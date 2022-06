Bad Tölz: Eine der ganz frühen NSDAP-Ortsgruppen

Teilen

Eine der ersten Einladungen zu einem NSDAP-Sprechabend am 29. Juni 1922. Bemerkenswert: Sie richtete sich ausdrücklich auch an Tölzer Antisemiten. © cs

Vor 100 Jahren fand der erste Sprechabend der Nationalsozialisten in Bad Tölz statt. Gerade einmal vier Zeilen lang ist der erste Nachweis der NSDAP in der Kurstadt.

Bad Tölz – Vor genau 100 Jahren, am 17. Juni 1922, wird im redaktionellen Teil des Tölzer Kurier zu einem „Sprechabend für Nationalsozialisten und Gesinnungsgenossen im Nebenzimmer des Bruckbräu“ (heute Kino und Geschäfte am Amortplatz) eingeladen. Damit gehört Tölz zu den ganz frühen NSDAP-Ortsgruppen in Bayern, wie Donald M. Douglas in seinem 1968 erschienenen Buch „The early Ortsgruppen“ schreibt. Neben München, der „Hauptstadt der Bewegung“, waren das etwa Erlangen, Garmisch, Berchtesgaden und Allach.

In einem Rückblick der örtlichen NSDAP auf die Anfänge in Tölz wird 1937 stolz darauf verwiesen, dass „der Führer zu dieser Neugründung einen seiner Besten nach Tölz sandte“: Gemeint ist Oskar Körner, der zu den frühen NSDAP-Mitgliedern und -Förderern gehörte. Der Hitler-Freund machte sich auch als begabter Redner und Propagandist einen Namen und sprach in dieser Funktion am 17. Juni 1922 in Tölz. Körner beteiligte sich im November 1923 am Hitler-Putsch und wurde beim Marsch auf die Feldherrnhalle erschossen. Er wurde von den Nazis seitdem als einer der sogenannten „Blutzeugen“ verehrt.

Bad Tölz gehört zu den frühen NSDAP-Ortsgruppen

Erster Tölzer Ortsvorsitzender war der Postbeamte Michael Kornprobst (1876-1938), der dies bis zum Hitler-Putsch und dem darauf folgenden Parteiverbot blieb. Später spielte der Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Partei und Coburger Ehrenzeichens keine Rolle mehr. Stattdessen trat der erste Kassier der Ortsgruppe, Hans Kirchmair (1878-1942), bei der Wiedergründung des örtlichen NSDAP-Ablegers 1928 an seine Stelle. Interessant ist, dass beiden Gründern der Tölzer Ortsgruppe bei ihrem Tod eher kühle Pflichtnachrufe der Partei folgten.

Hitler-Freund Oskar Körner kam zur Ortsgruppengründung. © Bundesarchiv

In der Regel wurden zu Beginn zweimal im Monat Sprechabende der lokalen NSDAP abgehalten. Parteiredner aus München griffen aktuelle Themen auf und wurden im bürgerlich-konservativen Tölzer Kurier durchaus wohlwollend besprochen, „weil sie zeigten, welch lebendige und starke Kräfte in dieser jungen Partei bereits entfesselt sind, als gesunde Grundlage für den schweren politischen Kampf, der heute für die Erhaltung unseres deutschen Volkstums zu führen ist“.

Erster Ortsvorsitzender der Tölzer NSDAP: Michael Kornprobst

Diese Formulierungen zeigen auch, dass Einladungen der örtlichen NSDAP an Nationalsozialisten und „Tölzer Antisemiten“ (Tölzer Kurier, 29. Juni 1922) auf einen bereits vorhandenen ideologischen Nährboden fielen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bei der Ortsgruppengründung in Tölz wurde auch die Basis für eine SA-Abteilung in Tölz geschaffen. Diese Sturmabteilung hat wegen ihrer Stärke und Stoßkraft schon früh einen „unübersehbaren Faktor“ gebildet, schreibt der Historiker Martin Hille in einem Aufsatz über den Aufstieg der NSDAP in der Region.

Am 10. September 1922 sprach Hitler erstmals im überfüllten Tölzer Schaftlerbräu (Marktstraße 51) vor seinen Anhängern. Im Oktober 1922 begleitete die Tölzer SA ihn laut Hille als Saalschutz bei seinen Reden am Tegernsee. Am 15. Oktober 1922 sorgte die Tölzer SA beim sogenannten „Marsch durch Coburg“ wegen ihrer Stärke für Aufsehen. In ihrem Rückblick von 1937 spricht die Tölzer NSDAP von 186 „Mitgliedern der Bewegung“.

Tölz war nicht die einzige frühe NSDAP-Ortsgruppe im Landkreis. Wie Hille schreibt, der sich dabei auf Douglas’ Buch beruft, wurden im Juli 1922 ein Parteiableger in Jachenau und im September in Lenggries gegründet. Eine Ortsgruppengründung in Wackersberg (wo die Partei 1933 das Spitzenergebnis bei den Wahlen erzielte) scheiterte hingegen. (Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.