Glasscheibe kaputt: Spiel der Tölzer Löwen gegen EHC Freiburg beginnt mit Verspätung

Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Tölzer Löwen im Heimspiel gegen den EHC Freiburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ob es gelingt, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier mitverfolgen.

+++ AKTUALISIEREN +++

28:39: Wellers Pass kommt nicht an, Icing.

27:48: Tosto schlenzt Meisner auf den Bauch.

26:03: Toooor für die Tölzer Löwen. Tyler McNeely passt vor das Tor. Lubor Dibelka steht mutterseelenalleine am langen Pfosten. Und muss der Puck nur noch zum 1:1 über die Torlinie schieben.

25:52: Freiburg wieder komplett. Kein tolles Überzahlspiel.

25:00: Die Löwen machen Druck, Martnovic schießt von der blauen Linie, Schwarz und Schlager kommen aber nicht richtig zum Abschluss, werden abgeblockt.

23:52: French ist etwas zu schnell für Brückmamn, der stellt ihm ein Bein - zwei Strafminuten.

22:32: Bully vor dem Freiburger Tor.

22:00: Verdeckter Schuss von Dibelka, aber Meisner hat ihn wie gewohnt sicher.

21:10: Schlenzer von Pfleger, aber nicht platziert genug. Meisner hat ihn.

20:20: Kunz mit einem ersten Warnschuss, aber kein Problem für Martinovic.

20:34 Uhr: Weiter geht‘s.

20:31 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 1:0 (1:0, -:-, -:-). Tor: 0:1 (0:40) Allen (Pither, Billich). - Strafminuten: Tölz 0, Freiburg 2. - Schüsse: Tölz 16, Freiburg 8.

Fazit: Wieder ein schwacher Auftritt der Tölzer Löwen. Sie spielen in der Abwehr und im Sturm viel zu unkonzentriert und ohne die nötige Leidenschaft. Die Gäste müssen kein Eishockey-Feuerwerk abbrennen, um mit einer knappen Führung in die erste Drittelpause zu gehen. Dabei können sie auf ihren starken Torhüter Ben Meisner bauen.

20:00: Erste Drittelpause. Der EHC Freiburg führt bei den Tölzer Löwen mit 1:0.

19:31: Bully vor dem Freiburger Tor.

18:30: French schießt fest - aber am Tor vorbei.

16:50: Gefährlicher Schlenzer von Reiter, Meisner wehrt den Schuss mit der Stockhand ab. Meisner sieht nicht, dass der Puck vor ihm liegt, aber die Löwen kommen nicht zum Nachschuss.

15:00: Neher schlenzt von der blauen Linie, Nachschuss von Betzold - gehalten.

14:53: Freiburg wieder komplett.

14:39: Gefährlicher Sololauf von Herrm, im Gegenzug ein harmloser Schlenzer von Schlager.

13:00: Gefährlicher Direktschuss von Pfleger aus kurzer Distanz, aber Meisner steht richtig.

12:53: Zwei Strafminuten gegen Billich (Stockschlag).

12:00: Die Löwen mal wieder nachlässig in der Abwehr. Wittfoth kurvt aus der Bandenecke vors Tölzer Tor, schlenzt mit der Rückhand gefährlich, aber Martinovic ist mit der Fanghand zur Stelle.

10:42: Schöner Pass von Spiro zu Neher, aber der braucht zu lange, um den Puck unter Kontrolle zu bekommen. Sonst wäre es womöglich gefährlich geworden.

9:45: Slalomlauf von French durch die Freiburger Abwehr, sein Schuss ist allerdings keine echte Prüfung für Meisner.

8:30: Übler Fehlpass von Andreas Schwarz im eigenen Drittel, kurzfristig Konfusion vor dem Tölzer Tor.

7:38: Super Solo von Lubor Dibelka. Er umspielt alle, nur an Meisner kommt auch er nicht vorbei.

6:40: Jetzt mal Bully vor dem Tölzer Tor.

6:21: Bisher spielt sich die Partie fast ausschließlich im Freiburger Drittel ab - mit einer Ausnahme...

5:53: Tosto passt in die Mitte zu French. Der will abfälschen, aber Meisner ist wieder mit der Fanghand zur Stelle.

4:27: Das hätte der Ausgleich sein können: Kiefersauer legt den Puck zu Stefan Reiter zurück, der zieht direkt ab - aber Meisner fischt den Puck aus dem Kreuzeck - ganz starke Parade.

3:00: Kiefersauer schießt - kein Problem für Meisner.

2:30: Bully in der neutralen Zone.

0:40: Im Gegenzug Tor für Freiburg! Eigentlich ein ganz harmloser Schussversuch von Scott Allen, aber Sinisa Martinovic lässt den Puck ganz langsam ins Tor rutschen. Sah merkwürdig aus.

0:19 Minuten: Furioser Start der Löwen. Die Fans in der Südkurve bejubeln das vermeintliche 1:0 - bis Ben Meisner den Puck unter seinem Beinschoner herausfischt. Der Puck war nicht ins Tor, sondern an den Pfosten gesprungen.

19:50: Los geht‘s.

19:48: Die Starting Six werden aufgerufen

19:46: Die Löwen kommen aus der Kabine.

19:40: Die Reparaturarbeiten sind abgeschlossen, die Mannschaften sind nach wie vor in der Kabine.

19:39: Auf der Tribüne sind heute noch sehr viele Plätze frei. Die letzten beiden Spiele waren aber auch nicht unbedingt Werbung für den Stadionbesuch...

19:31: Die Reparaturarbeiten laufen, die Eismaschine kreist.

19:19: Schlechte Nachrichten: Der Spielbeginn verzögert sich um etwa 20 Minuten, weil eine Scheibe neben der Sprecherbank zerbrochen ist. Danke an Simon Rentel für das Foto.

19:17: Die Freiburger Scorerliste führt Cam Spiro mit 31 Punkten an. Dahinter folgen Ben Duffy (27) und Luke Pither (26).

19:15: Bester Scorer bei den Löwen ist Marco Pfleger mit 36 Punkten vor Matt MacKenzie (32) und Lubor Dibelka (31).

19:12: Das Warmspielen ist beendet, die letzten Spieler verlassen das Eis.

19:10 Uhr: Bei den Löwen fehlt weiterhin der verletzte Johannes Sedlmayr, ansonsten spielen sie in Bestbesetzung.

Tor: Sinisa Martinovic (Huwer)

1. Verteidigung: Eberhardt, Sasa Martinovic

2. Verteidigung: Bednar, MacKenzie

3. Verteidigung: Schwarz, Edfelder

4. Verteidigung: Heinzinger

1. Sturm: Weller, McNeely, Reiter

2. Sturm: Gams, French, Pfleger

3. Sturm: Kiefersauer. Schlager, Dibelka

4. Sturm: Tosto

19:05 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.





Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz – Erst zehn Siege in Folge, im Anschluss daran zwei Niederlagen, die außerordentlich schmerzten. Die gegen Bietigheim, weil sie mit 0:5 empfindlich hoch ausfiel, dann die gegen Aufsteiger EV Landshut (3:4), bei denen der ehemalige Löwen-Trainer Axel Kammerer hinter der Bande steht.

Die Rückkehr in die Erfolgsspur plant Kevin Gaudet heute Abend (19.30 Uhr) im Duell auf eigenem Eis gegen den zweimaligen Playdown-Gegner EHC Freiburg. „Ich hoffe, dass wir uns gefangen haben“, sagt der Löwen-Trainer. Serien von neun, zehn oder gar elf Siegen hat er mit den Bietigheim Steelers mehrmals hingelegt. „Die Gefahr ist, dass die Spieler irgendwann glauben, dass sich der Erfolg von selbst einstellt“, sagt Gaudet. „Aber es sind jedes Mal 60 intensive Minuten Arbeit.“ Schließlich zählen die Löwen (noch) nicht zu den Big-Four der Liga – Kassel, Frankfurt, Ravensburg und Bietigheim. „Wir haben nur eine Chance, wenn wir eine Top-Defense aufbieten. Und die haben wir nur, wenn wir von der Strafbank wegbleiben“, stellt der 56-Jährige klar.

In der Strafzeiten-Statistik liegen die Buam mit durchschnittlich 16,2 Minuten pro Partie auf dem vorletzten Platz. Allerdings haben sie sich in Sachen Disziplin in den vergangenen Wochen immens gesteigert: Gegen Crimmitschau (zwei kleine Strafen), Bietigheim (drei), Frankfurt (vier) und Landshut (fünf) blieben die Strafen in einem akzeptablen Rahmen.

Das war beim Hinspiel im Breisgau ganz anders: 24 Strafminuten nutzten die Wölfe clever aus, um Andreas Mechel – in seinem letzten Spiel für die Löwen – vier Powerplay-Tore einzuschenken.

Einen ähnlichen Auftritt verbietet Gaudet heute Abend: „Ich habe die Problematik im Training besprochen.“ Die Einheiten fielen in dieser Woche zwar intensiv, aber mit reduziertem Umfang aus. „Ich habe den Jungs am Dienstag frei gegeben“, berichtet der Coach. „Der Kader ist klein, da braucht jeder eine bisschen Regeneration zwischendurch.“ Wenigstens sind bis auf Johannes Sedlmayr alle Spieler fit, sodass sich im Line-up keine Änderungen ergeben.

In den meisten Statistiken haben die Tölzer Löwen im Vergleich mit Freiburg die Nase eindeutig vorne: Marco Pfleger ist mit 18 Treffern der Top-Torjäger, Matt MacKenzie mit 32 Punkten der beste Verteidiger und Pfleger sowie Lubor Dibelka die effektivsten Powerplay-Spezialisten. Doch eine Wertung geht an die Wölfe: Goalie Ben Meisner hat bereits drei Shut-outs verbucht und hängt mit einer Fangquote von gut 92 Prozent alle Kollegen der Liga ab. Sinisa Martinovic im Tölzer Kasten kommt auf 87,5 Prozent. „Meisner war in der vergangenen Saison bei Tölz der beste Torwart der Liga und ist es auch in dieser Saison“, zollt Gaudet dem Freiburger Schlussmann Respekt.

Auch zwei Stürmer ordnet der Löwen-Trainer in der Kategorie Spitzenklasse ein: die Freiburger Eigengewächse Nikolas Linsenmaier und Christian Billich, der nach einer Saison in Dresden wieder ins Breisgau zurückgekehrt ist. „Die Freiburger sind eine Top-Mannschaft und nur vier Punkte hinter uns. Wir werden an unsere Grenzen gehen müssen, um zu siegen“, glaubt Gaudet. Gut möglich, dass sich diese Teams zum Saisonende nicht in den Playdowns, sondern in den Playoffs duellieren werden.