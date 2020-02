Liveticker: Tölzer Löwen gegen EHC Freiburg in Rückstand

Gegen die stabilste Abwehr der DEL 2 müssen die Tölzer Löwen an diesem Freitag antreten. Wie die Partie gegen den EHC Freiburg verläuft, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker nachlesen.

25:30: French rennt flink ins Freiburger Drittel. Gestoppt wird er bei seinem Alleingang vom Schiedsrichter, mit dem er kollidiert.

25:05: Weller mit einer doppelten Schusschance, dann fängt Kunz Wellers Pass ab.

23:00: Schlager schießt Meder aus spitzem Winkel an den Brustpanzer.

22:12: Brückmann nimmt ohne größere Probleme Heatley den Puck ab.

21:30: Sedlmayr mit einem Fehlpass zu Bulmer.

20:50: Dibelka mit einem mäßig gefährlichen Schuss an Meders Stockhand.

20:19 Uhr: Weiter geht‘s.

20:16 Uhr: Noch vier Minuten Drittelpause.

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 0:1 (0:1, : , : ). - Tor: 0:1 (1:28) Bulmer (Ustorf). - Strafminuten: Tölz 0, Freiburg 0. - Torschüsse: Tölz 4, Freiburg 6.

Fazit: Die Tölzer Löwen tun sich schwer gegen eine extrem disziplinierte Freiburger Mannschaft, die viele Schüsse abblockt und Querpässe abfängt. Die 1:0-Führung der Gäste ist alles andere als unverdient.

20:02 Uhr: Drittelpause. Der EHC Freiburg führt mit 1:0 bei den Tölzer Löwen.

19:40: Edfelders Schuss wird gefährlich abgefälscht, rutscht knapp am Tölzer Tor vorbei.

18:16: Spornberger mit einem guten Schuss von der blauen Linie, Nachschuss von Saakyan, Franzreb hält.

18:08: Bully vor dem Tölzer Tor.

17:25: Pruden fährt elegant vors Tölzer Tor, schießt, aber Franzreb hält.

17:01: Schwarz passt zu Betzold und stoppt damit den Tölzer Angriff.

16:07: Pruden mit einem strammen Schuss von der blauen Linie, Franzreb hält.

15:31: Schlager kommt frei zum Schuss. Der Versuch ist aber zu unplatziert. Meder hält problemlos.

15:04: Bully in der neutralen Zone.

14:30: Tückischer, verdeckter Direktschuss von Spiro. Franzreb hält stark.

14:00: Tosto passt zu Eberhardt, dessen Schläger zerbricht beim Schuss.

13:00: Eberhardt tankt sich vors Freiburger Tor durch, sein Querpass landet im Nirgendwo.

11:30: Schlager schießt aufs Meders Bauch.

10:52: Pfleger passt zu French, doch der wird beim Direktschuss gestört.

9:50: Weller mit einem Direktschuss, knapp am Tor vorbei.

9:43: Bully vor dem Tölzer Tor.

9:00: Heatley blockt Ustorfs Schuss.

8:26: French zieht ab. Fest, aber nicht platziert.

8:20: Tolles Solo von Bulmer, Franzreb hält seinen Alleingang.

8:10: Kolb fängt Pflegers Querpass ab und leitet einen Gegenangriff ein.

7:49: Bully vor dem Freiburger Tor.

6:45: Spornberger wirft sich mutig in einen Schlagschuss von Heinzinger und blockt den Versuch ab.

5:45: Strammer, aber nicht sonderlich platzierter Schuss von Edfelder, kein Problem für Meder.

5:38: Bully vor dem Freiburger Tor.

5:34: Reiters Schuss wird abgefälscht und landet fast am Hallendach.

4:20: French zaubert sich vors Tor, schießt aber Meder an.

3:40: Beinahe eine Schusschance für French, er wird aber geschickt abgeblockt.

1:40: Gleich der nächste gefährliche Freiburger Angriff, Ustorf schießt knapp daneben.

1:28: Tor für Freiburg: Bulmer fährt Schwarz davon, lässt sich auch durch Halten nicht stoppen und schlenzt den Puck cool zum 1:0 unter die Latte.

19:33. Erste gute Chance für Freiburg: Kolb fährt vors Tölzer Tor, Franzreb stoppt ihn.

19:31 Uhr: Los geht‘s.

19:30 Uhr: Die Starting Six werden heute nicht aufgerufen.

19:28: Es gibt eine Gedenkminute für die Mordopfer von Hanau.

19:27: Die Tölzer Löwen werden aufs Eis gerufen. Auffällig: Beim Namen Heatley schweigen die Fans in der Südkurve.

19:24: Freiburg will mit dieser Aufstellung gewinnen:

Tor: Meder (Benzing)

1. Verteidigung: Spornberger, Pageau

2. Verteidigung: Brückmann, Pruden

3. Verteidigung: Rießle, Christmann

1. Sturm: Spiro, Linsenmaier, Billich

2. Sturm: Allen, Kolb, Bulmer

3. Sturm: Wittfoth, Ustorf, Saakyan

4. Sturm: Kunz, Betzold, Danner

19:21 Uhr: Die Löwen spielen heute in folgender Aufstellung:

Tor: Franzreb (Sinisa Martinovic)

1. Verteidigung: Eberhardt, MacKenzie

2. Verteidigung: Schwarz, Heinzinger

3. Verteidigung: Edfelder, Leitner

1. Sturm: Weller, McNeely, Dibelka

2. Sturm: Sedlmayr, French, Pfleger

3. Sturm: Schlager, Heatley, Reiter

19:18 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.





Bad Tölz – Kevin Gaudet ist unzufrieden. Nur zwei Punkte trennen die Tölzer Löwen von Rang sechs der DEL 2 und damit von der direkten Play-off-Teilnahme. „Aber was wir Punkte zu Hause verschenkt haben – damit stünden wir viel weiter vorne, und das mit so einem kleinen Etat“, hadert der Löwen-Trainer mit unnötigen Niederlagen wie gegen Landshut oder Bayreuth. Deswegen wird das Spiel am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den EHC Freiburg zu „einem der wichtigsten Spiele der Saison“, betont Gaudet. „Da hilft nur volle Leistung und keine Kompromisse.“

Vier Spiele vor Ende der Hauptrunde wird der Kampf um die Play-offs für die Löwen zu einer Zitterpartie. Wenn die Tölzer gegen die Kellerlichter der Liga Federn lassen, sind sie gegen die Top-Teams umso mehr gefordert, um sich noch unter den besten sechs Teams zu platzieren. Dafür müssen sie defensiv so stabil bleiben wie zuletzt – wenn auch nur mit fünf Verteidigern plus eventuell Talent Maximilian Leitner. Denn Sasa Martinovic fällt mit einer Unterkörperverletzung zumindest sechs Wochen aus. Und die Tölzer müssen wieder konsequent Strafen vermeiden – „mangelnde Disziplin hat uns zuletzt gegen Landshut sehr weh getan“ – und effektiver im Abschluss werden. Sei es fehlendes Glück beim Torschuss, wie Gaudet ins Feld führt, oder zu kompliziertes Agieren in der Offensive, eine Steigerung bei den Angriffsbemühungen muss her. Das gilt auch für das Tölzer Powerplay. Zumindest hier sieht der Trainer seine Spieler schon auf dem richtigen Weg. „Zuletzt hat es wieder ganz gut funktioniert.“

Erschöpfte Kraftreserven sieht der Löwen-Coach dagegen nicht als Problem an. „Die Stürmer sind fit.“ Zudem habe er zuletzt alle Offensivspieler über 60 Minuten auflaufen lassen – auch die Talente, Luca Tosto und Christoph Kiefersauer, in der Abwehr Niklas Heinzinger. Leitner dagegen plant Gaudet für das Spiel gegen Freiburg nur als Ersatzverteidiger ein. „Er muss mehr trainieren.“

Mit den Wölfen kommt ein harter Brocken auf die Tölzer zu. Gaudet: „Die stehen nicht umsonst auf Rang drei.“ Die drei Spiele bisher gegen den EHC gingen verloren – wenn auch alle knapp. Die Freiburger Kontingentspieler Luke Pither, Scott Allan und Verteidiger Nick Pageau (alle Kanada) sowie der US-Amerikaner Cam Spiro führen die Scorerliste der Wölfe an. Hinzu kommen schnelle deutsche Spieler und erfahrene Eigengewächse wie Nikolas Linsenmaier, Christian Billich oder die Defensiv-Routiniers Alexander Brückmann und Philip Rießle.

Zwar schießen die Breisgauer nicht viele Tore, brauchen viele Versuche für einen Erfolg. Doch der eigene Kasten ist oft wie verrammelt. Dafür sorgt zum einen Ex-Löwen-Keeper Ben Meisner, mit 92,15 Prozent Fangquote bester Torhüter der Liga. Zum anderen ein sehr defensives System von Trainer Peter Russell mit starken Verteidigern. So kommen die Freiburger auf die wenigsten Gegentore der DEL 2, die Gegner brauchen 12,2 Schüsse zum Torerfolg – klarer Ligabestwert.

Rezept gegen die Beton-Abwehr? „Zug zum Tor und für Nachschüsse bereitstehen“, sagt Gaudet. „Wir müssen ihm die Sicht auf die Schüsse nehmen.“ Dafür stehen alle acht Tölzer Stürmer bereit, auch Mark Heatley ist wieder dabei. Zwischen den Pfosten bekommt Maximilian Franzreb das Vertrauen des Trainers.