Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Ravensburg Towerstars

An die starke Leistung vom Freitag wollen die Tölzer Löwen am diesem Sonntag im Rückspiel gegen die Ravensburg Towerstars anknüpfen. Ob es gelingt, können Sie ab 18.15 Uhr im Liveticker nachlesen.

+++AKTUALISIEREN+++

17:00: MacKenzie mit einem satten Schuss von den blauen Linie, aber nichts platziert genug.

16:47: Tölz wieder komplett.

16:40: Großchance für Stiefenhofer, aber Martinovic mit sehr gutem Stellungsspiel. Jetzt lag das 1:0 für die Gäste in der Luft.

16:00: Ravensburg lässt den Puck laufen, Zucker scheitert mit einem Schuss von der blauen Linie an Martinovic.

15:08: Die Löwen das erste Mal heute in Bedrängnis. Mayer kommt frei zum Schuss, aber Martinovic hat den Puck.

14:47: Zwei Strafminuten Sedlmayr (Stockschlag).

14:30: Solo von Sedlmayr, aber Schmidt hat seinen Rückhand-Schuss.

14:00: Und noch mal eine Großchance für die Löwen. Pfleger steht frei vor Schmidt - und scheitert am Außenpfosten.

13:40: Bully vor dem Tölzer Tor.

12:40: Großchance für die Löwen. Tosto spielt einen Steilpass aus Reiter. Der läuft mutterseelenalleine auf das Gästetor, aber Schmidt pariert Reiters Schuss mit der Stockhand. Ginge es nach den Großchancen, müsste es jetzt 3:0 für die Löwen stehen.

12:01: Bully vor dem Ravensburger Tor.

11:10: Gute Schusschance für Pfleger, aber er bekommt den Puck nicht unter Kontrolle.

10:42: Sturmlauf von Edfelder. Beim ersten Versuch wird sein Schuss abgeblockt, den Nachschuss hat Schmidt.

9:26: Verdeckter, aber unplatzierter Schuss von Schlager.

8:48: Powerbreak. Die Zuschauer langweilen sich, die Spieler ratschen, Sinisa Martnovic fährt einsam Kreise auf dem Eis.

8:48: Erster nennenswerter Torschuss für Ravensburg durch Haaranen, auf den Bauch von Martinovic.

8:37: Ravensburg wieder komplett.

8:16: Platzierter, harter Schuss von Schlager. Aber Schmidts Fanghand zuckt rechtzeitig raus.

7:20: Und gleich der nächste Pfostenschuss für die Löwen. Dieses Mal hat Shawn Weller Pech.

6:37: Und gleich wieder in Unterzahl. Zwei Strafminuten gegen Sturm (Beinstellen).

6:28: Ravensburg komplett.

6:00: Strammer, aber unplatzierter Schuss von Martinovic. Kein Problem für Schmidt.

5:15: Die Löwen haben Probleme, in Überzahl-Formation zu kommen, immer wieder fängt Ravensburg den Puck ab.

4:28: O‘Donnell versucht einen Bauerntrick, ohne Erfolg. Dafür zwei Strafminuten für Justin Volek (Halten des Stocks).

3:03: Es macht „pling“. Luca Tosto scheitert aus spitzem Winkel am Torgestänge.

2:28: Ein Schussversuch von Schlager wird ins Fangnetz abgefälscht.

1:46 Minuten: Erster Schuss von Heinzinger, Schmidt pflückt ihn locker runter.

18:32 Uhr: Los geht‘s.

18:31: Die Starting Six werden aufgerufen.

18:29: Die Löwen werden aufs Eis gerufen. Auch die Ravensburger kommen aus der Kabine.

18:28: Die Tölzer Löwen stehen derzeit mit 64 Punkten auf Platz sechs, die Towerstars mit 62 Punkten auf Rang sieben.

18:26: Die erfolgreichsten Punktesammler bei Ravensburg sind: Sören Sturm (49), Robin Just (41), Vincenz Mayer und Jakub Svoboda (je 35).

18:24: Die besten Scorer bei den Löwen sind: Marco Pfleger (56 Punkte), Lubor Dibelka (52), Matt MacKenzie (48) und Tyler McNeely (46).

18:12: Der Kader der Towerstars ist dagegen sehr stark ausgedünnt. Gleich fünf Spieler fehlen aufgrund von Erkältung: Robin Just (Stürmer, 41 Scorerpunkte), Marco Wölfl (Torhüter), Kilian Keller (Verteidiger, 5 Scorerpunkte), Michael Fomin (Stürmer, 2 Punkte) und Jakub Swoboda (Stürmer, 35 Punkte). Aufgrund einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung muss der Ex-Tölzer Thomas Merl (Stürmer, 5 Punkte) noch eine Woche aussetzen, aus dem selben Grund Thomas Supis (Verteidiger, 5 Punkte) noch eine Woche. Die Gäste spielen in folgender Aufstellung:

Tor: Schmidt (Waldherr)

1. Verteidigung: Dronia, Sturm

2. Verteidigung: Seifert, Haaranen

3. Verteidigung: Kolb, Stiefenhofer

1. Sturm: Mayer, Driendl, Zucker

2. Sturm: Brandl, Gomes, Gams

3. Sturm: Volek, Koskiranta, O‘Donnell

4. Sturm: Kornelli

18:09: Die Löwen spielen heute - vermutlich zum ersten Mal in dieser Saison - in Bestbesetzung. Die Zusammensetzung der Reihen sie so aus:

Tor: Sinisa Martinovic (Franzreb)

1. Verteidigung: Edfelder, Sasa Martnovic

2. Verteidigung: Heinzinger, MacKenzie

3. Verteidigung: Schwarz, Eberhardt

4. Verteidigung: Bednar

1. Sturm: Weller, McNeely, Dibelka

2. Sturm: Sedlmayr, French, Pfleger

3. Sturm: Schlager, Heatley, Reiter

4. Sturm: Tosto, Kiefersauer

18:07 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Ravensburg Towerstars. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Am Freitag gewannen die Tölzer Löwen mit 3:2 in Ravensburg. Nach Hannes Sedlmayrs Comeback werden die Löwen wohl erneut in Bestbesetzung auflaufen.