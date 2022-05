Biomarkt in Bad Tölz und Deponie am Vorberg: Einbrecher beißen sich an Tresoren die Zähne aus

Von: Andreas Steppan

Einbrecher waren in der Nacht auf Freitag in Bad Tölz und Reichersbeuern am Werk. (Symbolfoto) © Silas Stein

Zwei Einbrüche in einer Nacht vermeldet die Polizei aus dem Raum Bad Tölz. Sowohl in einem Biomarkt als auch auf einer Deponie scheiterten die Täter an Tresoren.

Bad Tölz/Reichersbeuern - Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag in einem Lebensmittelmarkt in Bad Tölz und an der Deponie am Vorberg versucht, Tresore aufzubrechen – ohne Erfolg. Nun ermittelt die Kripo.

Einbruch im Biomarkt in Bad Tölz

Laut Mitteilung der Polizei hebelten unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 4.10 Uhr an einem Biomarkt an der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Als sie an der gewaltsamen Öffnung eines Eisentresors scheiterten, verließen die das Geschäft nach jetzigen Kenntnisstand ohne Beute.

Einbrecher bearbeiten Tresor auf Deponie am Vorberg

Nicht viel anders ging es ihnen in derselben Nacht auf dem Gelände der Deponie, wo sie laut Polizei in ein Bürogebäude am Engen-Gasteig-Weg (Gemeinde Reichersbeuern) einbrachen. Mit Hilfe von Werkzeugen aus der Werkstatt des Wertstoffhofs versuchten sie dort ebenfalls, einen Tresor zu knacken. Es misslang.

Bevor sie mit leeren Händen abzogen, verwüsteten die Unbekannten aber noch die Räumlichkeiten.

Einbrüche in Bad Tölz und Reichersbeuern: Polizei bittet um Hinweise

Zu beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise an das Fachkommissariat K2 der Kripo Weilheim. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0881/6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

