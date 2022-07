„Eine konstante Kraft in unserem Theater“: Tölzer Marionettentheater trauert um Herbert W. Franke

Kultur

Am 16. Juli ist Herbert W. Franke verstorben, einer der renommiertesten deutschsprachigen Science-Fiction-Autoren. Im Tölzer Marionettentheater war er als Autor regelmäßig zu Gast, zudem wurde das Stück „Der Kristallplanet“ eigens für das Tölzer Theater geschrieben.

Bad Tölz/Egling – Herbert W. Franke, der am vergangenen Samstag in Egling verstarb, wurde 95 Jahre alt. Zum Tölzer Marionettentheater pflegte er eine enge Verbindung. Dort wurde 2007, zu seinem 80. Geburtstag, das Stück „Der Kristallplanet“ aufgeführt. Es ist seither durchgehend im Programm, wird zwei- bis dreimal im Jahr gespielt. „Herbert W. Franke ist zu jeder Aufführung gekommen“, berichtet Albert Maly-Motta, einer der beiden Theaterleiter. Vor jeder Aufführung gab es ein Gespräch mit ihm als „Vorprogramm“, zudem las er zwei seiner Kurzgeschichten.

Maly-Motta lernte Franke über einen gemeinsamen Bekannten bei Siemens kennen, es ging um das Thema Computergrafiken. Franke war studierter Physiker und als Naturwissenschaftler vielseitig tätig und interessiert, auch als Medienkünstler. Er habe sich selbst als „Dinosaurier der Computerkunst“ bezeichnet, schrieb seine Ehefrau Susanne Päch auf Twitter nach seinem Tod.

„Der Kristallplanet war ein riesen Schub für uns“

„Der Kristallplanet“ war eigentlich als eines von vielen Hörspielen geplant, die Franke zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk produzierte, erinnert sich Maly-Motta. Doch es ließ sich dort nicht umsetzen. So entstand die Idee, es mit Marionetten und einer Computeranimation zu versuchen. In dem Stück geht es um Astronauten, die auf einen fremden Planeten reisen. Sie treffen auf eine von vielen Sorgen beseelte Lebensform. Und die, die daran ziehen, sind Kontrolleure von der Erde, ebenfalls getrieben von Ängsten. Die Umsetzung, sagt der technikbegeisterte Maly-Motta, sei „ein riesen Schub für uns gewesen, sowohl für die Ideen als auch für die Dramaturgie“. Zudem sei es großartig gewesen, dass ein so bekannter Autor wie Herbert W. Franke für das Spiel mit Marionetten zu begeistern gewesen war. Der Tölzer Theaterleiter beschreibt ihn als einen „sehr netten und bescheidenen Menschen“. Trotz des internationalen Erfolgs habe Herbert W. Franke „keine Allüren gehabt, er war sehr zugänglich und freundlich“. Und bis ins hohe Alter sei er „fit wie ein Turnschuh“ gewesen, unter anderem spielte er leidenschaftlich Tischtennis.

2019 das „Astropoeticon“ im Tölzer Planetarium

2019 trug Franke im Planetarium eine Auswahl von seinen Science-Fiction-Gedichten vor, das „Astropoeticon“. „Er war eine konstante Kraft in unserem Theater“, sagt Maly-Motta. Man habe durch seine Werke ein Publikum ansprechen können, das sonst nicht ins Marionettentheater gekommen wäre. „Unter ihnen waren viele Franke-Fans, vor allem jüngere Leute.“ Aber auch Technik-Freaks seien zu den Aufführungen des „Kristallplaneten“ gekommen. Um zum Beispiel die Planetenoberfläche zu gestalten, wurden mit Hilfe einer Minikamera und eines Elektronenmikroskops Kristall-Landschaften abgefilmt. „Es war wunderbar, dass wir mit Herbert W. Franke neue Pfade betreten konnten“, sagt Maly-Motta. „Er wird uns abgehen.“ Das Stück wird auch weiterhin in dem Tölzer Theater aufgeführt werden.

