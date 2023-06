Pfingstferien waren voller Erfolg: „Endlich hatte Petrus ein Einsehen mit uns“

Von: Felicitas Bogner

Das Traumwetter in den Tölzer Bergen wie hier auf dem Brauneck zog viele Gäste in den Pfingstferien an. © feb

Gastgeber aus dem Tölzer Land sind froh über hohe Besucherzahlen in den Pfingstferien. Das Wetter war dafür ausschlaggebend.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele vom Tourismus abhängige Betriebe durften nach dem verregneten Mai nun aufatmen. In den gerade zu Ende gegangenen Pfingstferien konnte man endlich Regenjacke und Schirm gegen Sonnenbrille und Shorts tauschen. Gastgeber und Bergbahnen sind zufrieden.

„Endlich hatte Petrus ein Einsehen mit uns“, meint Hannes Zintel, Chef der Blombergbahn, erleichtert. „Die Pfingstferien liefen richtig gut. Alle unsere Angebote wurden querbeet genutzt.“ Besonders der Entdeckerpfad habe viele Familien angesprochen. Erfreut berichtet Zintel auch, dass unter der Woche beinahe so viel los gewesen sei wie an den Wochenenden. Sowohl Urlaubsgäste als auch Leute aus der Region seien in den zwei Wochen an den Blomberg gekommen. „Das ist immer spannend, wenn man an der Kasse sitzt.“ Von Indern bis zu Isarwinklern – die Klientel sei bunt gemischt gewesen, sagt Zintel.

Gemischte Gästeklientel am Blomberg

Antonia Asenstorfer, Mit-Geschäftsführerin der Brauneck-Bergbahn, sei hingegen aufgefallen, dass viele Bayern verreist waren. „Trotzdem sind wir mit Blick auf die Besucherzahlen ganz zufrieden.“ Ausreißer-Tage habe es weder nach oben noch nach unten gegeben. „Herausgestochen ist aber, dass es heuer wirklich sehr viele Gleitschirmflieger ans Brauneck gezogen hat“, sagt sie.

Bergbahn-Betreiber zurfrieden

„Tatsächlich sind wir mit den Besucherzahlen seit Beginn des Monats sehr zufrieden. Im Vergleich zu den Vorjahren – ohne Corona – verzeichnen wir ähnliche Zahlen“, gibt Jörg Findeisen von der Herzogstandbahn Auskunft. „Dies ist für uns von Bedeutung, da wir bei den Preisen noch keinen Inflationsausgleich vorgenommen haben“, meint er. Ein beliebter Ort zum Einkehren ist dort das Herzogstandhaus. Das ist derzeit allerdings voraussichtlich bis zum Ende der Woche wegen Wassermangel geschlossen (wir berichteten). Andere Hüttenwirte freuen sich, bisher nicht von dem Problem betroffen zu sein. „Toi, toi, toi, dass es so bleibt“, meint Thomas Jauernig von der Tutzinger Hütte dazu. „Wir sind mit zwei Tiefbrunnen versorgt, aber wir können auch nicht sehen, wie hoch der Wasserstand derzeit ist“, sagt er. „Wir halten dennoch unsere Gäste dazu an, sparsam mit dem Wasser umzugehen.“ In den Ferien freute sich der Hüttenwirt am Fuß der Benediktenwand über großen Zulauf. „Es war eine intensive Zeit für uns. An den Wochenenden waren wir ausgebucht, auch unter der Woche war immer gut was los.“ Sehr viele Familien seien auf die Hütte gekommen. „Manche sogar für zwei oder drei Nächte. Das waren dann aber eher Gäste von weiter weg.“

Weitere Hüttenwirte vor Wassermangel verschont

Michaela Durach, Wirtin der Lenggrieser Hütte unterhalb des Seekars, ist auch froh, von dem Wassermangel nicht betroffen zu sein. „Wir sind mit einem Hochbehälter versorgt. Bei uns gibt es glücklicherweise noch genug Wasser“, erklärt sie. Besucher hatte sie ebenfalls viele. „Das Wetter war eben perfekt. Es war warm und sonnig, aber zum Baden noch ein bisschen frisch.“ Sowohl Tagesausflügler als auch Übernachtungsgäste wählten die Lenggrieser Hütte als Ziel. „An den langen Wochenenden ging es richtig zu, aber auch nachmittags kamen noch viele Biker hochgeradelt.“

Nicht nur in den Bergen war einiges los. Auch in Bad Tölz selbst gab es allerlei Attraktionen, die massenweise Menschen anzogen. Die Tölzer Tourist-Information verzeichnete ein hohes Gästeaufkommen bei den Rosentagen, dem US-Car-Treffen und auch dem Food-Art-Festival am letzten Ferienwochenende.

Sommer-Hauptsaison geht in wenigen Wochen los

Dass vor allem an den langen Wochenenden Tölz gut besucht war, stellt auch Sabrina Fürstberger vom Hotel und Restaurant „Dietmann’s“ in der Marktstraße fest. „Donnerstags bis sonntags hatten wir immer ein höheres Gästeaufkommen als von Montag bis Mittwoch.“ Übernachtungen seien über die gesamten Ferien gefragt gewesen. „Auch im Restaurant war immer schön was los, aber überrannt wurden wir nicht wirklich“, meint sie. Dies liegt laut Fürstberger unter anderem daran, dass bei gutem Wetter viele Feriengäste und Einheimische in den Bergen oder an den Seen seien.

Lilian Günzel, Geschäftsführerin der „Wallerei“ am Walchensee bilanziert: „Bei uns ist es gut angelaufen. Wir freuen uns, dass das Wetter so schön ist.“ Allerdings sei am letzten Ferienwochenende nicht so viel los gewesen, wie sie es erwartet hätte. Nun stehen zwei ruhigere Wochen an. „Dass die Ferien vorbei sind, merkt man “, so Zintel. Aber bald beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien „und damit die Hochsaison“, freut sich Jauernig. „Wir hoffen, dass es jetzt dann richtig losgeht“, sagt Günzel.

