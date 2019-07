Elf Ranger für die Isar: Lieber aufklären als bestrafen

45 Kilometer lang ist das Einsatzgebiet der Isar-Ranger. Sie sorgen unter anderem dafür, dass sich alle an die neue Bootfahrverordnung halten.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Der Medienandrang am Montagvormittag bei der Pressekonferenz an der Isar war groß. Kein Wunder, die im April erlassenen Regeln für alle privaten Nutzer der Isar, hatten durchaus hohe Wellen geschlagen. Der Kanuverband hatte kurz danach sogar eine Klage angedroht, weil man die jahreszeitlichen Einschränkungen beim Befahren nicht akzeptieren wollte. „Aber bislang hat niemand geklagt“, sagte Landrat Josef Niedermaier. Der Verband an sich wäre dazu auch gar nicht berechtigt, ergänzte Landratsamts-Abteilungsleiterin Carolin Singer. Klagen könnten nur einzelne Mitglieder.

Generell ist Niedermaier mit dem Erfolg der Bootfahrverordnung zufrieden. Die Anzahl der Verstöße sei gering, viele würden sich an die Regeln halten.

Isar-Ranger: „Zu 98 Prozent sind die Reaktionen positiv“

Dass die Lage relativ entspannt ist, ist auch den Isar-Rangern zu verdanken. Erstmals sind elf von ihnen zwischen den Landkreisgrenzen vor Wallgau und Schäftlarn im Einsatz. Sie setzen in erster Linie auf Aufklärung, nicht auf das Verhängen möglichst vieler Bußgelder. Dieses Vorgehen kommt an. „Zu 98 Prozent sind die Reaktionen positiv“, sagt Stefan Goller. „Man bekommt schon auch mal ein Dankeschön für die Aufklärung“, ergänzt der 55-jährige Wolfratshauser, der im zweiten Jahr im südlichen Landkreis im Einsatz ist. Das bestätigt Sebastian Thalhammer (67). „Manche sagen, schön, dass es Euch gibt“, berichtet der Ascholdinger, der seit 2016 im Nordlandkreis unterwegs ist. „Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute echtes Interesse haben, wenn man ihnen etwas erklärt“, ergänzt seine Kollegin Fränze Stein (38) aus Sachsenkam. Dabei geht es übrigens nicht nur um die Regeln der Bootfahrverordnung, sondern auch um die vielfältige Flora und Fauna in und an der Isar.

Isar-Ranger sind oft an den beliebten Einstiegsstellen unterwegs

Oft sind die Ranger an den beliebten Einstiegsstellen der Bootsfahrer vor Ort. Am häufigsten müssen sie erklären, dass das Mitnehmen von Glasflaschen verboten ist. Die Einsichtigen bringen die Sachen in ihr Auto zurück oder deponieren sie zur Not bei den Rangern, wenn die Anreise mit der S-Bahn oder dem Zug erfolgte. Nur den ganz Uneinsichtigen droht ein Bußgeld. Schon der Verweis auf die Strafen, die bis zu 5000 Euro reichen können, beende übrigens manche Diskussion, ergänzt Gregor Baumert (36) mit einem Schmunzeln. Der Münchner, der seit Mai als Isarranger im Nordlandkreis arbeitet, kann sich aber nur an eine einzige Situation mit „aggressive Stimmung“ erinnern.

Landrat Niedermaier: „Ein paar Deppen gibt es immer“

Sabine Gerg (46), die seit Mai im Südlandkreis unterwegs ist, hatte schon einen Verstoß gegen die Schwimmwestenpflicht. Die Familie sei aber sofort ausgestiegen, als sie sie darauf hinwies. „Ich hab’ den Vater dann zum Parkplatz zurückgefahren, damit er das Auto holen kann“, sagt die Lenggrieserin. Man sei nach dem Erlass der Verordnung „auf einem guten Weg“, meint Kaspar Fischer (46) aus Gaißach, seit 2013 Isar-Ranger im Süden. „Es ist deutlich ruhiger geworden.“ Auch Landrat Niedermaier hat den Eindruck, „dass ein Großteil der Nutzer einsichtig ist – und ein paar Deppen gibt es immer.“

Mehr zu tun haben die Ranger übrigens mit Verstößen gegen die Regeln im Landschafts- und Naturschutzgebiet entlang der Isar. Dazu zählen Feuermachen, Grillen oder Zelten. 380 Verstöße wurden heuer laut Landratsamt registriert, im vergangenen Jahr waren es über 800.

