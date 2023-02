Endlich raus aus der „Sardinenbüchse“: Tölzer Stadtkapelle hat neuen Probenraum

Von: Christiane Mühlbauer

Die Tölzer Stadtkapelle unter der Leitung von Josef Kronwitter umfasst derzeit knapp 80 Mitglieder. Bei der Probe am Mittwoch wurde der neue Raum vorgestellt. © pröhl

Im Erweiterungsbau der Jahnschule haben die Musiker von Tölzer Stadt- und Jugendkapelle ein neues Zuhause gefunden. Auch CD-Aufnahmen sind hier möglich. Die alten Räumlichkeiten waren sehr beengt.

Bad Tölz – Die Freude stand allen ins Gesicht geschrieben: Die Tölzer Stadt- und auch die Jugendkapelle, beide unter der Leitung von Dirigent Josef Kronwitter, haben ihren neuen Probenraum im Erweiterungsbau der Jahnschule bezogen. Die beiden Ensembles proben seit Ende 2022 darin, am Mittwoch wurde das neue Quartier nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Wir sind überglücklich. Der Unterschied zur ,Sardinenbüchse‘ ist gigantisch“, sagte Kronwitter in Bezug auf den sehr kleinen Raum in der Alten Madlschule, der buchstäblich aus allen Nähten platzte. Seit elf Jahren hofften die mehrfach preisgekrönten Musiker drauf, unter besseren Bedingungen üben zu können. „Es ist ein Traum, wir hatten zwischenzeitlich nicht mehr daran geglaubt“, sagte Kronwitter. Nun haben die Musiker 264 Quadratmeter zur Verfügung. Allein der Probenraum ist fast 180 Quadratmeter groß und fast sieben Meter hoch. Hinzu kommen Lagermöglichkeiten und ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile. „Diesen Raum können wir aber auch mal nutzen, wenn wir Einzelproben durchführen müssen.“

Ein Raumakustiker half bei der Umsetzung

Alles ist hell und lichtdurchflutet. Von der Decke hängen riesige Segel aus Fichtenholz, sogenannte Diffusoren. Diese sind höhenverstellbar. Die Wände wurden ebenfalls in Zusammenarbeit mit einem Raumakustiker speziell ausgekleidet. „An die neue Akustik müssen wir uns aber noch gewöhnen“, sagte Kronwitter und meinte damit, dass man noch am Feinschliff arbeite. „Die Segel in der Mitte reflektieren den Schall ganz gut. Aber die Musiker, die außen sitzen, spielen quasi nach oben“, nannte er ein Beispiel.

Erst auf den zweiten Blick sieht man, dass sich in dem Raum auch integrierte Schränke fürs Notenmaterial befinden. Darauf befinden sich die zahlreichen Auszeichnungen der Musiker.

„Wir freuen uns jedes Mal, zur Probe zu kommen“

Die Tölzer Stadtkapelle umfasst derzeit 78 Musiker, in der Jugendkapelle spielen 45 Mitglieder. Das jährliche Probenwochenende, an dem sie normalerweise wegfahren, wollen die Stadtkapellen-Musiker heuer im neuen Heim durchführen. Man hätte jetzt „beste Möglichkeiten“, freute sich Vorstand Martin Schnitzer. Und Musiker Michael Lindmair sagte strahlend: „Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir zur Probe kommen.“ Bei der Planung wurde sogar soweit gedacht, dass man die erforderliche Technik für CD-Aufnahmen unkompliziert installieren kann, sagte Stadtbaumeister Florian Ernst bei der Vorstellung zusammen mit Bürgermeister Ingo Mehner. „Wir haben in den Raum wirklich viel Energie reingesteckt“, so Mehner.

Der Erweiterungsbau ist derzeit wegen des Baupfuschs auf dem Dach in den Schlagzeilen. Das tangiert die Musiker aber nicht, der Probenraum im Untergeschoss ist trotzdem nutzbar. Wie berichtet wurde ein Schutzdach über das neue Dach gebaut, und ein Gutachter ermittelt gerade das genaue Schadensbild.

