Endspurt: Das sind die Faschingshöhepunkte in Tölz

Cowboys, Indianer, Spiderman und Darth Vader machen die Stadt wieder unsicher. Hier eine Übersicht, was in diesen Tagen geboten ist.

Bad Tölz – Cowboys, Indianer, Spiderman und Darth Vader machen die Stadt wieder unsicher: Der Fasching erreicht seinen Höhepunkt. Obwohl Bad Tölzim Gegensatz zu Benediktbeuern und Bichl nicht gerade als Faschingshochburg bekannt ist: Auch in der Stadt ist narrisch was los.

Der Maschkera-Nachwuchs kommt am Samstag, 22. Februar, im evangelischen Gemeindehaus beim Kinderfasching von 15 bis 17.30 Uhr auf seine Kosten. Der Eintritt kostet 2 Euro. Auf dem Programm stehen nach Angaben von Vera Holzer vom evangelischen Dekanat lustige Spiele und leckere Snacks.

Zum Kinderfasching lädt an diesem Freitag von 15 bis 18 Uhr auch der TV Bad Tölz ein. In der Turnhalle an der Jahnstraße gibt es für die Mädchen und Buben viel zu erleben. Trampolin, Schaukeln und Rutschen laden zum Austoben ein. Der Eintritt ist frei, um Kuchenspenden wird gebeten.

„Egal ob lesbisch, schwul, hetero, bi, trans oder sonstwas: Hauptsach’, es wird a Gaudi!“ So umschreibt Peter Priller vom Tölzer Schutz-Verein das Motto des „Schmuggler-Balls“. Die Gruppierung und von Schwulen und Lesben in Tölz und im Oberland veranstaltet das bunte Treiben. Gefeiert wird am Samstag, 22. Februar, im „Alten Zollhaus“ in Bad Tölz. Los geht’s ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 8,90 Euro.

„Früher war er legendär, und seit dem letzten Jahr versucht man, ihn wieder aufleben zu lassen“, sagt Jeannette Stahlberg über den „Lust“-Fasching. Laut der Vorsitzenden des einladenden Kulturvereins lautet das Motto zwar „Männer als Frauen und Frauen als Männer“, doch auch andere Kostüme seien gern gesehen. Gefeiert wird am Samstag, 22. Februar, in der „Alten Madlschule“. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

Mehr ums Tanzen und die Bewegung als um die Verkleidung geht es beim „Zumba-Fasching“, zu dem die Tölzer Volkshochschule (Vhs) am Samstag, 22. Februar, zum ersten Mal einlädt. „Natürlich darf man sich verkleiden, aber es sollte luftig und bequem sein“, sagt Vhs-Chef Marcus Stiegler – schließlich kommt man bei Zumba, einer Mischung aus Tanz und Fitness, schnell ins Schwitzen. Die sportlichen Narren treffen sich in der Lettenholz- Turnhalle, wo drei Trainer von 18 bis um 19.30 Uhr mit den Gästen tanzen. Für Verpflegung müssen die Teilnehmer selbst sorgen. Bis 15 Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei, ansonsten sind 12 Euro zu entrichten.

„The Show must go on“: So heißt nicht nur ein Lied der legendären Band Queen, sondern auch das Motto des „Bergwachtlerbois“. „Es wird sogar zwei Tage lang hintereinander gefeiert“, sagt Organisator Anton Singer.

Wer an diesem Freitag oder am Samstag, 22. Februar, mitfeiern will, zahlt 10 Euro Eintritt. Der Erlös geht jedoch nicht in die Kasse von „Papas Kesselhaus“, wo der Faschingsball stattfindet, sondern wird der Bergwacht gespendet. Wie schon in den vergangenen 20 Jahren sind auch dieses Mal Verkleidungen gern gesehen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. DJ Toni und DJ Sputnik sorgen für Stimmung.

Im Club Pistolero im Moraltpark geht es ebenfalls närrisch zu. Hier veranstaltet die Q11 des Tölzer Gymnasiums „die etwas andere Faschingsparty“ unter dem vielsagenden Motto „Flasching“ (Einlass ab 21 Uhr, ausschließlich ab 16 Jahren). Und am Samstag, 22. Februar, lautet das Motto ab 21 Uhr „Cosmic Carneval“. Es treten sechs DJs auf, die ein internationales „Afro-Cosmic-Festival“ versprechen. (ast, ceb, ans)

