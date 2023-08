Einige Baumaßnahmen stehen an: Das passiert an den Schulen in den Ferien

Von: Melina Staar

Teilen

Die Klassenzimmer sind verwaist: Daher werden an vielen Schulen in Landkreis in den Sommerferien Baumaßnahmen durchgeführt. © Philipp von Ditfurth/DPA

Turnhallen und Toiletten werden saniert, Lüftungen eingebaut: An den Schulen im Landkreis finden während der Ferien einige Baumaßnahmen statt. Teilweise kommt es zu Verzögerungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Klassenzimmer im Landkreis sind verwaist. Die Schüler haben ihre Zeugnisse in der Tasche und sind in die wohlverdienten Sommerferien ausgeflogen. Wirklich ruhig wird es in vielen Schulgebäuden aber nicht. Denn die unterrichtsfreie Zeit wird genutzt, um größere und kleinere Arbeiten durchzuführen.

In Benediktbeuern wird an der Grund- und Mittelschule der Dachstuhl an der Fahrradunterstell-Halle verstärkt, teilt Bürgermeister Toni Ortlieb mit. Der Grund: Die Dachfläche soll für die Installation einer Photovoltaikanlage für den Eigenstrom-Verbrauch vorbereitet werden. „Wir hoffen, dass wir die Anlage eventuell in den Herbstferien installieren können“, so Ortlieb.

Sanierung der Toiletten

An der Grund- und Mittelschule Lenggries steht die Sanierung der Mädchen- und Buben-Toiletten im Erdgeschoss an, berichtet Geschäftsleiter Tobias Riesch. Außerdem werden neue Wandler-Schränke eingebaut, wodurch an zwei Tagen im August kein Strom vorhanden sein wird. An der Grundschule in Wegscheid sind eine Sanierung der Böden und Malerarbeiten vorgesehen. „Da nach den Arbeiten noch die Grundreinigung erfolgen soll, wird der Zeitplan ziemlich eng“, so Riesch.

In Wackersberg sind laut Bürgermeister Jan Göhzold in diesen Sommerferien nur Malerarbeiten geplant. „Vier Klassenzimmer, die entsprechenden Gänge und das Treppenhaus werden dabei geweißelt.“

Franz-Marc-Schule Geretsried: Zweiter Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahmen

In Bad Tölz werden größere Arbeiten auf dem Jahnschul-Areal vorgenommen (siehe Seite 3). An den weiteren Schulen stehen aber keine erwähnenswerten Maßnahmen an, wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach berichtet. „Es laufen die üblichen Maler- und Instandhaltungsarbeiten an den drei städtischen Schulen.“ Das gehöre zum normalen Bauunterhalt. In den Sommerferien werden auch stets die Linoleumböden grundgereinigt.

Wie laufend berichtet sind Turnhalle und Lehrschwimmbecken der Tölzer Realschule seit geraumer Zeit geschlossen. Das Schwimmbad wird saniert, in der Turnhalle gab es einen Wasserschaden. „Die Arbeiten werden weiter mit Hochdruck vorangetrieben“, teilt Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid mit. Dennoch sei mit einer Fertigstellung nicht vor dem Ende des Jahres zu rechnen. Nebenan, am Gymnasium Bad Tölz, beginnen in den Sommerferien die Vorarbeiten für die Nachrüstung der Lüftung im Altbaubereich. Dort ist bisher keine Lüftung vorhanden, so Schmid. Außerdem soll das Gymnasium eine PV-Anlage erhalten. Dazu laufen die Vorarbeiten in den Ferien. „Die genauen Arbeitsabläufe sowie der Umfang sind noch in der Detailabstimmung“, so Schmid. Auch im nördlichen Landkreis wird gearbeitet. An der Franz-Marc-Schule in Geretsried wird der zweite Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahmen bis zum Schuljahresbeginn abgeschlossen.

Notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Schulzentrum Geretsried wird der vierte Bauabschnitt im Erdgeschoss fertiggestellt. „Hier steht die Fertigstellung unter einem hohen zeitlichen Druck“, so Schmid. „Das wird noch große Anstrengungen aller Beteiligten erfordern.“ Die Physik-Fachräume werden während der Ferien in ein Provisorium verlegt, damit die lärmintensiven Abbrucharbeiten der Betonteile an der Fassade durchgeführt werden können. Dadurch soll die Gesamtbauzeit möglichst kurz gehalten werden. „Einschränkungen zum Schuljahresbeginn sind mit den Schulleitungen vorbesprochen“, so Schmid. Es werde versucht, diese zu vermeiden. Dass es bei der Fertigstellung des Obergeschosses, der Fassade und der Blechabdeckung des Daches zu Verzögerungen kommt, sei zu erwarten. „Das ist der Marktlage sowie Liefer- und Kapazitätsengpässen bei den Firmen geschuldet.“ Allgemein, so Schmid, werden die Ferien an allen Schulen für notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen genutzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.