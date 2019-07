Eine „Urkunde“ fürs Leben für 16 Tölzer Montessorischüler

Abschied wurde in der Tölzer Montessorischule gefeiert: 16 Absolventen wurden entlassen.

Bad Tölz –Geschafft! Dieses eine Wort drückt kurz, aber prägnant aus, was die Abschlussschüler und Pädagogen der Tölzer Montessorischule feierten: 16 Quali- und neun Mittlere-Reife-Absolventen konnten ihre Abschluss-Zeugnisse entgegennehmen. Damit ist für die einen ein neunjähriger, für die anderen ein zehnjähriger Lebensabschnitt zu Ende.

Schulleiterin Christina Rothleitner ließ noch einmal das letzte und entscheidende Stück des Weges Revue passieren. Es geschafft zu haben, sei ein eigenartiges Gefühl: „Auf der einen Seite stehen große Erleichterung und Freude, auf der anderen Seite das Gefühl, etwas Vertrautes verlassen und sich auf neue Herausforderungen einlassen zu müssen.“ Es gelte, in sich hineinzuhören und Antworten zu finden auf Fragen wie: „Wer bin ich, was brauche ich, wie werde ich begleitet, wie fordere ich mich heraus und wo will ich hin?“ Von der Schulzeit in Erinnerung bleiben würden Momente der Überraschungen, des Schmunzelns, des Haare-Raufens und des Miteinanders – „sei es in guten wie auch in schwierigen Zeiten.“

„Noten sind nicht alles. Sie sagen nicht so viel über Euch aus“

Ganz in Richtung dieser Einschätzung lag auch der Rückblick von Absolventin Lilly Jardai, die ihre persönlichen Gedanken und Empfindungen über die Schulzeit in einem kurzen Text zusammengefasst hatte.

„Noten sind nicht alles. Sie sagen nicht so viel über Euch aus“, resümierte die pädagogische Leiterin der Schule, Annette Weber. Dass in der Montessorischule eine herzliche und familiäre Atmosphäre herrscht, zeigte sich nicht zuletzt bei der Verabschiedung jedes Einzelnen: Jeder bekam von den Klassenleiterinnen Inka Sauerwein und Claudia Jambor nicht nur sein Zeugnis mit den Noten, sondern auch jeweils eine Urkunde mit der humorvoll formulierten Bewertung der Wesenszüge. Da gab es etwa eine „Powerfrau des Jahres“, eine „Pfadfinderin des Jahres“, ein „Gscheidhaferl des Jahres“ und sogar einen „Casanova des Jahres“. Nachdem dieses Ritual nicht ganz neu war, hatten sich diesmal die Schüler auch für die Pädagogen derartige „Auszeichnungen“ einfallen lassen. Titel wie „Holzwurm des Jahres“ oder „Kinderfängerin des Jahres“ mit jeweils kleiner Laudatio wurden gerne entgegengenommen.

„Ihr seid einzigartig. Geht hinaus und lebt Euer Leben.“

Die individuelle Bindung zwischen Schülern und Pädagogen und die erfolgreiche schulische Entwicklung nannte Rothleitner „etwas Kostbares“: „Ihr seid in dieser Zeit, in diesen Jahren gewachsen. Ihr habt uns Euer Vertrauen und Eure Zuneigung geschenkt. Ihr seid einzigartig. Geht hinaus und lebt Euer Leben.“ rb

