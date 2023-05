Einfach tolle Musik: Tölzer Stadtkapelle begeistert mit Muttertagskonzert im Kurhaus

Kultur

Zum traditionellen Muttertagskonzert trat die Tölzer Stadtkapelle in großer Besetzung mit 65 Musikerinnen und Musikern auf. Das Publikum im nahezu vollbesetzten Kurhaus war begeistert von dem vielfältigen und zugleich anspruchsvollen Programm.

Bad Tölz – Am Beginn des Abends stand der „Orion-Marsch“ des belgischen Komponisten Jan van der Roost. Ein Werk, das die Zuhörer zunächst mit eindringlichen Trommelschlägen in den Bann zieht, und sich nach und nach steigert. Dunkel und weich ist zunächst der Bläserklang, in den sich ein paar helle Flötentöne mischen. Ein Glockenspiel setzt feine Spitzen, und wenn die Erregung steigt, drängt sich der schärfere Klang des Blechs in den Vordergrund. Saubere Tuben sorgten für den präzisen Bass.

Wegen des eindrücklichen Rhythmus’ und der allmählichen Steigerung von Lautstärke und Intensität, und auch wegen der im Detail manchmal orientalisch eingefärbten Melodie, erinnert dieser eindrucksvolle und zuweilen dramatische Marsch etwas an Ravels Boléro. In den Höhepunkten allerdings wechselt das Stück – anders als der Klassiker aus Frankreich – in strahlendes Dur. Ein furioser Start in das Konzert, bei dem die ganze Klangkultur des Ensembles zum Tragen kam.

Wahre Leidenschaft gilt der alpenländischen Blasmusik

Die wahre Leidenschaft der Stadtkapelle, das wurde deutlich, ist aber ohne Zweifel die traditionell geprägte alpenländische Blasmusik. Der Marsch „Per Aspera ad Astra“ von Ernst Urbach oder der Tölzer Schützenmarsch, am Ende des Programms, zeigten das eindrucksvoll.

Doch auch die Abstecher in die klassische Musik brauchten sich nicht zu verstecken. Die Konzertouvertüre „Marinarella“ von Julius Fucík stellte mit Tempo- und Taktwechseln das Zusammenwirken von Dirigent Josef Kronwitter und dem Ensemble auf die Probe. Hier beeindruckte das gemeinsame Musizieren im Gleichklang. Jede Geste des Dirigenten, jeder noch so kleine Wink mit dem Finger war auch im Saal zu hören – auf den Punkt.

Hervorragende Interpretation von drei Sätzen der „Peer Gynt Suite“

In ihrer Interpretation von drei Sätzen aus der „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg versetzten die Musiker die „Morgenstimmung“ aus den norwegischen Fjorden kurzerhand in die bayerischen Alpen. Und beim eindrucksvollen Satz „In der Halle des Bergkönigs“ hatte Kronwitter die gar nicht so leichte Aufgabe, das Ensemble fest in der Hand zu behalten, damit aus dem Stück kein Karneval der Tiere oder Pink Panter wurde. Mitunter spielte die Stadtkapelle, mit reich besetzter Saxofonsektion, so elegant und weich, dass man den originalen Streicherklang des Stückes nicht vermisste.

Durchs Programm führte an diesem Abend, routiniert und gut gelaunt, Michael Lindmair. Manchmal hätte er das auch mit etwas weniger Worten tun können – aber es war Muttertag, und da war natürlich ein Extraapplaus zur Mütterehrung angebracht. Ganz abgesehen von der Ehrung für Judith Rinshofer, die für 25-jährige Mitgliedschaft in der Tölzer Stadtkapelle ausgezeichnet wurde.

Zugaben fürs Publikum

Aber natürlich kam die Musik nicht zu kurz. Für den zweiten Teil des Konzerts standen Werke in Cinemascope auf dem Programm, die so mitreißend, effektvoll und beschwingt waren, dass Kronwitter schon mal die lederhosenbewehrten Hüften schwingen ließ. Ob „König der Löwen“, „Batman“ oder Frank Sinatra – es war einfach tolle Musik, die von einem erstklassigen Ensemble bravourös vorgetragen wurde. Da überraschte es niemanden, dass sich das Publikum zwei Zugaben erklatschte. (Text: Heribert Riesenhuber)

