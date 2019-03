Eishockey Liveticker: Tölzer Löwen kämpfen gegen EHC Freiburg um Klassenerhalt

Der Kampf um den Klassenerhalt in der DEL2 beginnt: Wie es den Tölzer Löwen im ersten Play-off-Spiel gegen den EHC Freiburg ergeht, erfahren Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier.

+++ AKTUALISIEREN +++

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 0:2 (0:2, : , : ). - Tore: 0:1 (5:18) McGowan (Wittfoth, Neher), 0:2 (15:46) Linsenmaier (Moser, Kunz).

20:08 Uhr: Noch acht Minuten Drittelpause.

Fazit: Starker Beginn der Löwen, aber nach dem überraschenden 1:0 der Freiburger haben sie total den Faden verloren. Die Gäste spielen jetzt selbstbewusst auf und führen nicht unverdient mit 2:0.

20:00: Drittelpause. Der EHC Freiburg führt mit 2:0 bei den Tölzer Löwen.

19:50: Gron mit Fehlpass, Cihak schießt gefährlich.

19:30: Hickmotts Schuss wird abgeblockt.

18:57: Befreiungsschlag durch Borer, Tölz wieder komplett.

18:41: Horschel klärt.

18:15: Drews bringt den Puck aus dem Verteidigungsdrittel.

17:40: Balejy Schuss wird in die Bandenecke abgefälscht.

17:20: Freibrg macht Druck.

16:57: Beinstellen von Sedlmayr gegen Neuert. Ungeschickte Aktion - zwei Strafminuten.

15:45: Schon wieder: Tor für Freiburg! Nach einem Konter passt die Zuordnung passt die Zuordnung in der Löwen-Abwehr nicht. Es kommt zu Einer Drei-gegen-Zwei-Situation, und Linsenmaier trifft per Direktschuss.

15:08: Von der Tölzer Anfangs-Überlegenheit ist nicht mehr viel übrig geblieben.

14:36: Wieder ein gefährlicher Schuss von Balej, Schwarz rutscht gerade noch in die Flugbahn.

13:33: Wittfoth schlenzt von der Blauen, Meisner fängt den Puck mit der Fanghand.

13:05: Bully vor dem Tölzer Tor.

12:54: Sedlmayr mit Schlenzer, aber Hertel ist mit der Fanghand zur Stelle.

12:44: Bully vor dem Tölzer Tor.

12:09: Die Löwen sind wieder komplett. Jetzt hatten die Löwen etwas Glück.

11:45: Ryon Moser mit einem frechen Schuss von dem Tor, Meisners Fanghand zuckt raus.

11:20: Balej noch mal gefährlich, an den Pfosten.

10:50: Das Freiburger Überzahlspiel läuft, gefärlicher Schuss von Balej von der blauen Linie.

10:09: Zwei Strafminuten gegen Edfelder (Haken). Die Löwen erstmals in Unterzahl.

9:00: Wittfoth mit einem Bauerntrick-Versuch, kein Problem für Meisner.

8:36: Jetzt mal Bully vor dem Tölzer Tor.

8:00: Am Spielverlauf ändert sich nichts: Die Löwen drückend überlegen, aber es springt nichts Zählbares raus.

7:00: Ein mittelmäßig gefährlicher Schuss, ein Tor - das ist Effizienz.

5:18: Freiburg kommt das erste Mal vor das Tölzer Tor - und Jozef Balej schießt gleich das 1:0! Meisner hat den ersten Versuch, der Nachschuss rutscht irgendwie rein.

4:45: Gefährlicher Pass zu Hickmott, der kommt vor dem Freiburger Tor aber nicht zum Schuss.

3:21: Freibúrg wieder komplett.

3:15: Die Löwen im Abseits, Bully.

2:15: Guter Schlenzer von MacAulay. Der Puck rollt Hertel über die Schulter und neben das Tor.

2:00: Das Tölzer Überzahlspiel läuft noch nicht rund.

1:21: Freiburg schafft es kaum mal aus dem eigenen Drittel, Strafzeit gegen Wittfoth wegen Beinstellen.

0:42: Pauli schlenzt aus kurzer Distanz, aber Jimmy Hertel steht richtig und fängt den Puck.

0:42: Icing Freiburg, das dritte Bully vor dem Freiburger Tor.

0:15 Minuten: Stürmischer Beginn der Löwen, Bully vor dem Freiburger Tor.

19:30 Uhr: Los geht‘s.

19:28 Uhr: Das Stadion hat sich gut gefüllt. Die Gästekurve ist allerdigs so gut wie leer.

19:15 Uhr: Im Stadion wird es dunkel, die Eismaschine kreist.

19:10 Uhr: Die beiden Mannschaften spielen sich gerade warm. Momentan sind noch nicht übermäßig viele Zuschauer im Stadion.

19:05 Uhr: Die Löwen spielen heute in folgender Aufstellung:

Tor: Meisner (Mechel, Hölzl)

1. Verteidigung: Reiter, Borer

2. Verteidigung: Wehrs, Kraus

3. Verteidigung: Horschel, Schwarz

4. Verteidigung: Heinzinger

1. Sturm: Pauli, MacAulay, Dibelka

2. Sturm: Sedlmayr, Hickmott, Gron

3. Sturm: Schlager, Drews, Strobl

4. Sturm: Tosto, Edfelder, Gschmeißner





19:00 Uhr: Die Löwen spielen heute quasi in Bestbesetzung. Einzige Ausfälle sind Maxi Hörmann und Kyle Beach. Für beide ist die Saison beendet. Hörmann hat eine Schulterverletzung, Beach eine Sprunggelenks-Verletzung.





18:58 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg. Aus der Wee-Arena berichtet Patrick Staar für den Tölzer Kurier.





(Mechel

Die Vorschau auf das Spiel





Bad Tölz – Die heiße Phase einer Eishockeysaison verändert vieles. Spiele werden intensiver, Fans in ihrer Sichtweise subjektiver, Trainer schmallippiger. Jeder versucht irgendwo für sich einen kleinen Vorteil herauszholen. Bislang hat sich Scott Beattie in Bad Tölz als beredter, eloquenter Typ präsentiert; für kurze Fachgespräche mit Anhängern ebenso offen, wie für Detailfragen von Journalisten. Vor dem ersten Playdown-Match der Löwen gegen die Wölfe Freiburg an diesem Freitag (19.30 Uhr, Arena) beschränkten sich die Ausführungen des Kanadiers plötzlich in weiten Teilen auf Allgemeinplätze. „Alle spielen, alle sind bereit“, so der knappe Kommentar des 50-Jährigen,

So soll der Gegner frühestens beim Aufwärmen das Line-Up der Löwen inspizieren können, um ja – klar – keinen unnötigen Vorteil zu erhaschen. Dadurch bleibt die Frage ungeklärt, in welchem Offensivblock sich Philipp Schlager einsortieren wird. Beattie versichert nur, dass der Kapitän „zu 100 Prozent“ fit und als „Spieler mit Emotion“ ungemein wichtig für das Team sei.

Damit war zu rechnen. Weniger mit einer sofortigen Rückkehr von Andreas Schwarz nach längerer Fehlzeit. Doch auch das sind die Playdowns: Da endet so mancher Heilungsprozess zwei bis drei Jota früher als gedacht. Immerhin geht es um den Klassenerhalt und die Zukunft des Vereins. Zurückstecken gilt nicht. „Läuft gut“, bestätigte Schwarz am Donnerstag vorbehaltlich eines letzten Okays nach dem Abschlusstraining.

Somit gehen die Löwen die Ausscheidungsduelle gegen Freiburg mit voller Besatzung an. Einzig Luca Tosto wird nach einer Blessur aus den DNL-Playdowns zunächst zuschauen.

Eine Woche lang ließ Beattie akribisch auf den Moment hinarbeiten. Der Trainingsschwerpunkt: „Unser System perfektionieren – das ist, was wir gegen Freiburg wollen.“ Der 50-Jährige warnt ob der günstigen Vorzeichen vor jeder Art von Nachlässigkeiten. Beattie glaubt an eine „schwere Serie“ gegen einen „gefährlichen Gegner“. Wenngleich Hauptrundenpartien nur bedingt als Vergleich taugen, erinnert der Coach an den ersten Spielabschnitt beim 7:3-Erfolg gegen die um einen Rang schlechter platzierten Breisgauer vor zwei Wochen. Da habe sein Team „sehr schnell, hart und kompakt“ gespielt. „Das ist das, war wir über die gesamte Serie wollen.“

Überdies haben für Beattie „Geduld und Disziplin“ höchste Wertigkeit. Konflikte auf dem Eis werden erfahrungsgemäß kaum ausbleiben. Doch müsse seine Mannschaft ausnahmslos alle Emotionen „unter Kontrolle halten“.

Vor „dummen Strafen“ warnt auch Lubor Dibelka. Der 36-Jährige spielt die erste Abstiegsrunde seiner Karriere, hat dennoch klare Vorstellungen vom Ablauf. Ein Sieg im ersten Anlauf sei unerlässlich: „Damit holst du dir Selbstvertrauen für die weiteren Begegnungen.“ Heimstärke und Unterstützung von den Rängen gehören freilich ebenfalls zu Dibelkas Matchplan dazu: „Wenn wir zuhause immer gewinnen, kann uns nichts passieren.“ Klingt in der Theorie wesentlich einfacher, als es ab dem ersten Bully tatsächlich sein wird.