „Heimatdamisch“-Lesungen von Hans Kiening. Wir haben Songs von zum Beispiel Nena und Joe Cocker mit bayerischem Einschlag gespielt. Dann wurde ich gefragt, ob es die Musik auch ohne Lesung gibt. So entstand dann „The Heimatdamisch“, und mit „Highway to hell“ im Oberkrainer-Stil ging es 2016 im Internet plötzlich vollkommen ab. Der Song wurde über 30 Millionen Mal geklickt, wir konnten buchstäblich sehen, wie er von Land zu Land wanderte. Das kam sehr überraschend, die Möglichkeiten von Social Media hatte ich bis dahin total unterschätzt.

Florian Rein mit „The Heimatdamisch“ auf dem Tölzer Blomberg im August 2021. © arp

Wo haben Sie mittlerweile überall gespielt?

Wir sind mit der Band schon in vielen Ländern Europas aufgetreten. Derzeit können wir gar nicht alle Anfragen annehmen. Nach der Corona-Pause überschlägt sich momentan alles. Im Herbst zum Beispiel geht es noch eine Woche nach Großbritannien. Wir waren heuer außerdem schon in Frankreich, Luxemburg, Tschechien, Österreich, Holland und Kroatien.

Eigentlich lieben Sie ja den Jazz. Wie passt das mit dem Stil von „The Heimatdamisch“ zusammen?

Ich stehe auf Jazz genauso wie auf Rock- oder Blasmusik. Wenn die Qualität entsprechend ist, mag ich jede Art von Musik. Wir sind alle Profi-Musiker und kommen auch aus der Blasmusik-Szene. Für mich ist „The Heimatdamisch“ ein weiterer Beleg dafür, wie aktuell und mitreißend auch diese Musik sein kann. Das Level ist hoch.

Wie definieren Sie gute Musik?

Die Qualität muss passen. Wenn das Level der Musiker hoch ist, kann man alles spielen. Um noch mal auf „The Heimatdamisch“ zu kommen: Wir wurden von der Deutschen Botschaft in Prag zu einem Konzert eingeladen, die definieren uns also als ein Aushängeschild für Musik aus Bayern.

Welche Pläne gibt es für „The Heimatdamisch“?

2023 werden wir drei Wochen in Brasilien auf Tour gehen. Und die US-Fernsehshow „America’s got talent“ hat angefragt, ob wir in der nächsten Staffel dort spielen wollen. Ich bin allerdings noch am Überlegen, ob wir das machen sollen und ob wir dieses Format wirklich bedienen wollen.

Seit sechs Monaten sind Sie Leiter der Schulband „Gabs on fire“ am Tölzer Gymnasium. Wenn man hört, was Sie international alles machen, fragt man sich: Warum jetzt noch Schulband ?

(schmunzelt) Okay, die Frage ist berechtigt. Eine meiner drei Töchter ist in der Schulband. Die bisherige Musiklehrerin wurde schwanger, und so hat man mich gefragt, ob ich einspringen kann. Ich hab kurz überlegt, wie sich das mit meinem Terminkalender vereinbaren lässt, aber wir kriegen das schon hin. Es macht Spaß, mit den jungen Leuten was zu entwickeln. Und meine Tochter hat sich auch schon daran gewöhnt, dass der Papa der neue Lehrer ist (schmunzelt). Es war übrigens das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich für irgendetwas mein Musik-Diplom vorweisen musste. Das Studium hat sich dann also doch auch in dieser Hinsicht rentiert...

Florian Rein im Kreise seiner Familie mit den Töchtern (v.li.) Marlene, Luise und Charlotte und seiner Frau Stefanie. Das Foto entstand kurz vor Weihnachten 2020. © arp

Viele junge Leute träumen davon, ein erfolgreicher Musiker zu werden. Was raten Sie ihnen?

(überlegt kurz) Grundsätzlich sollte man sich im Leben einen Beruf suchen, der einen erfüllt, der Spaß macht, für den man brennt. Wenn das die Musik ist, ist es die Musik. Wenn man auf der Bühne steht und gemeinsam was macht, ist alles vergessen. Aber man darf auch nicht vergessen, wie anstrengend es ist, etwa mit dem vielen Reisen und dem Druck, ständig Erfolg haben zu müssen. Ich kenne einige Profimusiker, die aufgegeben haben. Und man macht beileibe nicht nur Musik. Man muss sich auch organisieren und vermarkten können. Ich verbringe mehr Zeit am Schreibtisch als am Schlagzeug. Und wenn dann eine Pandemie kommt und alles wie ein Kartenhaus einstürzt, ist das bitter. Die Corona-Zeit hat zwar gezeigt: Wenn man kreativ ist und Ideen hat, übersteht man auch so eine Krise. Aber es ist nicht einfach.

Gibt es ein Herzensprojekt, das Sie gerne mal verwirklichen würden?

Ich hab schon noch einige Ideen für die Zukunft, aber die will ich jetzt noch nicht verraten... (schmunzelt) In Bezug auf das Herzensprojekt: Vielleicht mal ein gemeinsames musikalisches Projekt mit meinen Töchtern. Die sind jetzt 17, 15 und 11 Jahre alt. Und alle sehr musikalisch.

Zur Person:

Florian Rein wurde 1971 in Bad Tölz geboren und erhielt als Jugendlicher Schlagzeug-Unterricht an der Tölzer Sing- und Musikschule. 1990 machte er das Abitur am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium. Dort wurden 1987 auch die „Bananafishbones“ gegründet. 1998 gelang ihnen der Durchbruch mit „Come to sin“. Von 1990 bis 2000 war Rein zudem Schlagzeuger in der Tölzer Stadtkapelle.

Auch die Band „Session4Four“, die sporadisch Konzerte in der Kurstadt gibt, wurde 1990 am Gymnasium gegründet. Als Jazz-Schlagzeuger spielt Rein zudem in seinem eigenen Jazztrio sowie bei „Florian Rein & Friends“. Außerdem war er unter anderem der Schlagzeuger in der Band von Sängerin Gudrun Mittermeier („Somersault“), Chris Boettcher, Dreiviertelblut, D.D. Lowka und Django3000. Des Weiteren hat Rein als Studiomusiker an den Alben verschiedener Künstler mitgewirkt, produziert in seinem Bergbeat-Studio.

Mit „The Heimatdamisch“ feiert Rein seit 2015 als Bandleader, Arrangeur und Schlagzeuger internationale Erfolge. Die Band hat bislang drei Alben veröffentlicht. Mit den Bananafishbones hat Rein sieben Studio- und acht Live-Alben auf den Markt gebracht, zudem zahlreiche Singles und Soundtrack-Alben. Die Band hat zudem mehrere Jahre an Theater-Produktionen an der „Schauburg“ in München mitgewirkt und hatte dort über 200 Auftritte. Die Fishbones haben sich auch mit einigen Songs zu Filmmusiken einen Namen gemacht, etwa für „Wer früher stirbt ist länger tot“ und „Die Wilden Kerle“. Auch beim Singspiel auf dem Nockherberg war Rein als Schlagzeuger mehrere Jahre vertreten. Weitere Projekte des Tölzers war die Organisation von Festivals in Bad Tölz, etwa das „Hillside“ und „Bavarian Beats“.

Florian Rein (vorne, mit der Zither in der Hand) im Kreise der Paulaner Singspiel-Kapelle am Nockherberg 2013. © Klaus Haag

Rein saß zudem sechs Jahre lang für die Freien Wähler im Tölzer Stadtrat und ist im Tölzer Skiclub und im Rotary-Club Bad Tölz ehrenamtlich engagiert. In der Begründung für die Auszeichnung „Tölzer Löwe“ schreibt Bürgermeister Ingo Mehner (CSU): „Florian Rein prägt seit vielen Jahren das kulturelle Leben in der Stadt. (...) Er deckt dabei auf sehr sympathische, mit Bad Tölz fest verwurzelte und weit überregional beachtete Weise das Feld der anspruchsvollen modernen Musik unterschiedlicher Genres ab und trägt zum jungen Image der Stadt bei. Parallel dazu zeigt er ein hohes ehrenamtliches Engagement und vermittelt dabei unter anderem Kindern und Jugendlichen die Freude an der Musik.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.