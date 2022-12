Wanderer sehen Gelb: Einheitliche Wegweiser für 1100 Kilometer Wegenetz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Freuten sich über die Übergabe des Leader-Förderbescheids: (v. li.): Gwendolin Dettweiler (Beraterin LAG-Management), die Lenggrieser TI-Chefin Maria Bader, Michael Müller, Geretsrieder Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender der LAG, der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, der Tölzer Rathauschef Ingo Mehner, Johann Kölbl, Leader-Koordinator Oberbayern Süd, die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter und Leader-Manager Andreas Wüstefeld. © Pröhl

2500 Wegweiser, alle einheitlich gestaltet in der Farbe gelb: Der südliche Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist einem gemeinsamen Wanderwege-Konzept einen Schritt näher.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist ein buchstäblich richtungsweisendes Projekt: das Wanderwege-Konzept im südlichen Landkreis. Nach der Erfassung und Digitalisierung des Netzes in der ersten Projektphase, geht es nun an die Umsetzung. Und dafür gibt es erneut Fördermittel aus dem EU-Leaderprogramm.

Alle machen beim Wanderwege-Konzept mit - außer der Jachenau

An dem gemeinsamen Wanderwege-Konzept wird seit 2018 gearbeitet. Zwölf Kommunen im südlichen Landkreis – alle bis auf die Jachenau – beteiligen sich. In Projektphase eins unter Federführung der Gemeinde Lenggries wurde das gesamte Wegenetz mit rund 1100 Kilometern Länge erfasst, digitalisiert und an manchen Stellen auch verschlankt. „Manche Wege fransen über die Zeit etwas aus“, erklärte die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter am Freitag in einem Pressegespräch. Weil sich Wanderer eigene Steigerl suchen, gibt es oft viele parallel verlaufende Routen. „Wir haben diese Ausfransungen reduziert und immer den besten Weg ausgesucht.“ Denn wichtig sei es auch, „der Natur noch Raum zu lassen“. Das gehe am Besten mit einer gezielten Besucherlenkung. Und für die soll die künftig einheitliche Beschilderung der Wanderwege sorgen – und zwar über Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg.

Die Standorte für die Schilder und deren Gestaltung wurden noch in Projektphase eins festgelegt. Schon dafür gab es Leader-Mittel in Höhe von rund 113.000 Euro. In Phase zwei – unter Federfürung der Stadt Bad Tölz – geht es nun um die konkrete Umsetzung.

Künftig nur noch gelbe Wegweiser

Gibt es derzeit eine Fülle von unterschiedlich gestalteten Wegweisern in diversen Farben, sollen dort künftig nur noch einheitlich gelbe Schilder hängen. Schwierigkeitsgrad, das Ziel mit Höhenmeterangabe, die Gehzeit und die Wegnummer stehen darauf. Dazu gibt es Piktogramme, die beispielsweise auf Einkehrmöglichkeiten hinweisen. Über kleine Einhängeschilder könne zudem auf Themenwanderwege und ähnliches hingewiesen werden, erklärte Hohenreiter.

2500 Schilder und gut 1300 Zwischenwegweiser müssen in den zwölf beteiligten Kommunen montiert werden. Die Ausschreibung für Schilder und Montage erfolgt Anfang 2023, im Sommer soll mit dem Aufhängen begonnen werden. Im Frühjahr 2024 muss alles fertig sein. Gut 457.000 Euro kostet die Umsetzung, knapp 192.000 Euro gibt es aus dem EU-Förderprogramm Leader. Den Rest teilen sich die beteiligten Gemeinden.

Für Wanderer wird es leichter, auf dem richtigen Weg zu bleiben

Michael Müller, stellvertretender Vorsitzender der lokalen Leader-Aktionsgruppe (LAG), freute sich, als jetzt im Tölzer Rathaus der Förderbescheid übergeben werden konnte. Wandern, ein „bodenständiges Naturerlebnis“, sei nach wie vor zeitgemäß, sagte der Geretsrieder Bürgermeister. Und die wunderbare Landschaft hier lade natürlich dazu ein, loszumarschieren und die Gegend zu entdecken. „Und dafür, dass das nicht so schwierig ist, sorgt das richtungsweisende Wegekonzept“, sagte Müller.

Das Projekt greife auch den Leader-Grundgedanken der Vernetzung vorbildlich auf, befand Johann Kölbl, Leader-Koordinator Oberbayern Süd, mit Blick auf die zwölf beteiligten Gemeinden. „Es ist ein Projekt, das den Landkreis zusammenbringt“, betonte die Lenggrieser Tourist-Info-Chefin Maria Bader. Tatsächlich hätten die fast 200.000 Euro an Fördermitteln durchaus einiges dazu beigetragen, die Kommunen zur Zusammenarbeit zu animieren, sagte der Tölzer Bügermeister Ingo Mehner. „Ohne die massive Unterstützung durch Leader hätten wir das Projekt nicht stemmen können“, ergänzte sein Lenggrieser Amtskollege Stefan Klaffenbacher.

Bad Tölz-Wolfratshausen bleibt Leader-Region

Das Projekt macht es aber nicht nur Gästen und Einheimischen möglich, immer den richtigen Weg zu finden, es erleichtert auch den Kommunen die Arbeit. Durch die Erfassung und Digitalisierung des Wegesystems „werden wir uns künftig leichter tun, Wanderkarten zu produzieren“, sagte Hohenreiter. Auch fehlende oder kaputte Schilder könnten künftig wesentlich einfacher ersetzt werden, ergänzte Bader. Denn jeder Standort und jede Ausführung ist auf einem digitalen Datenblatt erfasst.

Zwischen 2014 und 2022 flossen rund 2,3 Millionen Euro an Leader-Mitteln in Landkreis-Projekte. Die aktuelle Förderphase endet nun. Aber auch in der neuen – 2023 bis 2027 – bleibt der Landkreis Leader-Region. „Ich freue mich, dass wir weitermachen können“, sagte Michael Müller und freut sich schon jetzt auf die nächsten Projekte. „Hier sind wir auf gute Ideen angewiesen“, ergänzte Leader-Manager Andreas Wüstefeld.

