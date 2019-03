Liveticker: Tölzer Löwen empfangen EHC Freiburg zum dritten Playdown-Spiel

Um die Playdown-Serie gegen die Freiburger Wölfe trotz 0:2-Serienrückstand doch noch zu drehen, müssen die Tölzer Löwen im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) noch mal eine Schippe Kampfkraft drauflegen. Ob es gelingt, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker nachlesen.

Die Vorschau auf das Spiel

Bad Tölz– Löwen-Trainer Scott Beattie fordert ein Mehr in allen Belangen. Auch vom Tölzer Anhang erwartet er sich eine noch größere Unterstützung, wenngleich der 50-Jährige mit der Unterstützung aus der Fankurve einverstanden ist. „Unsere Fans sind sehr, sehr gut – sie sind unser siebter Mann auf dem Eis“, stellt Beattie klar. Knapp 2800 Zuschauer zum Auftakt waren eine ordentliche Kulisse. Doch setzt der Kanadier das Zuschaueraufkommen in Zusammenhang mit der Bedeutung der heutigen Partie. „Wir brauchen die Fans hinter uns, und ich hoffe, dass noch mehr Leute ins Stadion kommen.“ Für die Mannschaft könnte ein lautstarker Rückhalt der Schlüssel zum erfolgreichen Überstehen der Abstiegsrunde sein.

Beattie ist aufgefallen, dass in Deutschland und der Schweiz sehr oft von einer breiten Brust und der befreienden Wirkung von Führungstoren die Rede ist. Der Nordamerikaner steht diesem Thema weit pragmatischer gegenüber. „Du kannst nicht auf etwas hoffen, sondern du musst es machen“, betont der Torjäger früherer Jahre. „Hart spielen und Vollgas geben“, benennt Beattie die Erfordernisse in schlichter Reinheit.

Natürlich vor Hintergrund eines gescheiterten ersten Play-off-Spiels gegen Freiburg, in dem die Löwen mit 0:2 unterlagen. Vergangenen Freitag fehlte dem Team jegliche Durchschlagskraft. Die These, der volle Kader könnte dazu geführt haben, dass zuletzt ein paar Prozent Kampfeslust fehlten, teilt Beattie nicht. Er hat eher eine Spur Übermotivation ausgemacht: „Jeder will mehr machen, als wir eigentlich brauchen.“ Zielführend sei hingegen, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Die gesamte Mannschaft müsse „einfach und konsequent“, spielen, dazu „Hunger und Willen“ auf die Eisfläche transportieren. Erst dann könne man aufs Glück hoffen. Wie es die Buam in der zweiten Spielhälfte der Partie in Freiburg dringend benötigt hätten. Die zweiten 30 Minuten plus Overtime habe sein Team sehr gut gearbeitet. Letzten Endes ohne Erfolg.

Freiburg soll durch höheren läuferischen Aufwand zu deutlich mehr Strafen gezwungen werden. Eine veränderte Zusammenstellung der Reihen scheint möglich, ist Beattie allerdings keinen öffentlichen Kommentar wert. Der 50-Jährige verwehrt kategorisch den Blick in die Karten. Klar ist aber: Trainer und Mannschaft müssen heute gegen Freiburg zum richtigen Zeitpunkt ihre höchsten Trümpfe spielen.