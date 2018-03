Heftiger Aufprall und hoher Sachschaden

14 000 Euro Schaden und eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag um 16 Uhr auf der Lenggrieser Straße in Bad Tölz ereignet hat.

Bad Tölz - Laut Polizei fuhr eine Tölzerin (42) in Richtung Moraltverteiler. Weil sehr viel Verkehr war, hatte sich ein Rückstau gebildet. Etwa 40 Meter vor der Total-Tankstelle fuhr die 42-Jährige aus Unachtsamkeit auf das vor ihr stehende Auto eines Tölzers (39) auf. Dessen Beifahrerin, eine 33-Jährige aus Tölz, erlitt ein Halswirbelschleudertrauma. Der Aufprall war so heftig, dass dieses Auto wiederum auf das Fahrzeug davor geschoben wurde. Hier saß ein Mann (59) aus Grünwald am Steuer. Die Verletzte gab sich selbst ins Krankenhaus, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt, schreibt die Polizei. (müh)