Einbruch in Geschäft in der Tölzer Marktstraße: Tätern gelingt die Flucht

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Unbekannte traten die Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zum Geschäft. © DPA/ SILAS STEIN

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zum Samstag in der Tölzer Marktstraße. Die Täter flüchteten.

Bad Tölz - Um Hinweise auf bislang unbekannte Einbrecher bittet die Polizei. Nach Angaben der Beamten verschafften sich die Täter am Samstag zwischen 3.15 Uhr und 3.45 Uhr Zutritt zum Edeka in der Tölzer Marktstraße. Die Unbekannten traten die gläserne Eingangstür ein und gelangten so ins Innere des Geschäfts.

Zigaretten und Süßigkeiten mitgenommen

Dort entwendeten sie Zigaretten sowie Getränke und Süßigkeiten. Trotz sofortiger Alarmierung verliefen die polizeilichen Suchmaßnahmen ergebnislos. Die Höhe des Sachschadens sowie der Wert der Beute können noch nicht beziffert werden.

Polizei bittet um Täterhinweise

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Wer etwas beobachtet hat oder sonst Angaben zu dem Vorfall machen kann, meldet sich unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 bei der Inspektion in Bad Tölz oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.