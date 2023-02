Das Wasser im Tölzer Hallenbad bleibt kühl

Stadtwerke

Zu Beginn der Energiekrise wurde die Wassertemperatur im Tölzer Hallenbad um zwei Grad gesenkt. Und dabei bleibt es vorerst auch.

Bad Tölz – Die Lage am Energiemarkt hat sich leicht entspannt. Anders als in den Münchner Schwimmbädern bleibt es in Bad Tölz trotzdem bei der gesenkten Wassertemperatur im Hallenbad. Das teilt Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Stadtwerke München hatten vor wenigen Tagen bekannt gegeben, ab Freitag, 17. Februar, die Becken-Temperatur in ihren Hallenbädern wieder auf die Normaltemperaturen einzustellen, die vor den Energiesparmaßnahmen galten.

Im Tölzer Hallenbad gab es keine Beschwerden

In Tölz dagegen bleibt es bei der im vergangenen Frühjahr eingeführten Absenkung von 29 auf 27 Grad. Die Besucher „haben das gut angenommen, es gab keine Beschwerden“, so Geisberger. Das Schwimmbad auf der Flinthöhe werde „überwiegend von ,Bewegungsschwimmern‘ besucht, und die Sportler aus den Vereinen finden die Temperatur teilweise sogar recht angenehm“, erklärt die Sprecherin. „Zudem wollen wir weiterhin die moderaten Preise für alle konstant halten, dazu gehört bis zu einem gewissen Maße auch weiterhin das Thema Energiesparen.“

Stadtwerke gehen von einer Energieeinsparung von bis zu 25 Prozent aus

Eine detaillierte Auswertung, wie viel die Senkung von Wasser- und Raumtemperatur im Hallenbad bringt, gebe es noch nicht. Die Stadtwerke gehen aber von einer Energieeinsparung von 20 bis 25 Prozent aus.

