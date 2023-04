Eine Stadt, drei Buchhandlungen in nächster Nähe: Tölz ist hier etwas Besonderes

Literatur

An diesem Sonntag, 23. April, ist der Welttag des Buchs. In Bad Tölz finden Leser ein ungewöhnlich dichtes Angebot an der Marktstraße. Es gibt gleich drei Buchhandlungen mit unterschiedlichem Profil.

Bad Tölz – Sind das Lesen und das klassische gedruckte Buch in der Krise? Nicht, wenn man nach Bad Tölz blickt. Mit drei Buchhandlungen in einer 19 000-Einwohner-Stadt – noch dazu alle an der Marktstraße – ist die Dichte des Angebots ungewöhnlich hoch. Und die Nachfrage reicht offenbar für alle aus. Zum Welttag des Buches an diesem Sonntag ist die Stimmung entsprechend gut.

Die Lese-Begeisterung der Menschen sei ungebrochen, sagt Petra Schenk, Inhaberin der Buchhandlung Winzerer. „Ich habe von vielen meiner Kunden gehört, dass sie während der Corona-Zeit das Lesen wieder für sich entdeckt haben.“

Keine Konkurrenz untereinander

Dass die drei Tölzer Buchhandlungen sich Konkurrenz machen, empfindet Petra Schenk nicht so. „Ich würde eher von Koexistenz sprechen.“ Jeder habe im Laufe der Jahre sein eigenes Profil geschärft und eine eigene Stammkundschaft aufgebaut. Der 1974 von Johanna Zantl eröffnete „Winzerer“ etwa biete „Literatur aus aller Welt“, sagt die Buchhändlerin. Zudem möchte sie auch kleineren, unabhängigen Verlagen eine Bühne geben.

+ Alteingesessen: „Hans Urban“, heute geführt von Hubert Schöffmann, gab’s schon vor 150 Jahren. © arp

Aktuell fällt Petra Schenk auf, dass Sachbücher zu aktuellen politischen Themen – außer zum Ukraine-Krieg – kaum gefragt seien. „Ich denke das liegt daran, dass viele Menschen genug eigene Sorgen haben und sich weniger mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen wollen.“ Stattdessen würden eher Romane wie „Lichte Tage“ von Sarah Winman oder Martin Suters „Melody“ gelesen, die von Liebe und Freundschaft handeln.

Regionalkrimis sind gefragt

Mit der Buchhandlung Rupprecht ist auch ein Filialist in Bad Tölz vertreten. 50 Geschäfte betreibt das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in der Opferpfalz. In Tölz „haben wir ein ganz gutes Miteinander“, findet Filialleiterin Melanie Höfner. Sie setzt auf ein breites Angebot: Egal ob Thriller, Liebesroman oder Kochbuch, „für jeden ist etwas dabei“. Seit einem Jahr sind für die jüngeren Leser auch Mangas, also japanische Comics, erhältlich. Hoch im Kurs bei den Kunden liegen laut Höfner Regionalkrimis, wie „Der Kräuterheiler vom Tegernsee“ der Tölzerin Birgit Mayr. „Sie sind auch ein beliebtes Mitbringsel aus dem Urlaub.“

+ Einer von 50 Standorten von „Rupprecht“ befindet sich in Bad Tölz. Filialleiterin ist Melanie Höfner. © arp

Als „Dinosaurier unter den Buchhandlungen vor Ort“ bezeichnet Inhaber Hubert Schöffmann seine Buchhandlung Hans Urban. Schon vor 150 Jahren konnten Bücherliebhaber zwischen den Regalen stöbern. Das kleine Geschäft wirbt unter anderem mit Bild- und Kunstbänden, Kunstkarten, ausgefallenen Kinderbüchern und Klassikern. „Wir haben fast jede Ausgabe von Autoren wie Jane Austen und Stefan Zweig vorrätig“, sagt Schöffmann.

Dass sich Lesen weiter großer Beliebtheit erfreut, bestätigt Schöffmann. „Die Literatur ermöglicht es, in eine andere Welt einzutauchen.“ (fs)

