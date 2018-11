Eine Tölzerin auf der politischen Weltbühne

Einmal die Luft auf der politischen Weltbühne schnuppern: Diese Möglichkeit erhält die Tölzerin Julia Weber. Sie nimmt an einer Simulation-Sitzung der Vereinten Nationen in New York teil.

Bad Tölz – Die Aufregung steigt – auch wenn es noch bis März dauert, bis Julia Weber tatsächlich in den Flieger steigen wird und mit 15 ihrer Kommilitonen nach New York fliegt. Die 21-jährige Tölzerin, die seit drei Jahren in Regensburg Politikwissenschaften studiert, wird dort Teil der der „Model United Nations“ sein, einer Simulation der Vereinten Nationen.

Um teilnehmen zu dürfen, musste sie sich bewerben. Dafür erhält sie nun die Chance, einen Sitz im UN-Hauptquartier einzunehmen.

Die sechs Monate bis dahin werden mit Vorbereitungen gefüllt sein. „Unsere Delegation aus Regensburg wird Panama vertreten“, berichtet Weber. Das heißt: Die Studenten werden sich zunächst selbst erarbeiten, wie die UN funktioniert, was es bedeutet, dort Diplomat zu sein und wie die Abläufe sind. Dann müssen sie sich auch mit dem Land beschäftigen, das sie repräsentieren. „Da geht es um Fakten, aber auch darum, welche Leitlinien das Land in der UN vertritt, mit wem es kooperiert und welchem Land es wie gesonnen ist.“ Sogar die Überlegung, zuvor nach Panama zu reisen, reifte in den Studenten. „Aber das dürfte an den Finanzen scheitern“, sagt Weber. In der Vorbereitungsphase muss die Delegation auch Resolutionen verfassen. Außerdem muss ein Gruppenportfolio verfasst werden, in dem sich die Abordnung vorstellt. „Damit gehen wir auf Sponsorensuche und schicken es an Firmen.“ In einem Rhetorikseminar werden die Jung-Diplomaten darin geschult, wie es ist, vor einer so großen Menge an Leuten zu sprechen – auf Englisch. „Das ist sehr aufregend.“ Die Länder werden von jungen Leuten aus der ganzen Welt vertreten. „Ich bin schon sehr gespannt“, verrät Weber.

Lesen Sie auch: Im Bann der Automaten

Eine kleine Form der Simulation gab es bereits in Regensburg. Dort vertrat immer ein einzelner Student ein Land. Die Simulation in New York wird schließlich vier Tage dauern. Ein Rahmenprogramm ist ebenfalls vorgesehen.

Julia Weber freut sich über die Chance, in internationale Diplomatie reinzuschnuppern. Ob es bei ihr beruflich in diese Richtung gehen wird, weiß sie noch nicht. „Aber ich wollte mir das auf alle Fälle ansehen.“ Auch, weil es wirklich Spaß mache, mit einer „bunten Truppe“ von Studenten zusammenzuarbeiten. „In unserer Delegation sind nicht nur Politik-Studenten, sondern beispielsweise auch Psychologen und Physiker.“

Lesen Sie auch: Ein Stück Würde zurückgeben

Die Dozentin vom Lehrstuhl für internationale Politik in Regensburg begleitet Julia Weber und ihre Kommilitonen bei der Vorbereitung und auch bei der Reise nach New York. „Sie macht das jetzt seit drei Jahren und weiß genau, wie sie uns mögliche Ängste nehmen muss“, sagt Weber.