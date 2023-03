Ellbacher Feuerwehr: Kommandant will in drei Jahren aufhören

Die neu gewählte Vorstandschaft der Ellbacher Feuerwehr: (hi. v. li.) Vorstand Peter Bonleitner, Vizevorstand Manuel Pleier, Kassier Daniel Beitler, stellvertretende Kassierin Anna Lang und Fähnrich Johannes Salamon sowie (vo. v. li.) Kommandant Thomas Jaud, Vize-Kommandant Stefan Gerg, die Fahnenbegleiter Josef Stöckl und Gabriel Schloer sowie der stellvertretende Fähnrich Michael Pollmann. © mk

Die Ellbacher Feuerwehr hat im abgelaufenen Jahr 463 Einsatzstunden geleistet. Geführt wird die Mannschaft derzeit von Kommandant Thomas Jaud. Der trat allerdings zum letzten Mal zur Wahl an.

Ellbach – Gut besucht war die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ellbach. Dass es an Zusammenhalt und Motivation in der Mannschaft nicht fehlt, zeigte sich bei den Neuwahlen: Alle Posten wurden zügig wieder- beziehungsweise neu besetzt. In seinem Amt bestätigt wurde Kommandant Thomas Jaud, der allerdings erklärte, dass er die Führungsposition nicht mehr die vollen sechs, sondern nur noch drei Jahre ausüben wolle.

Alle Posten bei der Wahl zügig besetzt

Ebenfalls wiedergewählt wurden Vize-Kommandant Stefan Gerg sowie Vorstand Peter Bonleitner und dessen Stellvertreter Manuel Pleier. Das Schriftführeramt bekleidet nun Alexandra Schäffler als Nachfolgerin von Michael Eberl. Die Kassenverwaltung übergibt Hans Rank an seinen bisherigen Vize Daniel Beitler. Neue stellvertretende Kassenverwalterin ist Anna Lang. Als Mannschaftssprecher fungiert Johannes Strein. Neu aufgestellt wurde zudem die Fahnenabordnung: Johannes Salamon löst den langjährigen Fähnrich Hans Strein ab, Stellvertreter ist Michael Pollmann. Als Fahnenbegleiter folgen Josef Stöckl jun. und Gabriel Schloer auf Paul Demmel und Norbert Pollmann. Auch bei den Kassenprüfern gibt es einen Wechsel: Anstelle von Florian Schallhammer wird künftig Steffen Mang zusammen mit Martin Sappl die Finanzen kontrollieren.

15 Einsätze gab es - darunter drei Brände

Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart, der Tölzer Feuerwehr-Beauftragte René Mühlberger sowie Kreisbrandmeister Thomas Fuchsgruber unterstrichen in ihren Grußworten den Wunsch nach einer weiterhin guten Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit anderen Rettungskräften: „Denn die personelle Ausstattung wird allseits eher weniger.“

Die Ellbacher Feuerwehr war 2022 bei 15 Einsätzen aktiv. Dreimal wurde sie zu Brandfällen gerufen, sechsmal war technische Hilfeleistung gefragt, ebenso sechsmal musste Verkehrsabsicherung geleistet werden. „Alles zusammen ergab 463 Einsatzstunden“, so Kommandant Jaud. Besonders belastend für die Einsatzkräfte sei die zweimalige Alarmierung am 25. November vorigen Jahres gewesen. Am späten Nachmittag hatte ein Einfamilienhaus an der Tölzer Reginriedstraße gebrannt. Kaum davon zurückgekehrt, musste die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen Tölz und dem Ortsteil Mühlberg ausrücken, bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden waren.

Losglück brachte einen Übungssamstag an der Feuerwehrschule

Entsprechend der vielfältigen Anforderungen sei auch der Übungsplan gestaltet, erklärte Jaud. Viel Mühe habe man sich bei den Vorbereitungen zu den anfangs noch notwendigen Online-Schulungen gemacht. Losglück war der Ellbacher Wehr beschieden, als sie für einen Übungssamstag an der Feuerwehrschule in Geretsried gezogen wurde. „Hier wurde uns unter Aufsicht und Korrektur von zwei Ausbildern der Schule ermöglicht, die verschiedenen Objekte und Einsatzlagen wie einen Baustellenunfall, einen Unfall mit einem Güllefass sowie verschiedene Brände abzuarbeiten“, blickte Jaud zurück.

Jugendgruppe hat derzeit neun Mitglieder

Nicht minder engagiert läuft die Ausbildung in der Jugendgruppe mit derzeit sechs Mädchen und drei Burschen, wie deren Ausbilder Stefan Gerg schilderte. Mit verschiedenen Aktionen bringt sich die Feuerwehr auch regelmäßig in das Dorfleben ein – im vorigen Jahr wurden erstmals ein Tag der offenen Tür und ein „Standlfest“ abgehalten. Für letzteres, so Vorstand Peter Bonleiter, sei heuer eine Neuauflage geplant. rb

