Energiekrise: Gemeinden im Tölzer Land machen das Licht aus

Gebäude und Denkmäler werden nicht mehr angestrahlt, Büros maximal noch auf 19 Grad geheizt: Die Kommunen im Landkreis setzen die Vorgaben des Bunds um - und machen sich darüber hinaus Gedanken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Büros in öffentlichen Gebäuden dürfen nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden, Flure bleiben unbeheizt, das nächtliche Anstrahlen von Denkmälern und Gebäuden soll beendet werden. Das sind einige der Vorgaben, die das Kabinett mit Blick auf die Energiekrise beschlossen hat und die seit Anfang September umgesetzt werden. Die Kommunen im Landkreis kommen dem nach, suchen aber auch weitere Möglichkeiten, Energie zu sparen.

Vier Tölzer Kirchen ohne Außenbeleuchtung

„Die Zahl der Gebäude, die von uns beleuchtet werden, ist ohnehin überschaubar“, sagt der Tölzer Rathaus-Geschäftsführer Falko Wiesenhütter. Abgeschaltet wurde die abendliche Fassadenbeleuchtung von Stadtpfarrkirche, Mühlfeldkirche, Franziskanerkirche und der Kirche auf dem Kalvarienberg. Darüber hinaus würden einige Teile der Beleuchtung am Rathaus entfallen. Zudem schalte man bestimmte Lüftungsanlagen ab und verzichte auf Warmwasser in den Bereichen, in denen es nicht unbedingt nötig ist. Die Stadtwerke beleuchten Liegenschaften wie Eisstadion und Hallenbad nicht mehr von außen.

Gemeinschaftsflächen im Rathaus seien schon vor der Verordnung nicht beheizt worden, sagt Wiesenhütter. Ob das auch in anderen öffentlichen Gebäuden wie Schulen „sinnvoll und zulässig“ ist, wird geprüft. Generell nimmt die Stadt nun verstärkt die Haus- und Heiztechnik unter die Lupe – auch und vor allem in den Wohngebäuden, die ihr gehören. Hier wolle man prüfen, „wo durch eine Optimierung von Einstellungen oder den Tausch von Komponenten wie Heizungspumpen Einsparungen erzielt werden können“, so Wiesenhütter.

Straßenbeleuchtung ist ein heikles Thema

Ein heikles Thema ist die Straßenbeleuchtung. Im Vordergrund steht hier die Verkehrssicherheit. „Trotzdem wird aktuell geprüft, in welchen Bereichen die Beleuchtung gedimmt werden beziehungsweise zu bestimmten Zeiten entfallen kann, ohne dass darunter Sicherheit und Sicherheitsgefühl leiden“, so Wiesenhütter. Ein Teil der Maßnahmen sei bereits umgesetzt. „Falls dies nicht bemerkt wird, so würden wir das als ‚erfolgreich‘ bewerten, denn der Eindruck einer dunklen Stadt darf nicht entstehen.“

Lenggries spricht in der Gemeinderatssitzung über LED-Umrüstung

Bei der Gemeinde Lenggries steht das Thema Straßenbeleuchtung am Montag, 19. September, auf der Tagesordnung des Gemeinderats. „Wir haben uns noch einmal ein aktuelles Angebot erstellen lassen, was das Umrüsten auf LED kosten würde“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Etwa ein Drittel der Straßenlampen sei noch nicht umgestellt. Die Außenbeleuchtung von Rathaus und ehemaligem Posthotel habe man bereits ausgeschaltet. Mit der Kirche spreche man über die Beleuchtung des Kirchturms. „Die Temperatur in den öffentlichen Gebäuden stellen wir auf 19 Grad. Das werden wir auch in den Turnhallen machen. Das dürfte vertretbar sein“, sagt Klaffenbacher.

Beim Hallenbad „Isarwelle“ wird nichts an der Temperatur geändert

Während andere Städte und Gemeinden bereits angekündigt haben, Schwimmbäder zu schließen, steht die „Isarwelle“ in Lenggries nicht zur Disposition. Das liegt in erster Linie daran, dass das Familienbad bereits seit Jahren mit Hackschnitzeln beheizt wird – wie viele andere gemeindliche Liegenschaften auch. Sie alle werden über das Fernwärmenetz und die Heizanlage neben der Schule versorgt. Auch an der Temperatur im Bad werde man nicht drehen, sagt Klaffenbacher. „Sonst bleiben die Gäste aus“, sagt Klaffenbacher,

Stromlieferverträge neu ausgeschrieben: Schock für Benediktbeuern

Bereits beendet ist die Saison im Freibad Benediktbeuern. Dort hatte die Gemeinde die Wassertemperatur in diesem Sommer um ein Grad abgesenkt. Wie es nächsten Sommer weitergehe, müsse man sehen, sagt Bürgermeister Toni Ortlieb. Generell werde man sich Gedanken über Energieeinsparmaßnahmen machen.

Vorher werden die Kommunalpolitiker allerdings einen kleinen Schock verdauen müssen. Denn die Gemeinde musste turnusgemäß die Stromlieferverträge neu ausschreiben. Die Angebote verheißen wenig Gutes. „Beim Zwei- bis Dreifachen werden wir schon landen“, sagt Ortlieb. Und die Kommune habe große Verbraucher: die Trinkwasserversorgung, die Schule, die Kläranlage, zählt der Rathauschef auf. Zumindest auf Letzterer gibt es eine kleine Zehn-Kilowattpeak-Photovoltaikanlage. Eine weitere Anlage mit 32 kWp sei nun geplant. „Aber auch damit decken wir nur ein Drittel des Bedarfs“, sagt Ortlieb. Generell gebe es auf den öffentlichen Liegenschaften noch einiges Potenzial für Solarenergie.

Benediktbeurer Rathaus bleibt außen dunkel

Über die Schule wird man in der Verwaltungsgemeinschaft mit Bichl sprechen. „Was ist bei der Turnhalle möglich? Ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED ein Thema?“ Die Straßenbeleuchtung in Benediktbeuern ist dagegen bereits fast komplett auf LED umgerüstet. Ob man hier noch was an den Schaltzeiten drehen könne, werde man sehen. Ausgeschaltet werden die Strahler, die das Rathaus außen erhellen. „Die Einsparung ist zwar homöopathisch, aber es geht ja um die Vorbildfunktion“, sagt Ortlieb. Und auch an die Vorgabe von maximal 19 Grad Raumtemperatur werde man sich natürlich halten.

Landkreis senkt Temperatur in den Schulturnhallen

Gar nicht so viel Spielraum, Energie einzusparen, hat der Landkreis. In den Schulturnhallen werde man die Temperatur auf 19 Grad absenken, „und mal die Rückmeldungen abwarten“, sagt Hauptamtsleiter René Beysel. Parkplatzbeleuchtungen an Landkreis-Liegenschaften sollen nach 22 Uhr abgeschaltet werden. Allerdings könnte zu wenig Licht zu mehr Vandalismus verleiten, so Beysel. Generell hat der Landkreis in den vergangenen Jahren einiges in die Strom- und Wärmeversorgung der Schulen investiert. Es gibt PV-Anlagen und Biomasse-Heizanlagen.

Im Landratsamt selbst gibt es ebenfalls wenig Spielraum. Warmes Wasser gibt es nur in den Teeküchen und in den Duschen des Veterinäramts. „Und die brauchen das auch“, sagt Beysel. Das warme Wasser in den Duschen der Turnhallen werde man ebenfalls nicht abdrehen, sagt Beysel mit Blick auf eine derartige Ankündigung aus Erding. „Vielleicht schauen wir nochmal drauf, auf welche Temperatur das eingestellt ist, aber es kommt ohnehin nicht brühheiß raus“, sagt der Hauptamtsleiter.

