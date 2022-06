Ein Willkommen für Kinder aus der Ukraine: So läuft der Unterricht im Lettenholz

Von: Felicitas Bogner

Ein Lernheft „Deutsch als Fremdsprache“ ist gemeinsame Grundlage für den Unterricht in der Willkommensklasse. Lehrerin Iryna Kucher verwendet zudem unter anderem Videos, um den Kindern spielerisch Deutsch beizubringen. Lehrerin stammt selbst auch aus der Ukraine Große Hoffnung auf mehr Unterstützung © Pröhl

Aufgrund des russischen Angriffskriegs sind viele Menschen aus der Ukraine geflohen. Damit die Kinder weiter Zugang zu Bildung haben, hat das Kultusministerium Willkommensklassen eingerichtet. Eine dieser zwölf Klassen im Landkreis ist in der Grundschule am Lettenholz in Bad Tölz. Der Tölzer Kurier war dort zu Besuch.

Bad Tölz – Eigentlich sind die Lehrer der Lettenholzschule vertraut damit, dass Schüler, die noch kein Deutsch sprechen, ihren Unterricht besuchen. Immerhin gehen in die Grundschule bis heute Kinder aus Flüchtlingsfamilien aus Syrien und Afghanistan. Bei der aktuellen Fluchtbewegung aus der Ukraine ist allerdings einiges anders. „Es sind sehr viele Kinder auf einmal“, sagt Rektorin Bärbel Weixner. Dazu komme die schlechte Planbarkeit. Denn: „Keiner weiß, wie lange die Familien hier bleiben“, sagt Weixner. Es gebe bereits Kinder, die die Willkommensklasse besucht haben, nun aber schon wieder zurück in die Ukraine gegangen seien. „Das trifft vor allem auf diejenigen zu, die aus westlichen Regionen kommen.“

Lehrerin sorgt sich um ihre Mutter

Trotzdem: Die Klasse ist gut besucht. Für die bisherigen Kapazitäten sogar zu gut. Immerhin sitzen 27 ukrainische Kinder aktuell in dem Klassenzimmer von Iryna Kucher. Es ist der Mehrzweckraum der Schule. Seit 4. April fungiert Kucher hier als Lehrerin. „Wir haben Glück, jemanden wie Frau Kucher gefunden zu haben. Sie spricht Ukrainisch und hat Lehramt studiert“, sagt Weixner.

Kucher stammt aus dem im Westen der Ukraine gelegenen Zbarash. Ihre Mutter lebt dort. „Dort, wo meine Familie ist, ist noch kein Krieg“, sagt Kucher. „Ich habe meiner Mutter aber gesagt, dass sie sofort herkommen muss, wenn sich die Lage verschärft.“ Sie könne durch die Berührungspunkte die Kinder also gut verstehen. Manche reden mit ihr offen über ihre Geschichte. „Bei einigen ist nicht viel in ihrer Heimat passiert, andere kommen aus mittlerweile zerbombten Gebieten“, berichtet die Tölzerin. „Meines Wissens ist aber kein stark traumatisiertes Kind in der Klasse“, sagt sie. „Selbst wenn, könnten wir da leider nicht viel bewegen“, ergänzt Weixner. Dafür bräuchte man schulpsychologische Unterstützung.

Zur Abwechslung auch Zirkusunterricht

Die Willkommensklasse könne nur Grundkenntnisse in Deutsch vermitteln. „Auch ein paar Matheaufgaben und Sport- und Zirkusunterricht erhalten die Kinder“, erklärt Weixner. Überdies bekommen die ukrainischen Schüler durch den Besuch in der Schule einen geregelten Tagesablauf und ein bisschen Sicherheit vermittelt. „Da aber keine Schulpflicht besteht, hängt viel von den Eltern ab, wie ernst die Kinder das nehmen“, sind sich Weixner und Kucher einig.

Während die einen fleißig seien, würden andere durch die Haltung der Familie die Einstellung mitbekommen, dass es sich nicht lohne, Deutsch zu lernen, da man ohnehin wieder in die Heimat zurückkehre, so Weixner. Dennoch: Kucher ist stetig bemüht, einfühlsam auf alle Buben und Mädchen einzugehen.

Zahlen gehen schon ganz gut

Im Unterricht läuft ein Video, in dem verschiedene Farben und Obstsorten vorkommen. Einige Mädchen singen fröhlich mit. Andere Kinder stehen ungeduldig am Lehrerpult in einer Schlange. „Ich versuche, alle Fragen aufzunehmen. Manche möchten, dass ich ihre Matheaufgaben ansehe, andere, dass ich mit ihnen Lesen übe“, sagt Kucher. Dann ruft sie die Kinder in loser Reihenfolge auf, zeigt auf ein Körperteil und fragt, wie das auf Deutsch heißt. Bein, Fuß, Haare, Hände. All das klappt gut. Auch Zahlen bis 50 rufen viele durch das Zimmer.

Ja, es bleibt ein leicht chaotischer Eindruck. Doch die Kinder lernen und sind gut gelaunt. Und alles unter einen Hut zu bekommen, ist für eine Person schlicht zu viel. „Ich brauche dringend Unterstützung“, betont Kucher. In der Klasse sind Kinder zwischen sechs und elf Jahren. „Da herrscht natürlich ein großer Unterschied, was den Lernstand betrifft.“ Weixner erklärt dazu: „Bei den Jüngeren ist es einfacher, die haben Schreiben und Lesen noch nicht gelernt und müssen sich daher nicht umstellen wie ihre älteren Klassenkameraden.“

Hoffnung auf mehr Unterstützung

Nach Pfingsten, so hoffen die beiden Frauen, stehen die Chancen gut, dass Kucher Unterstützung bekommt. Gespräche würden laufen. Aber generell, so ist sich die Rektorin sicher, wäre es besser, wenn die Kinder auf verschiedene Klassen verteilt wären, „und sie dann noch Deutschunterricht bekommen“. Warum? „Es ist eine total heterogene Gruppe, die nur auf dem Schulhof Kontakt zu anderen hat.“ Herausforderungen sieht Kucher aktuell darin, auf alle Bedürfnisse einzugehen. „Die Kinder sind unterschiedlich alt und weit.“

Keine Kultur-Unterschiede

Eine Erleichterung aber merkt Weixner: „Es ist einfacher, mit den Eltern umzugehen, da der Kulturkreis zu unserem sehr ähnlich ist.“ Dies sei etwa bei Flüchtlingskindern aus Syrien eine wesentlich größere Herausforderung gewesen. „Da hat auch für viele Eltern beispielsweise Pünktlichkeit keine Rolle gespielt. Dieses Problem haben wir nun nicht.“ Doch egal, welche Hürden es gibt, Weixner ist guter Dinge, für alles Lösungen zu finden.

