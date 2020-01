Einsätze der Tölzer Polizei: Ehestreit, Prügel in der Disco und ein Außerirdischer

Gleich bei mehreren Körperverletzungen musste die Polizei eingreifen. Außerdem stoppte sie einen randalierenden Mann, der sich von Außerirdischen verfolgt fühlte.

Bad Tölz/Kochel am See - Arbeitsreiche Tage liegen hinter der Tölzer Polizei: Bei einem tschechischen Ehepaar, das in Kochel am See wohnt, flogen am Montagabend die Fetzen. Die beiden hatten gegen 20 Uhr aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums zu streiten begonnen, berichtet die Polizei.

Bei Worten blieb es dabei nicht: Der 50-jährige Mann soll nach Angaben seiner 44-jährigen Frau diese geschlagen und im Laufe der Auseinandersetzung in den Bauch getreten haben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Prügelei in Tölzer Disco am Amortplatz

Auf ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung kann sich nun auch ein Syrer einstellen. Der 19-Jährige war in der Neujahrsnacht in einer Disco am Tölzer Amortplatz mit einer Gruppe deutscher Jugendlicher aneinander geraten. Der junge Mann griff laut Polizei im Gedränge einer 22-Jährigen aus Bad Heilbrunn an den Po. Als sich die junge Frau umdrehte, fasste er ihr außerdem noch an die Brust. Als er daraufhin von zwei männlichen Freunden der Heilbrunnerin zur Rede gestellt wurde, rastete er aus und schlug die beiden jeweils ins Gesicht. Dabei ging eine Brille zu Bruch.

Da sich der Syrer nach dem Eintreffen der Polizei und der Anzeigenaufnahme dem ausgesprochenen Platzverweis widersetzte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Geistig verwirrter Mann will zurück zu seinem Raumschiff

Mit einem geistig verwirrten Mann hatten es die Beamten bereits am Montagnachmittag zu tun. Gegen 16.30 Uhr tauchte der 23-Jährige, der in Kleinaitingen (Landkreis Augsburg) wohnt, in einem Mehrfamilienhaus in Bad Tölz auf. Er schlug an mehrere Türen und zerstörte dabei einen Regenschirmständer. Als die Polizei eintraf, nannte der Mann einen Grund für sein eigentümliches Verhalten: Der 23-Jährige gab er an, er werde von Außerirdischen verfolgt und müsse wieder zurück zu seinem intergalaktischen Raumschiff, da die Erde zerstört ist. Der Mann wurde darauf hin in die Psychiatrie eingewiesen.

