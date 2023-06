Einfach tanzen: Tanzsportclub Tölzer Land sucht neue Räume

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Kein Tanzpartner? Kein Problem in der Linedance-Gruppe. © arp

Rund 150 Mitglieder sind derzeit im Tanzsportclub (TSC) Tölzer Land aktiv. Es gibt auch eine inklusive Gruppe. Der Verein sucht langfristig nach neuen Räumen.

Bad Tölz – Frauen in glitzernden Kleidern auf hochhackigen Schuhen, Männer im Anzug. Dieses Bild haben viele vor Augen, wenn es um Tanzsport geht. „Viele glauben, das ist irgendwie was Schnöselhaftes“, sagt Markus Zimmer. Der 68-Jährige wurde im März als Vorsitzender des Tanzsportclubs (TSC) Tölzer Land wiedergewählt. Und sein Verein ist weit entfernt vom Klischee. Denn hier treffen sich Gleichgesinnte, die einfach Spaß an der Bewegung und am Tanzen haben. Die Bandbreite ist groß: Neben Standard- und Latein für Anfänger, Hobbytänzer und Fortgeschrittene gibt es in den Räumen auf der Flinthöhe auch Orientalischen Tanz, Zumba und Line-Dance. Natürlich trainieren auch einige Turniertänzer beim TSC: vier Paare in Standard beziehungsweise Latein, zwei davon treten in der obersten Klasse an. Dazu kommen fünf Linedancer, die auf Turnieren tanzen.

Markus Zimmer Vorsitzender des TSC. © Privat

Seit dem vergangenen September gibt es außerdem „Einfach Tanzen“ – ein inklusives Projekt für Menschen mit und ohne Behinderung. Gegründet wurde die Gruppe im Vorfeld der Special Olympics Bayern (Soby), deren Winterspiele im Januar im Tölzer Land ausgetragen wurden. Zum ersten Mal war dabei eine der Disziplinen Tanzen. Als klar gewesen sei, dass Tölz Austragungsort wird, habe man natürlich dabei sein wollen, sagt Zimmer. „Es war ein spannendes Erlebnis.“ 40 Athleten zeigten bei den Soby-Spielen in den Räumen des TSC ihr Können. „Und sie hatten einen Mordsspaß“, sagt der Vereinsvorsitzende lächelnd. „Es war ein wirklich tolles Event – und ich bin stolz, dass wir das wuppen konnten.“

Tanzwettbewerbe von Soby-Winterspielen in den Räumen des TSC

Nach den Spielen ist die inklusive Gruppe sogar noch um einige Mitglieder gewachsen. Jeden Montagabend treffen sie sich. Auf dem Programm stehen HipHop, Tanzimprovisationen, Kreis- oder Paartänze – ganz nach Lust und Laune. Mitte Mai gestaltete die Gruppe das orientalische Tanztheater „Der dunkle Magier“ mit. Zwei Aufführungen standen auf der Flinthöhe auf dem Programm (wir berichteten). Weitere Interessierte mit und ohne Behinderung sind willkommen. „Da wir schon einige Spenden für die Gruppe bekommen haben und der Club seiner sozialen Verantwortung nachkommen möchte, gibt es auf Antrag deutliche Ermäßigungen gegenüber den regulären Preisen“, sagt Zimmer.

40 Athleten traten bei den Soby-Winterspielen in den Räumen des TSC im Tanzen an. © arp

„Einfach Tanzen“ ist nicht seine erste Erfahrung mit inklusivem Tanzsport. Der Schaftlacher engagierte sich lange im Rollstuhltanz. Zudem war der ehemalige Chefarzt der orthopädischen Klinik Tegernsee bei vier Paralympics als leitender Arzt des deutschen Behindertensportverbands mit dabei. „Deshalb macht es mich etwas traurig, dass unsere Räume nicht rollstuhlgerecht sind“, sagt Zimmer. „Aber man muss einfach die Treppen rauf.“

Stadt plant Ausbau des Hallenbads

Apropos Räume: Aus denen muss der TSC über kurz oder lang raus. Die Stadt plant – zumindest mittelfristig – den Um- und Ausbau des Hallenbads (wir berichteten). Der erweiterte Saunabereich soll dann voraussichtlich in dem Gebäudeteil Platz finden, der jetzt von den Tanzsportlern belegt ist. „Unser Vertrag verlängert sich immer nur ein Jahr“, sagt Zimmer. Aber man könne bleiben, bis die Pläne tatsächlich spruchreif sind. Stadt und Stadtwerke seien gute Partner, sagt der Vorsitzende. Vorsorglich sucht der TSC bereits jetzt nach Alternativen. Das ist alles andere als einfach. „Wir brauchen 220 Quadratmeter Tanzfläche und dazu zwei 60 Quadratmeter große Räume“, sagt Zimmer. Und das alles zu einem bezahlbaren Preis, damit der Mitgliederbeitrag im Rahmen bleibt.

Rund 150 Mitglieder gehören dem TSC an

Die angedachte Entwicklung des Moralt-Areals wird vom Club interessiert verfolgt. Bekanntlich überlegen Stadt und Eigentümer der Fläche seit geraumer Zeit, wie sich das Gebiet entwickeln ließe. Auch Bürger durften ihre Ideen einbringen. All dies fließt in eine Machbarkeitsstudie ein, die demnächst dem Stadtrat vorgestellt werden soll. Aber auch für andere Objekte sei man natürlich offen, sagt Zimmer. Bad Tölz sei als Standort allerdings ideal, weil die Mitglieder eben nicht nur aus der Kurstadt, sondern bis aus Icking und der Region Tegernsee kommen.

Rund 150 Mitglieder gehören dem TSC an. Ein paar mehr dürften es durchaus sein, sagt Zimmer. Wer pro Woche an einer Gruppenstunde teilnimmt, zahlt 29 Euro pro Monat, bei zwei Gruppenstunden sind es 36 Euro. Die Flatrate gibt es für 43 Euro. Dazu kommt eine Aufnahmegebühr von 25 Euro. Für Jugendliche, Azubis und Studenten gibt es günstigere Tarife. Reinschnuppern darf man kostenlos. Zimmer kann nur dazu raten, denn: „Tanzen hält einen jung. Und es ist uns wichtig, Tanzen, diese gesundheitlich wertvolle Betätigung, allen – ob jung oder alt, ob behindert oder nicht behindert, ob arm oder reich – zugänglich zu machen.“

Weitere Infos

gibt es im Internet auf www.tanzsportclub-toelzerland.de.

