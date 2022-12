Eine Viertelmillion Besucher auf dem Tölzer Christkindlmarkt - Verlängerung scheitert am Personal

Von: Elena Royer

Abbau nach 30 Tagen: Am Dienstag wurden die Christkindlmarkthütten aus der Marktstraße entfernt. © ast

Nach 30 Tagen Christkindlmarkt in Bad Tölz fällt die Bilanz rekordverdächtig aus. Selbst bei schlechtem Wetter machten viele Stände durchgängig guten Umsatz.

Bad Tölz – Grob überschlagen sollen es etwa 250.000 Besucher gewesen sein, die sich in der Adventszeit Glühwein und Bratwürstl auf dem Tölzer Christkindlmarkt schmecken haben lassen. Nach vier Wochen ist der Markt nun zu Ende. Susanne Frey-Allgaier, die stellvertretende Kurdirektorin der Stadt, zieht Bilanz.

„Es war eine Zitterpartie“, sagt Frey-Allgaier. „Einerseits waren wir froh, dass nach zwei Jahren wieder was stattfinden kann. Andererseits wusste man nicht: Geben die Leute Geld aus?“ Und zwei Jahre Pause seien eine lange Zeit, so die stellvertretende Kurdirektorin. „Wir wussten, dass die Leute auf den Markt hinfiebern. Aber wir waren trotzdem überrascht, wie gut er angenommen wurde.“

Wie sich die geschätzte Besucherzahl beim Christkindlmarkt errechnet

Geschätzt 250.000 Besucher: Das ist eine beeindruckende Zahl. Doch wie kommt man zu diesem Ergebnis? „Man hat Erfahrungswerte“, erklärt die stellvertretende Kurdirektorin. So wisse man, wie dicht die Markstraße sei, wenn eine gewisse Anzahl Besucher da sei. Und: „Am ersten Adventssonntag hatten wir 20.000 bis 25.000 Besucher. Auch die anderen Sonntage waren annähernd so gut, da kann man das hochrechnen.“ Zudem böten die Händler, insbesondere die Gastronomiestandl, einen Anhaltspunkt. „Man kann es auch von deren Verkäufen ableiten.“

Ist dieser Besucherandrang ein Rekord? „Früher, also noch bevor die Stadt den Christkindlmarkt veranstaltet hat, gab es so was sicherlich auch hin und wieder“, sagt Frey-Allgaier. „Heuer war der Markt durchgehend gut besucht.“ Auch abends unter der Woche sei immer etwas los gewesen. „Wir hatten auch viele auswärtige Gäste, aus München oder Touristen, die mit dem Bus kamen“, berichtet Frey-Allgaier. „Das ist für uns extrem wichtig, auch für den stationären Handel. Eine Stadt wie Tölz lebt von solchen Sachen.“

Vom Glühweinpreisen wie in München weit entfernt

Weder Regen noch Kälte taten dem Betrieb Abbruch. „Das Wetter konnte besonders dem Betrieb an den Gastro-Standl nichts anhaben“, so die stellvertretende Kurdirektorin. „Wir sind froh, dass wir von den Preisen her einigermaßen stabil bleiben konnten. Von einem Glühwein für 7 Euro, ohne Pfand, wie es ihn in München gibt, sind wir weit entfernt.“

Auch die Senioren- beziehungsweise Familien-Tage, die Kutschfahrten, die Sonderveranstaltungen am Wochenende und das Kinderprogramm des Stadtmuseums seien sehr gut angenommen worden. Insgesamt habe sie von den Händlern, die in den etwa 35 Standl für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben, bislang nur Positives gehört. „Alle sind sehr zufrieden.“ Und das will was heißen, weiß Frey-Allgaier aus Erfahrung. „Normalerweise sagen die das nicht gleich.“

Christkindlmarkt Bad Tölz: Heuer keine Verlängerung

Weil sich bei den Standlbetreibern Personalprobleme bemerkbar machen, bleiben die Stände nicht über den 24. Dezember hinaus geöffnet. Vor einigen Jahren hatten ein paar Standl noch bis Jahresende offen. „Wir hatten das auch heuer wieder versucht“, erklärt Frey-Allgaier. „An uns ist es nicht gescheitert. Die Händler waren nicht bereit, weiterzumachen. Viele waren froh, dass sie überhaupt für die 30 Tage Personal gefunden haben.“

Wie berichtet, sorgen aber am Silvesterabend, 31. Dezember, ab 20 Uhr (Kurt Büttner) und ab 21.30 Uhr (Bene Pizza und AWO Bad Tölz) drei Gastronomie-Hütten in der unteren Marktstraße für das leibliche Wohl.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.