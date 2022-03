Einmalige Virtuosität: „Rolston String Quartet“ im Tölzer Kurhaus

Spielte das Publikum beinahe schwindlig: Das Rolston String Quartet aus Kanada, das im fast ausverkauften Tölzer Kurhaus zu Gast war. Die Musiker spielten zwei Konzerte. © bib

Das „Rolston String Quartet“ begeisterte sein Publikum im Tölzer Kurhaus. Zum Auftakt gab es ein „Gebet für die Ukraine“.

Bad Tölz – Dieses Konzert war dem ukrainischen Volk gewidmet. Den Abschlussabend der vierten Quartettissimo-Saison gestaltete das kanadische Rolston String Quartet. Mit einer Version für vier Streicher eröffnete es den Abend mit dem „Gebet für die Ukraine“. Diese Komposition im Stil einer Volksweise entstand im 19. Jahrhundert in Kiew, als die Landessprache vom russischen Kaiserreich unterdrückt wurde. National bekannt wurde es im Unabhängigkeitskrieg von 1917 bis 1920. Bis heute wird es bei Sitzungen von Stadträten oder zu besonderen Feierlichkeiten gespielt. Am Ende heißt es: „Führe uns in eine freundliche Welt.“ Mit großer Achtsamkeit und inniger Intonation gedachten die Musiker den Opfern des Krieges.

Musiker spielen ihr Publikum beinahe schwindlig

Doch danach hielten sie nicht mehr an sich, sondern spielten das Publikum beinahe schwindlig. Luri Lee und Jason Issokson (beide Violine) sowie Hezekiah Leung (Viola) und Peter Eom (Cello) brachten flirrendes Leben in die Kompositionen der Altmeister Mendelssohn und Dvorák. Schon nach den ersten Takten war klar, dass diese Musiker nicht in Rührseligkeit verweilen würden.

Stattdessen drängten sie in den Tempi voran. Als die ersten Triller und Läufe auftraten, hörten die Gäste im fast ausverkauften Kurhaus eine einmalige Virtuosität. So irrwitzig rasant sie auch spielten, so klar war noch jede Note zu vernehmen. Diese Mischung aus höchster Präzision und dahinrasendem Tempo wirkte atemberaubend.

Aufgrund der begrenzten Besucherzahl wird das Programm zweimal aufgeführt

Am Ende einzelner Sätze war im Saal wirklich leises Aufatmen zu hören. Der zweite Satz von Mendelssohns Streichquartett Nr. e-moll op. 42,2 oder der letzte Satz von Dvoráks Werk in F-Dur, op. 96, begeisterten das Publikum mit dieser energiegeladenen und spannungsreichen Darbietung.

Aber die Großmeister der Klassik verlangten den Musikern jede Wandlung ab. Das Rolston String Quartet beherrschte ebenso eine große Zartheit in leisen Ansätzen und führte mühelos von dramatischen Höhepunkten im Forte zu sofortigem Pianissimo in darauffolgenden Takten. Dvorák ruhiger zweiter Satz klang wie „Gelassenheit und Entspannung nach einem aufregenden Jahr“, so formulierte es Susanne Kessler, Ehefrau des Programmleiters Christoph Kessler, im Konzertheft. Sogar dies vermochten die Vier auszudrücken. Aufgrund der begrenzten Besucherzahl führte das Quartett dieses anstrengende Programm zweimal auf, und gab ganz am Ende sogar zwei Zugaben von Haydn. (bib)

