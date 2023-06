Einwandfreie Qualität: Badeseen im Tölzer Land nicht zu beanstanden

Von: Elena Royer

Teilen

Erfrischung garantiert: Am Kirchsee bei Sachsenkam ist aktuell an den Wochenenden schon viel los. Der See ist mit 17,5 Grad der zweitwärmste nach dem Bibisee. © Pröhl/A

Nach einem regnerischen Frühjahr zieht es nun bei den warmen Temperaturen schon viele Leute ans Wasser. Die meisten Badeseen im Landkreis haben eine gute Wasserqualität.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Langsam nimmt der Sommer Fahrt auf. Und was gibt es da Schöneres als einen Sprung ins kühle Nass? Der Landkreis bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten. Und damit sich Wasserratten auch unbesorgt erfrischen können, werden die Badegewässer hier regelmäßig überprüft. Die gute Nachricht: Bei den meisten gibt es nichts zu beanstanden.

„Die Qualität der Badeseen im Landkreis ist einwandfrei“

„Die Qualität der Badeseen im Landkreis ist einwandfrei“, gibt Sabine Schmid, Sprecherin des Landratsamts, Auskunft. Unter ihnen sind auch fünf EU-Badegewässer. So deklariert werden „Badegewässer von überregionaler Bedeutung“, erklärt Schmid. Dabei geht es um den Starnberger See, den Bibisee bei Königsdorf, den Walchensee, den Sylvensteinsee und den Kirchsee bei Sachsenkam. Sie alle sind bakteriologisch nicht zu beanstanden.

„Allgemein ist es so, dass die EU-Badegewässer im Landkreis von 15. Mai bis 15. September einmal monatlich nach einem festen Schema beprobt werden“, erklärt Schmid. Anfang Mai erfolge eine sogenannte Vorsaisonprobe. Dabei wird auf Keime untersucht, die in menschlichen und tierischen Ausscheidungen vorkommen und somit einen Hinweis auf fäkale Verunreinigungen geben können. „Im Rahmen der Ortseinsicht werden außerdem der Gesamteindruck des Gewässers und eventuelle Verunreinigungen durch Treibholz oder Tenside, also Schaumbildung, oder Öleintrag festgestellt“, so Sabine Schmid. „Nach längeren Hitzeperioden wird zudem verstärkt auf das Auftreten potenziell gesundheitsschädlicher Blaualgen geachtet.“

Der Walchensee ist derzeit der kälteste See

Die EU-Badestellen wurden Schmid zufolge am 22. Mai bereits zum zweiten Mal in dieser Saison beprobt. „Andere häufiger genutzte Badeplätze werden vor Beginn der Saison und darüber hinaus vor allem bei längeren Schönwetter-Perioden beprobt“, erklärt sie. Insgesamt sind auch hier fast alle Seen laut Homepage des Landratsamts (www.lra-toelz.de) „bakteriologisch nicht zu beanstanden“.

Nur an vier Weihern im Landkreis besteht, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ein Badeverbot. Das betrifft die Weiher in Degerndorf und an der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf sowie die Lenggrieser Baggerweiher am Tratenbach und bei der Bretonenbrücke. Am Baggerweiher bei Obergries war die Beprobung wegen einer Baustelle nicht möglich.

„Badeverbote werden ausgesprochen, wenn Gewässer zu starke Schwankungen hinsichtlich der Wasserqualität aufweisen und die mikrobiologischen Grenzwerte überschritten werden“, erklärt Schmid. In solchen Fällen erfolge eine umfassende Ursachensuche mit Beteiligung des Wasserwirtschaftsamts und Untersuchungsreihen. Kann die Ursache jedoch nicht abgestellt werden, zum Beispiel bei Beeinträchtigung durch Straßenabwässer oder regelmäßigem Eintrag über Zuflüsse bei Starkregen, würden Badeverbote zum Schutz der Allgemeinheit in Einzelfällen dauerhaft erfolgen.

Kirchsee hat aktuell knapp 18 Grad

Auch die Wassertemperaturen sind auf der Landratsamts-Homepage veröffentlicht. „Durch die längere Schlechtwetterperiode der vergangenen Wochen sind die Gewässer aktuell noch sehr erfrischend“, so Schmid. An den EU-Badeplätzen am Starnberger See hat das Wasser 13,7 Grad, am Walchensee 12,3 Grad, am Sylvensteinsee 12,4 Grad und am Kirchsee 17,5 Grad. Am wärmsten ist aktuell der Bibisee mit 18,7 Grad. „Im Laufe der nächsten zehn bis 14 Tage werden auch die übrigen Badegewässer im Landkreis erneut beprobt und die Ergebnisse eingestellt, sobald uns diese vorliegen“, erklärt Schmid.

Trotz der noch recht frischen Temperaturen wagten schon ein paar Mutige den Sprung ins kühle Nass. „Einige Unerschrockene habe ich schon im Wasser gesehen“, sagt Lisa Grünwald von der Wasserwacht Walchensee. Allgemein würden viele Menschen ohnehin ganzjährig baden, und verweist auf den Trend zum Eisbaden im Winter. „Ich bin gespannt auf das Wochenende“, sagt Grünwald. „Der Ort ist voll, viele Gäste sind da.“

Auch am Sylvensteinsee hat Korbinian Landthaler von der Lenggrieser Wasserwacht schon ein „paar vereinzelte“ Badegäste gesehen. „Das sind die Hartgesottenen“, sagt er. Und am Kirchsee ist auch schon was los. „Unter der Woche ist es zwar verhältnismäßig ruhig“, sagt Michael Oberhuber, der mit seiner Frau Birgit das Maikiki-Café betreibt. „Aber am ersten Ferienwochenende war sehr viel los. Alle, die nicht in den Urlaub gefahren sind, scheinen hier bei uns gewesen zu sein“, sagt er und lacht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.