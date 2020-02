Liveticker: Tölzer Löwen ringen Nauheim nieder - und ziehen die Play-offs ein

Für Löwen-Trainer Kevin Gaudet ist es das wichtigstes Jahres: An diesem Freitag kämpfen die Tölzer Löwen um die direkte Qualifikation für die Play-offs. Wie das Spiel läuft, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier mitverfolgen.

Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Tore: 1:0 (17:32) Dibelka (Sedlmayr, MacKenzie 5-4), 2:0 (35:15) Dibelka (Pfleger, MacKenzie 5-4), 2:1 (46:23) El-Sayed (Combs, Gnyb), 3:1 (59:59) Weller (Dibelka, French 5-6, ENG). - Strafminuten: Tölz 10, Nauheim 16 + Spieldauer Kreutzer (unsportliches Verhalten). - Torschüsse: Tölz 28 (12, 11, 5), Nauheim 25 (3, 7, 15). - Zuschauer: 2989.

Fazit: Ein packendes Spiel zweier Mannschaften, die zum Schluss unbedingt gewinnen wollten. Hätten die Nauheimer am Anfang nicht so passiv gespielt, wäre für sie vielleicht mehr drin gewesen. Beim Sturmlauf im letzten Drittel kamen die Löwen gewaltig ins Schwimmen, retteten aber mit viel Kampfgeist, Glück und Geschick einen knappen, aber verdienten Sieg über die Zeit.

21:50: Überhaupt nicht zufrieden ist Christof Kreutzer. Er stürmt nach der Spielerehrung über die Eisfläche und beschimpft die Schiedsrichter. Er bekommt dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe.

21:49 Uhr: Zum Spieler des Abends wird bei Nauheim Marc El-Sayed gewählt - und bei den Löwen die ganze Mannschaft.

21:48 Uhr: Spielende! Die Löwen gewinnen mit 3:1 gegen den EC Bad Nauheim und ziehen in die Play-off-Runde ein!

59:59: Tooooooooooooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Shawn Weller trifft aus spitzem Winkel eine Sekunde vor Schluss ins leere Tor zum 3:1!

59:55. French kommt an den Puck, fährt einen Konter.

59:50: McNeely wirft sich in einer Schuss, es geht drunter und drüber.

59:45: Nauheim gewinnt das Bully.

59:40: Die Nauheimer nehmen den Torwart raus.

59:40: Stadionsprecher Dino Garrasi brüllt ins Mikrofon: „Leute gebt Vollgas, wir sind kurz vor den Play-offs!“ Das machen sie.

59:40: Der Puck springt ins Fangnetz. Bully vor dem Tölzer Tor. Auszeit Nauheim.

59:10: Reiter schießt, Bick hält mit der Fanghand.

58:43: Nauheim wieder komplett. Das ganze Stadion steht.

58:16: Beide Mannschaft kämpfen ohne Ende.

57:00: Was für eine Torchance für die Löwen! Dibelka zieht ab, Bick ist geschlagen, doch der Puck prallt an den Innenpfosten, und von dort zurück ins Spielfeld.

56:43: Zwei Strafminuten gegen Card (Beinstellen).

56:43: 3000 Zuschauer im Stadion klatschen, was für eine Stimmung.

56:04: Pauli schießt, Franzreb lässt den Puck nach vorne abprallen, doch auch den Nachschuss hat er.

55:21: Ratmann rent ins Abseits. 2959 Zuschauer schreien „Abseits“. Auch die Zuschauer sind jetzt voll bei der Sache.

53:50: Heatley mit einer guten Torchance, aber irgendwie kann Bick retten. Was für eine Dramatik.

53:24: Die Löwen sind wieder komplett!

52:30: Hamill kommt frei zum Schuss, daneben.

52:00: Gute Konterchance für Pfleger, aber ihm rutscht der Puck unter den Schlager durch.

51:56: Noch eine Nachschuss-Chance für Combs. Es brennt in der Tölzer Abwehr.

51:45: Dreifach-Chance für Combs, Franzreb hält.

51:24: Zwei Strafminuten gegen MacKenzie (Behinderung). Ganz übel in dieser Phase...

50:20: Nachschuss-Chance für Weller, er kommt aber nicht an den Puck.

50:00: Schlager stolpert hinter dem Tölzer Tor, er macht im Fallen einen Fehlpass. Franzreb ist überrascht, kann aber gerade noch den Nauheimer Schuss fangen.

49:40: Der Nauheimer Sturmlauf geht weiter.

49:20: Bully in der neutralen Zone.

49:06: Nach langer Zeit mal wieder Bully vor dem Nauheimer Tor.

49:00: Weller schlenzt den Puck aus dem Verteidigungsdrittel.

48:13: Schuss Kokkila, Franzreb hält. Dann ein Tölzer Befreiungsschlag.

48:09: Gespielt wird momentan nur noch in einem Bereich von fünf Metern um das Tölzer Tor. Ein Sturmlauf der Nauheimer. Das Spiel ist komplett gekippt. Es wirkt so, als ob die Löwen mit ihren Kräften am Ende sind.

46:30: Heilloses Durcheinander vor dem Tölzer Tor. Der Ausgleich liegt in der Luft.

46:00: Tor für Nauheim: Gerade als die Löwen wieder komplett sind, trifft Marc El-Sayed von der blauen Linie zum 1:2.

45:50: Tölz wieder komplett.

45:47: Gleich noch ein harter Schlagschuss von Fiddler, daneben.

45:33: Gewaltiger Schlagschuss Fiddler. Der Puck rollt über Franzrebs Fanghand - und neben das Tor. Glück.

45:30: Die Löwen schwimmen.

44:46: Befreiungsschlag Pfleger.

43:50: Zwei Strafminuten gegen Schwarz (Bandencheck). Jetzt wird‘s haarig.

43:50: Combs mit einem ganz gefährlichen Rückhand-Schuss aus der Drehung, Franzreb kriegt die Fanghand ran.

43:27: Combs schießt von hinter dem Tor an die Beinschoner von Franzreb, aber der Puck rollt nicht über die Torlinie. Jetzt schwimmen die Löwen in der Abwehr.

42:51: Fiddler mit schönem Solo. Seinen Schuss hat Franzreb mit der Fanghand.

42:30: Ein Nauheimer Schuss rutscht knapp am Tölzer Tor vorbei.

42:00: Die beste Chance für Nauheim bisher: Ratmann steht mutterseelenalleine vor Franzreb. Der macht sich ganz breit und hat den Puck. Puh - das hätte der Anschlusstreffer sein können.

40:28: Offizielle Zuschauerzahl 2989.

21:13 Uhr: Weiter geht‘s.

21:11 Uhr: Die Mannschaften sind zurück auf dem Eis.

Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim 2:0 (1:0, 1:0, : ). Tore: 1:0 (17:32) Dibelka (Sedlmayr, MacKenzie 5-4), 2:0 (35:15) Dibelka (MacKenzie, Pfleger 5-4. - Strafminuten: Tölz 6, Nauheim 12. - Torschüsse: Tölz 23 (12, 11), Nauheim 10 (3, 7).

Fazit: Die Tölzer Löwen spielen sehr souverän und lassen kaum Nauheimer Torchancen zu. Die 2:0-Führung ist hochverdient. Zehn Torschüsse der Gäste in zwei Dritteln - das ist einfach zu wenig.

20:54 Uhr: Zweite Drittelpause. Die Tölzer Löwen führen mit 2:0 gegen den EC Bad Nauheim.

39:38: Nauheim wieder komplett.

39:22: Reiter lauert vor dem Tor, schießt, aber Bick steht richtig.

38:52: Gewaltiger Schlagschuss von French gegen die Maske von Bick.

38:30: Das Tölzer Überzahlspiel sieht gut aus.

37:38: Zwei Strafminuten gegen Fiddler (Bandencheck).

37:27: Schlenzer Reiter, Bick pflückt den Puck locker mit der Fanghand runter.

36:43: El-Sayed wälzt sich übers Eis, hält sich das Gesicht. Ich hab leider nicht gesehen, was da abseits des Spielgeschehens passiert ist. Es gibt keine Strafminuten.

35:20: Tooooooooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Marco Pfleger spielt Lubor Dibelka schön frei, und der trifft per Direktschuss zum 2:0 ins Kreuzeck!

35:00: Sie suchen und suchen...

34:50: Die Löwen suchen eine Lücke in der Abwehr, spielen ganz ruhig hin und her.

33:42: Nauheim mit sechs Spielern auf dem Eis. Der Nauheimer Trainer Christof Kreutzer tobt, schimpft und schlägt gegen die Glasscheibe hinter der Trainerbank. Pauli sitzt die Strafe ab.

33:30: Schlagers Schuss wird neben das Nauheimer Tor abgefälscht.

32:28: Nachschuss-Chance für Palka. Franzreb ist zur Stelle.

32:12: Gnyb probiert es mit einem Schlenzer. Franzreb wieder sicher.

31:51: Die Löwen spielen ganz aufmerksam, lassen keine Nauheimer Torchancen und Konter zu. Tolles Spiel.

31:19: Schlenzer Combs, aber Franzreb packt ganz sicher mit der Fanghand zu.

29:00: Maxi Leitner mit einem wunderbaren Pass zu Pfleger. Der versucht Bick zu umspielen, aber auch er kommt an dem Schlussmann nicht vorbei.

28:36: Hätte Nauheim nicht diesen Torwart, würde es schon ganz anders stehen.

28:30: Alleingang Kiefersauer. Wie gewohnt hält Bick ganz stark.

27:56: Pauli lauert vor dem Tor, Franzreb fährt weit aus seinem Gehäuse und hat den Puck. Pauli stochertr trotzdem immer wieder nach, dafür kriegt er was auf die Mütze. Aber keine Strafminuten.

27:30: French will vors Tor passen, Bick fängt den Puck ab.

25:52: Schlenzer Kokkil. Was zum Warmwerden für Franzreb.

25:30: Nauheim setzt sich eine Minute im Tölzer Drittel fest, Torchancen gibt es aber nicht.

24:16: Auch Tölz wieder komplett.

24:10: Bis jetzt sieht das nicht wirklich gefährlich aus.

24:00: Jetzt Nauheim in Überzahl.

22:16: Wieder eine Wahnsinns-Chance für McNeely. Doch auch ihm verspringt der Puck. Er läuft dem Puck hinterher und holt einem Nauheimer im folgenden Zweikampf ganz ungeschickt von den Beinen - zwei Strafminuten.

22:11: Tölz jetzt 51 Sekunden mit Fünf gegen Drei.

21:15: Unfassbare Chance für Weller. French spielt ihn herrlich frei. Weller muss den Puck nur noch über die Torlinie schieben, bekommt ihn aber nicht unter Kontrolle.

21:05: Schuss von Pfleger wird abgeblockt.

21:02: Zwei Strafminuten gegen Card (Behinderung) und Hamill (Stockschlag). Jetzt 69 Sekunden Vier gegen Drei.

20:19: Toller Konter über French. Er nimmt Card den Puck ab, der kann ihn auch mit Haken nicht stoppen. French rennt alleine aufs Nauheimer Tor zu, schießt. Aber Bick hält brutal stark mit dem Beinschoner. French holt sich dann den Puck im Zweikampf mit Hamill, der haut ihm mit dem Stock auf die Hand.

20:11 Minuten: Zwei Strafminuten gegen McNeely (Haken).

20:19: Jetzt geht‘s weiter im zweiten Drittel.

20:17: Der Spielbeginn verzögert sich etwas, eine Linienrichter flickt an der blauen Linie ein Loch im Eis.

20:15 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

20:11 Uhr: Noch sechs Minuten Drittelpause.

Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim 1:0 (1:0, : , : ). Tor: 1:0 (17:32) Dibelka (Sedlmayr, MacKenzie 5-4). - Strafminuten: Tölz 2, Nauheim 4. - Torschüsse: Tölz 12, Nauheim 3.

Fazit: Lange Zeit war es eine ausgeglichene Partie. Dann wurden die Löwen aber von Minute zu Minute stärker und schossen in Überzahl das hochverdiente 1:0. Danach hätten die Löwen noch ein, zwei Tore schießen müssen. Doch die verhinderte ein unfassbar starker Torhüter Felix Bick. Zudem hatten die Gäste mehrfach Glück.

20:00 Uhr: Drittelpause. Die Tölzer Löwen führen mit 1:0.

19:50: French fälscht den Puck gefährlich ab, Bick hält.

19:00: Die Löwen geben Vollgas.Nauheim unter Dauerdruck.

17:00: Gleich die nächste hundertprozentige Chance für die Löwen. French schießt, der Puck rutscht Richtung Torlinie, überquert sie aber nicht. Unfassbar.

16:05: Tooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Lubor Dibelka lauert am langen Pfosten, wird schön angespielt - und trifft zum 1:0!

15:55: Nauheim zu viert.

15:45: WeltklasseParade von Bick, ohne Übertreibung: Der Torwart liegt fast schon geschlagen am Boden, McNeely schießt hoch, aber Biick reißt seine Fanghand hoch und hält. Unfassbar.

15:36: Zwei Strafminuten gegen Slaton (Stockschlag). Jetzt 50 Sekunden Fünf gegen Drei.

15:36: Was für eine Torchance! Dibelka spielt McNeely herrlich frei, der schießt daneben.

16:04: Die Löwen machen ordentlich Druck, gefährlicher Schuss MacKenzie.

15:30: Pfleger ganz knapp daneben - Pech.

15:26: Zwei Strafminuten gegen Bires (hoher Stock).

15:26: Schöner Flachschuss McNeely, Bick hält.

14:20: Schönes Solo von French, im letzten Moment wird er abgedrängt.

13:45: Guter Flachschuss von Schlager, Bick mit Problemen.

12:30: Gefährlicher Schuss von Weller, der Puck geht knapp neben das Nauheimer Tor.

10:00: MacKenzie mit einem tückischen, verdeckten Flachschuss. Bick ist mit dem rechten Beinschoner zur Stelle.

9:20: Erste gute Chance für Nauheim: Cornett schießt aus kurzer Distanz, aber Franzreb kriegt gerade noch seine Fanghand ran.

9:04: Schlager von der blauen Linie, Bick hält.

9:00: Die Löwen bisher mit sieben, acht Schüssen - so gut wie alle gingen neben das Tor.

9:00: Weller probiert es mit einem strammen Schuss, Bick fängt den Puck sicher mit der Fanghand. Bully vor dem Nauheimer Tor.

7:45: Die erste hochkarätige Torchance für die Löwen. French zieht freistehend aus kurzer Distanz ab, aber Bick kriegt seine Beinschoner ran.

7:27: Ein langer Pass von Card kommt nicht an - Icing.

7:12: French rennt ins Abseits. Die Löwen spielen etwas aktiver als die Gäste.

5:25: Die Löwen sind wieder komplett. Nauheim in Überzahl ohne Torchance.

4:50: Bires bleibt mit einem Schuss an der Tölzer Abwehr hängen.

4:23: Konter über Pfleger und French, Pflegers Schuss wird ins Fangnetz abgefälscht.

3:35: Die Löwen befreien sich durch Pfleger.

3:25: McNeely stoppt Bindels durch Beinstellen - zwei Strafminuten.

1:47: Edfelder sehr aufmerksam in der Defensive, er nimmt dem davonstürmenden Kokkila von hinten den Puck ab.

0:45 Minuten: Das Spiel startet mit Zweikämpfen in der neutralen Zone.

19:31 Uhr: Los geht‘s.

19:29: Die Starting Six werden aufgerufen.

19:27: In der Nauheimer Kurve stehen 13 Ultras und 17 Fans mit Trikot. Insgesamt wirkt das Ganze nicht so aggressiv wie beim letzten Mal.

19:25: Die Zuschauerränge haben sich inzwischen sehr gut gefüllt.

19:23: Garrasi ruft die Tölzer Spieler aufs Eis.

19:21: Stadionsprecher Dino Garrasi ist sich sicher: „Dieses Spiel heute wird der Wahnsinn!“ Mal schauen.

19:20: Im Stadion geht das Licht aus, die Ränge füllen sich allmählich.

19:16: Vor dem Stadion stehen extrem viele Polizisten. Kein Wunder nach dem Auftritt der Nauheimer Fans im letzten Spiel. Der Nauheimer Block ist heute abgesperrt, Tölzer Fans dürfen nicht in der Nordkurve stehen. Irgendwie gruslig für meinen Geschmack, dass so etwas inzwischen notwendig ist.

19:15: Besonders viele Zuschauer sind noch nicht im Stadion, vielleicht so um die 1200.

19:14: Die Mannschaften sind in die Kabine verschwunden, die Eismaschine kreist.

19:12: Bad Nauheim ist die Mannschaft mit den am wenigsten geschossenen Toren in der DEL 2. Die Mannschaft hat vier der letzten fünf Spiele verloren. Die Löwen kamen zuletzt auf drei Niederlagen und zwei Siege.

19:10: Bei Bad Nauheim stehen in der Scorerliste vorne: Andreas Pauli (42 Punkte), Andrej Bires (41), Jesper Kokkila (31), Zach Hamill (29) und Marc El-Sayed (27).

19:08: Topscorer bei den Löwen sind Marco Pfleger (67 Punkte), Lubor Dibelka (58), Matt MacKenzie (57), Tyler McNeely (53) und Max French (52).

19:04: Die Ausgangslage ist klar. Die Löwen sind Fünfter mit 77 Punkten, die Nauheimer Sechster mit 76 Punkten. Sollten die Löwen gewinnen, stehen sie als sicherer Play-off-Teilnehmer fest. Sollten sie verlieren, müsste am Sonntag alles günstig laufen, damit es mit den Play-offs klappt. Wenn nicht, müssen die Löwen in die Pre-Playoff-Runde.

19:01: So sehen die Nauheimer Reihen aus:

Tor: Bick (Kucis)

1. Verteidigung: Ketter, Sekesi

2. Verteidigung: Kokkila, Card

3. Verteidigung: Gnyp, Slaton

1. Sturm: Bires, Fiddler, Pauli

2. Sturm: Combs, Hamill, El-Sayed

3. Sturm: Ratmann, Köhler, Palka

4. Sturm: Bindels, Kahle, Cornett

18:59: So sehen die Tölzer Reihen aus:

Tor: Franzreb (Si. Martinovic)

1. Verteidigung: Schwarz, MacKenzie

2. Verteidigung: Leitner, Edfelder

3. Verteidigung: Schlager

1. Sturm: Weller, McNeely, Dibelka

2. Sturm: Sedlmayr, French, Pfleger

3. Sturm: Kiefersauer, Heatley, Reiter

4. Sturm: Tosto

18:55 Uhr: Der Tölzer Kader ist heute in der Abwehr stark ausgedünnt. Es stehen nur noch drei gelernte Stamm-Verteidiger zur Verfügung. In der Defensive muss dieses Mal Stürmer Philipp Schlager aushelfen. DNL-Verteidiger Maxi Leitner wird wohl zum ersten Mal in seiner Karriere in einer DEL2-Partie durchspielen.

18:52 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL 2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem EC Bad Nauheim. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Wer die Social-Media-Kanäle der Tölzer Löwen verfolgt, weiß, was Sache ist. Die Isarwinkler wünschen sich für die finale Heimpartie gegen den EC Bad Nauheim ein volles Haus. 4000 Zuschauer, gerne auch noch ein paar mehr. Mit einem glatten Sieg wäre schließlich der Einzug in die Play-off-Runde geschafft. „Unter den ersten Sechs zu landen, wäre der größte Erfolg dieses Vereins in der DEL 2“, hält Coach Kevin Gaudet fest. Christian Donbeck ergänzt, sämtlichen Beteiligten gebühre der „höchste Respekt“, nach 50 absolvierten Partien derart aussichtsreich im Klassement zu stehen. Zur Zuschauerfrage äußert sich der Geschäftsführer in seiner typisch schelmischen Manier. „Ein volles Stadion wünsche ich mir eigentlich jede Woche.“ Aber das, was aktuell in Tölz passiere, könne sich mit Blick auf die Einwohnerzahlen im Landkreis sehen lassen.

Unweigerlich stehen die Zeichen auf Euphorie, wäre da nicht der personelle Aderlass. Die Zahl der spielfähigen Verteidiger ist am vergangenen Wochenende noch einmal geschrumpft. Nach Sasa Martinovic droht nunmehr auch Niki Heinzinger das vorzeitige Saisonende. Der 20-Jährige musste nach einem Körpercheck in Kassel passen. Die Diagnose besagt nichts Gutes. „Vier bis sechs Wochen Pause“, bestätigt Gaudet. Damit aber nicht genug. Am Mittwoch war plötzlich Manuel Edfelder als Folge einer Unterkörperverletzung für das MRT angemeldet. „Nicht so schlimm“, gibt Gaudet Entwarnung. Doch habe Edfelder nicht trainieren können, und ob es für Freitag reicht, steht noch in den Sternen. „Wir haben wirklich alles Pech dieser Welt“, sagt Gaudet. „Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Der Notfall sieht Kapitän Schlager als vierten oder eben fünften Verteidiger vor. Eine Anfrage bei Kooperationspartner Straubing Tigers wurde abschlägig beschieden. „Sie können Maxi Gläßl nicht gehen lassen“; bedauert der Löwen-Trainer. Folglich wird Jungspund Maxi Leitner ein vollwertiges und dauerhaftes Mitglied der Tölzer Defensive. „Man kann kein ganzes Spiel mit vier Verteidigern bestreiten“, erläutert der Coach. Leitner werde nahezu jeden planmäßigen Wechsel spielen. Keine Selbstverständlichkeit: „Er ist aufgeregt“, sagt Gaudet.

Bad Nauheim als Konkurrent um die direkte Playoff-Qualifikation hat die mit Abstand wenigsten Treffer aller Zweitligisten´erzielt. Deswegen dürfe sein Team auf keinen Fall Gegenstöße jeglicher Art zulassen. „Alles muss über Defensive und sicheres Spiel laufen“, stellt Gaudet klar. „Für uns ist es das größte Spiel der Saison.“