Nach Einbruch in Tölzer Metzgerei: Firmenchef zeigt Bilder der Täter - Sachschaden ist enorm

Der Einbrecher blickt direkt in die Überwachungkamera: Bilder vom Einbruch in die Metzgerei Rottenwallner im Januar.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Drei Stunden trieben Einbrecher im Januar ihr Unwesen in der Metzgerei Rottenwallner in Bad Tölz. Videokameras filmten alles mit. Der Sachschaden ist riesig, die Mitarbeiter sind noch immer geschockt.

+++ Update vom 11. Februar 2022 +++

Bad Tölz - Den Mitarbeitern der Tölzer Metzgerei Rottenwallner steckt der Schreck noch in den Knochen: Unbekannte waren wie berichtet in der Nacht zum 16. Januar in die Geschäftsräume am Gewerbering eingedrungen und hatten drei Stunden lang das Gebäude nach Beute durchsucht. Doch auch knapp drei Wochen nach der Tat liegen der Polizei noch keine Hinweise auf die Täter vor. Das teilt die Tölzer Inspektion auf Anfrage mit.

Sehr wichtig wäre die Ergreifung der Täter dem Geschädigten, Inhaber Klaus Rottenwallner. Gestohlen haben die Einbrecher lediglich 315 Euro. Von wenig materiellem, aber großem ideellen Wert war eine gestohlene Medaille, der Bundesehrenpreis des Landwirtschaftsministeriums. Und beim rabiaten Aufbrechen von Fenstern, Türen und Scheiben richteten die Täter enormen Sachschaden an. Mittlerweile liegt laut Rottenwallner die Schätzung eines Sachverständigen vor: 50 000 Euro. Rottenwallner hofft darauf, dass die Versicherung einspringt.



„Aber die finanzielle Seite ist nur das eine“, sagt er. „Das andere ist die Kopfsache.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten seit dem Einbruch nicht selten ein ungutes Gefühl, wenn sie früh morgens oder abends bei Dunkelheit arbeiten und dann zum Beispiel im Treppenhaus der Bewegungsmelder anspringe.



Rottenwallner hofft, dass die Bilder aus der Überwachungskamera zur Klärung beitragen. Zu sehen ist auch, wie die Einbrecher etwa 20 Minuten mit einem unbekannten Objekt – erkennbar sind nur Lichtblitze – auf ein Fenster schossen, um es gewaltsam zu öffnen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 80 41/76 10 60.

+++ Erste Meldung vom 17. Januar 2022 +++

Bad Tölz - Drei Stunden lang durchsuchten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag die Räumlichkeiten einer Metzgerei am Gewerbering in Bad Tölz – mit mäßigem Erfolg. Mit einer Beute von lediglich 315 Euro traten sie am Ende den Rückzug an. Allerdings hatten sie erheblichen Sachschaden in Höhe von geschätzt 2500 Euro angerichtet.

Einbrecher durchsuchen Metzgerei in Bad Tölz - Kameras filmen alles

Da Videokameras das Treiben der Eindringlinge festhielten, kann die Tölzer Polizei den Ablauf recht genau beschreiben. Demzufolge versuchten zunächst drei maskierte Täter, sich mit Hilfe eines Hebelwerkzeuge über den Vordereingang Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen.

Als dies misslang, brach einer der drei mit einem blauen Hebelwerkzeug ein Fenster auf der Rückseite auf und gelangte so in das Gebäude. Anschließend öffnete er den Notausgang und ließ die beiden anderen herein.

Unbekannte Täter machen in Tölzer Metzgerei nur wenig Beute

Auf dem Weg durch das Gebäude nahmen die Unbekannten einen Feuerlöscher mit und besprühten damit einige Türen und an vielen Stellen den Boden.

Da der Thekenbereich verschlossen war, zerstörten sie eine weitere Scheibe und gelangten so in diesen Bereich. Hier, so die Polizei, entnahmen sie Bargeld aus den Geldschubläden.

Sie durchsuchten nun sämtliche Räume der Firma und hebelten dabei mehrere verschlossene Türen gewaltsam auf.

Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch in Metzgerei in Bad Tölz

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 0.35 und 3.35 Uhr Auffälliges rund um den Tatort beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

