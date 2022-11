Einbrecher rauben Bargeld in Tölz und Lenggries

Indem sie die Türen aushebelten, gelangten Einbrecher in Bad Tölz und Lenggries in Geschäftsräume. © Silas Stein (Symbolbild)

Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag in Geschäfte in Bad Tölz und Lenggries eingedrungen. Sie erbeuteten Bargeld und hinterließen hohen Sachschaden.

Bad Tölz/Lenggries - Gleich zweimal schlugen Einbrecher in der Nacht auf Samstag zu. Laut Polizei wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag gegen 5.30 Uhr in ein Geschäft in der Tölzer Innenstadt eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen dazu eine Eisengittertüre und anschließend die Eingangstüre mit einem Hebelwerkzeug auf. Aus dem Laden, der in einer Seitengasse der Marktstraße gelegen ist, wurde Bargeld entwendet.

Dritter Einbruchsversuch abgebrochen

In der selben Nacht, in der Zeit zwischen 18.45 Uhr am Freitag und 5 Uhr am Samstag, wurde auch in ein Geschäft am Bahnhofplatz in Lenggries eingebrochen. Dort hebelten die Unbekannten ebenfalls die Eingangstüre auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen. Sie nahmen Bargeld mit. Ihr Versuch, auch in ein benachbartes Geschäft einzudringen, wurde abgebrochen. Hier kam es zu keinem Stehlschaden. Der verursachte Sachschaden wird mit etwa 6000 Euro angegeben. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich an die Tölzer Polizei unter 0 80 41/76 10 60 zu wenden.

