Eine herausragende Geschichte: Tölzer Gymnasiastin (11) gewinnt bei Schreibwettbewerb

Teilen

Stolze Preisträgerin: Lotte Walz erhielt beim Schreibwettbewerb „Die Feder“ eine Auszeichnung. © privat

Die Tölzer Gymnasiastin Lotte Walz (11) gewinnt beim Schreibwettbewerb der Hanns-Seidl-Stiftung. In ihrer Geschichte geht es um den Wunsch, anders sein zu dürfen.

Bad Tölz – Es war das erste Mal, dass sie an einem solchen Wettbewerb teilgenommen hat, und gleich auf Anhieb gab es einen Preis. Die Tölzer Gymnasiastin Lotte Walz erhielt beim Schreibwettbewerb „Die Feder“ der Hanns-Seidel-Stiftung die Bewertung „Herausragend“, eine Urkunde und ein Preisgeld von 100 Euro. 350 Autoren aus ganz Deutschland hatten ihre Texte eingereicht. Alle Werke sollten sich an Kinder und Jugendliche wenden. Das weit gefasste Thema hieß „frei sein“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Der Wolf, der gerne eine Katze wäre

Die elfjährige Lotte verband dies mit dem Wunsch, anders sein zu dürfen. „Ein Wolf möchte gern eine Katze sein“, erzählt sie über ihre Geschichte. Dieser Wolf wird aber wegen seiner absonderlichen Idee vom Rudel in eine Höhle geschickt. Der Wolf trifft in der Höhle auf einen Hasen. Dieser würde gerne ein Dachs sein. Verbunden durch ihre Träume machen sich die zwei Freunde auf eine Reise, der sich jene Tiere anschließen, die auch anders sein wollen.

Ausgezeichnete Geschichte erscheint nun in einem Sammelband

20 000 Zeichen maximal waren vorgegeben. Lotte beeindruckte die Jury mit weit weniger Zeilen. „Zuerst hab ich meine Idee auf einen Zettel geschrieben“, berichtet sie, „und am nächsten Tag half mir Papa beim Schreiben auf dem Computer.“ Benjamin Walz ist Lehrer am Gymnasium. Lottes Deutschlehrerin Alexandra Meßner, die die Klasse auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht hatte, schickte Lottes Text dann nach München. „Aus meiner Klasse war nur ich dabei“, sagt die Elfjährige. Groß waren Überraschung und Freude, als die Einladung zur Ehrung in der Hanns-Seidel-Stiftung kam. Alle ausgezeichneten Geschichten veröffentlicht die Stiftung in einem Sammelband.

Geschichtenerzählen hat in der Familie Tradition

Lotte sagt über sich, sie lese gar nicht so viel. Dazu hat sie auch wenig Zeit. Wie ihr jüngerer Bruder Mick spielt sie Eishockey und Tennis sowie auch noch Klavier. Es gibt in ihrer Familie aber ein Ritual, das ihr für ihren Text sicherlich geholfen hat: „Mein Bruder, mein Papa und ich erzählen uns oft Geschichten, ganz unterschiedliche“, verrät die Elfjährige. Aber das seien Geschichten nur für die Familie – und dort würden sie auch bleiben. (bib)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.