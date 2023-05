Eine Fahrkarte, viele Meinungen: Das sagen Bürger aus dem Landkreis zum 49-Euro-Ticket

Teilen

Seit dem 1. Mai kann man mit dem Deutschlandticket für 49 Euro bundesweit in Busse und Nahverkehrszüge einsteigen. © dpa

Für 49 Euro bundesweit in Busse und Nahverkehrszüge einsteigen – das geht seit dem 1. Mai mit dem Deutschlandticket. Der Tölzer Kurier hat sich unter Passanten in der Marktstraße umgehört, was sie von dem Ticket halten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Eigentlich profitieren davon nur die Pendler und Großstädter – hier auf dem Land rechnet sich das einfach nicht“, findet Margareta Frauenrieder aus Waakirchen. Aus diesem Grund habe sie sich kein Ticket besorgt. Die Neun-Euro-Variante im vergangenen Jahr habe sich deutlich mehr gelohnt. „Das war vor allem für die Kinder super, weil die Einzelstrecken relativ teuer sind“, sagt Frauenrieder. Sie würde sich wünschen, dass die Bahn „von Haus aus“ billiger wäre und Kinder kostenlos den Nahverkehr nutzen können. „Das wäre wirklich eine Erleichterung.“

Zufrieden mit dem neuen Angebot ist hingegen eine Studentin aus Lenggries. „Ich finde es super“, sagt sie. Pro Monat spare sie damit mehr als 50 Euro. Die Lenggrieserin muss mehrmals unter der Woche für Vorlesungen mit dem Zug nach München fahren. Zwar könnten Studenten mit ihrem Ausweis den MVV nutzen. Da aber Lenggries bisher nicht Teil der Tarifzone sei, habe sie die Strecke bis Holzkirchen zusätzlich zahlen müssen. „Das fällt nun zum Glück weg.“

„Für ältere Menschen ist es wunderbar“, sagt ein Rentner

Birgit Kirchmair aus Reichersbeuern ist noch unentschlossen, ob das Ticket für sie das Richtige ist. „Ich warte erst mal ab und schaue, wie viel ich diesen Monat fahren muss.“ Gerade bei längeren Strecken sei der Zug aber vermutlich günstiger als das Auto. „Vielleicht werde ich es mir zwischendurch für einen Monat kaufen, aber nicht dauerhaft abonnieren.“ Grundsätzlich gefällt ihr aber die Idee hinter dem Deutschlandticket. „Es ist toll, irgendwo einsteigen zu können und nicht erst überlegen zu müssen, welches Ticket man braucht“, sagt Kirchmair.

Ähnlich sieht es auch Ernst Agathon aus Bad Tölz. „Vor allem für ältere Menschen ist es wunderbar, mit einer einzigen Fahrkarte überall hinzukommen“, erklärt der Rentner. Er hat sich das 49-Euro-Ticket in Form einer Chipkarte bereits Mitte April besorgt – und wird es in nächster Zeit reichlich nutzen. „Ich bin fast jeden Tag mit dem Bus unterwegs, dafür lasse ich mein Auto stehen“, sagt Agathon. Dass er mehr auf öffentliche Verkehrsmittel setze, habe vor allem mit der Einführung der X-Bus-Linie nach Starnberg zu tun. Besonders hervorzuheben sei der 20-Minuten-Takt. „Da muss ich mich nicht ärgern, wenn ich mal einen Bus verpasse.“ Der Tölzer möchte auch andere Autofahrer dazu ermuntern, das Deutschlandticket auszuprobieren. „Man merkt schnell, dass es auch ohne Auto geht“, sagt Agathon.

Keine Alternative zum Auto?

Peter Führes hat sich hingegen kein 49-Euro-Ticket gekauft. „Ich würde es im Endeffekt nicht voll nutzen können“, sagt der Tölzer. Denn seit ein paar Monaten ist er in Ruhestand und muss nicht mehr täglich pendeln. Doch selbst als er noch in München arbeitete, hätte sich das Ticket für ihn nicht gelohnt, ist sich Führes sicher. „Wenn ich mit dem Auto in die Stadt zum Park&Ride fahre und dann die U-Bahn nutze, bin ich deutlich schneller.“ (Franziska Selter)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.