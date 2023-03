Einbruch in Tölzer Restaurant

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem Einbruch in ein Lokal in der Königsdorfer Straße. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Zirka 500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Einbruchs in ein kroatisches Restaurant in Bad Tölz. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt.

Bad Tölz - Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in Bad Tölz kam es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang noch unbekannter Täter die Scheibe des Gastraumes eines kroatischen Restaurants in der Königsdorfer Straße eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Lokal verschafft.

Bargeld und gegenstände geklaut - Täter noch nicht gefasst

Aus dem Restaurant wurde sowohl Bargeld als auch diverse Gegenstände geklaut. Der Stehlschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 250 Euro.

