Eine Seeschlacht auf der Isar: Als sich einst Wilderer und Jäger bekämpften

Teilen

„Die Seeschlacht auf der Isar“ zeigt dieses Gemälde. Die Wilderer auf dem Floß hatten schlechte Karten. © NH

Was bewegte die Menschen vor 160 Jahren? In Kürze wird der Tölzer Kurier genau so viele Jahre alt. In einem Vortrag im Stadtmuseum gibt der frühere Kurier-Redakteur Christoph Schnitzer interessante Einblicke.

Bad Tölz – Welches Thema würde heute wohl genau wie vor 160 Jahren am Stammtisch zu hitzigen Diskussionen und Streitgesprächen führen? Der frühere Tölzer Kurier-Redakteur Christoph Schnitzer ist sich da recht sicher, dass es die Wilderei ist. Die Namen der berühmten Wildschützen wie Georg Jennerwein aus der alten Zeit sind auch heute noch in aller Munde.

Für einen Vortragsabend des Katholischen Kreisbildungswerks am kommenden Donnerstag, 6. Juli, im Tölzer Stadtmuseum hat es sich Schnitzer zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was Mann und Frau auf der Straße abseits des großen Weltgeschehens früher beschäftigt hat. Quelle ist natürlich die Zeitung, die früher oft einziges Informationsmedium war und viel ungenierter und drastischer als heute über Alltagsgeschichten und Kriminalfälle berichtete. In Kürze wird der Tölzer Kurier 160 Jahre alt, wofür eine Serie Schnitzers über Erzählenswertes aus jedem einzelnen Jahrzehnt in einer Jubiläumsbeilage laufen wird. Die ersten 30 Jahre des Tölzer Kurier, also von etwa 1860 bis 1890, hat der Journalist mit Bildern für seinen Vortrag ausgewertet und noch viele zusätzliche Geschichten gefunden.

Ochsenritt in Bichl und die ersten Tierschützer

Da geht es eben zum Beispiel um die Wilderei. Und um Max Thoma, den Vater Ludwig Thomas, der als Oberförster in Vorderriß arbeitete und der über einen ganz speziellen Fall von Jagdfrevel anno 1869 ein Protokoll erstellt hat, das unter dem Namen „Seeschlacht auf der Isar“ in die Annalen eingegangen ist. Sohn Ludwig Thoma hat den tödlichen Zusammenstoß zwischen Jägern und den berüchtigten Lenggrieser Hoißen-Brüdern aufgrund der Aufzeichnungen seines Vaters zu der Erzählung „Die Halsenbuben“ verarbeitet, allerdings die Fakten romantisierend abgewandelt. Was wirklich geschah, ist im Vortrag zu hören.

Leserbriefe waren schon vor 160 Jahren dem jeweils zuständigen Bürgermeister ein Gräuel. Der Tölzer Ortshistoriker hat einige besonders amüsante und unterhaltsame aus der Frühzeit des Tölzer Kurier gefunden und wird auch die dünnhäutige Reaktion des damaligen Tölzer Marktbürgermeisters Georg Baumgartner verlesen. Sodann geht es um den Ochsenritt in Bichl und die ersten Tierschützer. Thema sind auch Volksfestbelustigungen in Tölz mit dem Riesen aus dem Kaukasus, der von dem kleinwüchsigen Prinz Unoza begleitet wurde.

Der Ortshistoriker hat Nachweise für einen der ersten Zahnärzte in der Gegend gefunden, der regelmäßig aus München nach Tölz kam und sich per Zeitungsannonce für das „Einsetzen künstlicher Zähle und Gebisse empfahl“. Getratscht hat man natürlich auch über Mord und Totschlag, die damals wie heute in den Schlagzeilen der Zeitung landeten.

Weitere Infos

Der Vortrag von Christoph Schnitzer mit dem Titel „Stammtischgerede in der alten Zeit“ findet am Donnerstag, 6. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Tölzer Stadtmuseums statt. Der Eintritt ist anders als plakatiert frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.