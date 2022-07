Eine Begegnung mit Folgen

Amtsgericht

Ein Lehrer zeigt eine Schülerin wegen falscher Verdächtigung an. Für die Richterin am Amtsgericht Wolfratshausen ein schwieriger Fall.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Hashtag „#MeToo“ machen Frauen weltweit in sozialen Netzwerken auf sexuelle Übergriffe aufmerksam. Eine 19-jährige Schülerin aus dem südlichen Landkreis wählte einen anderen Weg, als sie sich im Juli 2021 von ihrem Lehrer belästigt fühlte: Sie suchte das Gespräch mit Mitschülerinnen. Als die Vertrauenslehrerin davon erfuhr, musste sich der betroffene Lehrer rechtfertigen – und zeigte die junge Frau wegen falscher Verdächtigung an. Nun sahen sich die beiden am Wolfratshauser Amtsgericht wieder.

Begegnung im Kopierraum

Die Schülerin brach schon bei der Verlesung der Anklageschrift in Tränen aus. Vor einem Jahr begegnete sie ihrem Lehrer allein im Kopierraum. Dabei soll der 56-Jährige mit erhobenen Händen auf sie zugegangen sein und einen Blick in ihren Ausschnitt geworfen haben. „Dann sagte er mir, dass ich gut rieche“, erklärte die Angeklagte. Zu einer Berührung kam es nicht. Zwei Monate später erzählte sie ihren Mitschülerinnen während einer Pause von dem Vorfall. „Ich habe mich erst nicht getraut, dies an die Öffentlichkeit zu bringen“, gestand die Angeklagte. Die Vertrauenslehrerin stand damals jedoch zufällig in der Nähe und ging den Vorwürfen nach.

Lehrer: Schilderung entspricht nicht der Wahrheit

Der beschuldigte Pädagoge sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Ich war schockiert über ihre Aussage, weil sie nicht der Wahrheit entsprach“, sagte er im Zeugenstand. Dabei sei die 19-Jährige einst eine seiner Lieblingsschülerinnen gewesen. Nachdem sie einen Corona-Spucktest nicht korrekt ausgeführt und falsche Daten angegeben habe, sei es allerdings zu einem Vertrauensbruch gekommen. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung habe ihn damals sehr mitgenommen. Nach der im Oktober erfolgten Anzeige ließ er sich drei Monate krankschreiben und suchte sich daraufhin eine andere Arbeitsstelle. „Ich fühlte mich zerstört als Pädagoge und Mann“, gab er abschließend zu Protokoll.

Richterin: Schwierige Situation

Richterin Friederike Kirschstein-Freund sah sich außerstande, in diesem Fall ein Urteil zu sprechen und befreite fünf Zeuginnen von ihrer Aussagepflicht. „Wir wissen nicht, wem wir glauben können, weil außer dem Lehrer und der Schülerin niemand im Kopierraum war“, gab sie zu bedenken. Dass der Vorfall am Amtsgericht verhandelt wurde, bedauerte die Richterin. „Sie hätten dem Lehrer schon bei der Begegnung im Kopierraum sagen können, dass ihnen die Annäherung unangenehm ist“, sagte Kirschstein-Freund. Die junge Frau, die weiterhin die Schule besucht, zeigte sich nach dem Freispruch erleichtert und trocknete ihre Tränen.

