Illegale Rave-Party im ehemaligen „Alpamare“ – Polizei macht dem Spuk ein Ende

Von: Sabine Schörner

Seit August 2015 ist das Freizeitbad Alpamare in Bad Tölz geschlossen. Am Freitagabend sollte in einem der brach liegenden Gebäude eine illegale Rave-Party stattfinden. Die Polizei machte dem Spuk ein Ende. © cs

Eine illegale Rave-Party sollte am Freitagabend im ehemaligen „Alpamare“ in Bad Tölz stattfinden. Die Polizei machte dem Spuk ein Ende.

Bad Tölz - Eine illegale Rave-Party wollte ein Veranstalter am Freitagabend im ehemaligen Alpamare in Bad Tölz feiern. Die Polizei machte dem Spuk ein Ende.

Illegale Rave-Party im „Alpamare“: Online wurden Tickets zum Verkauf angeboten

In den Abendstunden hatte die Tölzer Polizei den Hinweis bekommen, dass in einem der derzeit brach liegenden Gebäude an der Ludwigstraße eine Rave-Party stattfinden soll. Recherchen ergaben, dass die Veranstaltung in den Sozialen Medien beworben worden war und online sogar Tickets zum Verkauf angeboten wurden. Weitere Abklärungen ergaben zudem, dass keine Veranstaltung dieser Art bei den zuständigen Behörden angemeldet worden war.

Illegale Party im ehemaligen „Alpamare“ in Bad Tölz: Veranstalter erwartet Bußgeld

Bei einer Kontrolle gegen 21.30 Uhr vor Ort stellten die Beamten fest, dass tatsächlich Vorbereitungen für eine Veranstaltung liefen. Zu diesem Zeitpunkt, für eine Rave-Party also relativ früh am Abend, hatten sich zudem bereits 30 Gäste eingefunden. Der Organistor konnte auch vor Ort keinerlei Genehmigungen vorweisen. Die Veranstaltung wurde somit polizeilich untersagt. Den Veranstalter erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld.

Drei Gäste wegen Drogenbesitzes angezeigt

Bei der Kontrolle der 30 Gäste wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen drei Personen, eine 22-Jährige aus Innsbruck, einen 21-Jährigen aus Heimenkirch (Landkreis. Lindau) und einen 23-Jährigen aus Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau) wurden Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.

